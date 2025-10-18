2025臺南關子嶺溫泉美食節10月25日開幕 六大特點報你知！





【旅遊經 洪書瑱報導】

秋的氣息已漸漸渲染在空氣之中，又到了泡湯洗溫泉的時刻，全台各地都有不少溫泉，甚至還有全台唯一，關子嶺的泥漿溫泉，關子嶺是全臺最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，泉水呈灰黑色且含有鹽類與硫磺，獨特的泥漿質地，讓人泡湯後肌膚有一種柔滑光潔之感，為了迎接溫泉季的到來，每年都會舉行臺南關子嶺溫泉美食節，而今(2025)年將邁入第21屆，關子嶺溫泉美食節將於10月25日登場！而今年2025臺南關子嶺溫泉美食節，共有六大特點！

在2025臺南關子嶺溫泉美食節之際，是臺南秋季指標性的觀光慶典，大家不妨安排一場「米蘭溫泉蓮咖啡」小旅行，一次暢遊後壁米鄉與蘭花產業園區，欣賞白河蓮花美景，體驗關子嶺泥漿溫泉，泡完湯別忘了品嘗美味的桶仔雞還有香醇的東山咖啡，感受臺南山區獨有的魅力。

台南觀光旅遊局長林國華表示，今年關子嶺溫泉美食節推出有別於以往的精彩內容，除了「天下第一鼎」千人品嘗活動，今年以「百鬼夜行」為主題，特別打造4座大型操偶，並邀集12組表演團體參加踩街巡禮；此外，活動還規劃廚藝料理交流、關嶺祭典市集、夜間藝術裝置等精彩內容，亦結合在地商家推出合作優惠及好禮抽獎活動。今年更特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界聯名，打造專屬大型發光氣偶裝置，為活動注入全新視覺亮點與沉浸體驗。

一、重頭戲「天下第一鼎」千人品嘗活動：





2025臺南關子嶺溫泉美食節記者會-天下第一鼎迷你版雞湯鍋





在溫泉季期間，特別推出重頭戲「天下第一鼎」千人品嘗活動，將在開幕當天，(10月25日)上午11時30分，在大成殿前廣場舉辦的「天下第一鼎」千人品嘗活動，由關子嶺廚師以上百隻雞與香菇等在地食材，於直徑約3米長的大鼎中精心烹煮美味的香菇雞湯，讓民眾共享熱騰騰的在地滋味，重現關嶺風華。活動限量1,000份免費邀請民眾一同品嘗，活動採網路預約與現場報名，網路預約300個名額，成功報名可額外獲得市集消費券100元；現場報名於當日上午11時起開放領取兌換券，共700個名額，發完為止。

二、每年備受矚目的關子嶺夜祭巡行，今年成為百鬼夜行隊伍：



今年關子嶺夜祭巡行於10月25日晚間6點登場，今年以「百鬼夜行」為主題，結合日本鬼怪精心打造4座大型操偶，並邀集鳳天神鼓、瘋狂維納斯等12組特色團體參與夜間踩街，自寶泉橋公園出發，沿溫泉區一路步行至大成殿廣場，營造充滿奇幻氛圍的夜間盛典。此外，為提升活動參與感，今年持續推出「浴衣體驗」活動，採線上預約制，完成報名的民眾請於踩街當日下午4時起至寶泉橋服務台報到(需抵押證件)，即可免費借用浴衣參與踩街。此外，今年特別準備千盞「微疼」聯名的手提燈籠，於踩街當日下午4時起於寶泉橋服務台免費發送，數量有限，送完為止。

三、嶺頂公園舉辦祭典市集：



10月25至26日、11月1至2日，活動日上午11點至下午6點於嶺頂公園舉辦祭典市集(10月25日開幕當天延長至晚間8點)，現場集結30個特色攤商，亦安排街頭藝人表演及百鬼闖關活動，增添關子嶺溫泉區旅遊樂趣。完成闖關活動者，還有機會獲得50元市集券及活動限定繪馬，提醒數量有限，民眾不妨提早到場參加。

四、大成殿前廣場將舉辦廚藝料理交流：

10月26日下午3點，大成殿前廣場將舉辦廚藝料理交流，邀請10家關子嶺在地業者以「後壁米」為主題，結合如白河蓮子、東山龍眼等關子嶺地區在地特色食材，烹煮兼具美味與創意的料理，展現地方飲食文化的新風貌。活動當天亦開放現場民眾參與互動評選，將邀請7位民眾現場參與，親自品嘗並票選出最具創意美味之料理，可以感受關子嶺豐富的飲食魅力。





五、燈飾、紙傘牆、燈籠布景等成裝置藝術，增氛圍：





2025臺南關子嶺溫泉美食節記者會-市長與微疼泡湯氣偶合照





今年將於活動開幕前一週點亮關子嶺溫泉區為活動暖身，從10月18日起至11月24日止，於寶泉橋公園、嶺頂公園及大成殿等三處，以燈飾、紙傘牆、燈籠布景等燈光布置，營造溫泉區白天與夜晚截然不同的景致，亮燈時間為每日傍晚5點至晚間10點，讓旅客享受關子嶺獨特的夜間魅力。此外，今年首次邀請臺南知名網路作家「微疼」聯名合作，結合關子嶺在地神祇「不動明王」及溫泉文化，打造5米高「微疼版不動明王」及2米高「微疼泡溫泉」之造型氣偶，將成為具話題性的打卡新亮點。





六、消費可參與抽獎，有機會獲住宿或泡湯券：





關子嶺美食

凡在10月18日至11月24日活動期間，於19家關子嶺在地業者店家消費(不限金額)，即可至合作店家服務台投下摸彩券參加抽獎，獎項包含：關子嶺住宿券、泡湯券、餐飲抵用券及在地農產伴手禮等總價值6萬元多項好禮，而其中15家合作店家亦提供消費滿千元即可現折100元優惠，每筆消費限折抵1次，優惠名額有限，歡迎民眾提前安排行程前往。另外於市集活動(10/25-26、11/1-2)期間，憑泡湯或餐廳用餐證明（收據、發票等），即可至市集服務台兌換「東山咖啡1杯」，每日限量50名。



台南觀旅局表示，因應關子嶺溫泉美食節夜間踩街活動，10月25日當日傍晚5點至晚間8點於市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制，欲參加活動或前往關子嶺旅遊的民眾避開管制時段進出關子嶺溫泉區；「天下第一鼎」千人品嘗活動前300名送100元市集券及夜間踩街活動免費浴衣體驗50名，將於10月15日上午10點活動官網開放報名，且活動期間將推出3條小旅行遊程路線，包含走訪：關子嶺溫泉區泡湯體驗、農事體驗、品嘗在地美味、在地景點導覽等；此外，「2025白河柑巴嗲登山趣x關子嶺酒柑心」活動將於11月8日登場，正值關子嶺溫泉美食節期間，歡迎民眾安排一趟小旅行來關子嶺泡湯、賞景、吃美食。

相關訊息可至2025臺南關子嶺溫泉美食節活動官網活動官網(https://hello-gzl.twtainan.net/)、台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)、台南旅遊臉書粉絲團，或可電洽06-6353226洽詢(週一至週五09:00~17:00)查詢。





以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供





