愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的
有女網友在網路討論區問大家：「我男友是一個渣男，但我很愛他無法離開他，我愛的很痛苦，大家有割捨不下的苦戀嗎？」此問題熱烈引起網友的討論。
絕大部分的網友很心疼這位女網友，網友表示「愛上渣男並不可怕，可怕的是離不開渣男。」「不離開渣男就不能遇到真正愛你的人。」「愛上渣男比和前任分手還痛。」少部分的網友則要女網友反省「現在渣男越來越多，因為女人容易暈船好騙啊！」「渣男是被女人縱容出來的，女人也責無旁貸。」「果然是男人不壞女人不愛，得不到的最有魅力。」
離不開苦戀的原因
有二種類型的人離不開苦戀：
1.有責任感的人：不想放棄，因為已付出這麼多，期望能得到一個結果。
2.低自尊的人：不易獲得肯定，一旦有人愛就覺得很珍貴，因而難以放手。
苦戀就像原本握在手裡的東西，若感覺要失去了，本能的反應是想要抓更緊，而離不開的心態像是投資股票，股價已最低點了，仍不捨得賣掉，賣掉就等於虧損，不賣掉還有希望等待上漲的一天，特別是年紀越大越不甘心放棄，也許放不下的不是人，而是付出的青春，也或許是習慣與依賴。
一直離不開要如何自處？
如果一直無法擺脫苦戀而痛苦不已，不如先告訴自己要知足，不忙著確認關係，不要求對方給承諾，不獨佔，單純讓愛情的純度極大化，好好享受渣男(女)帶來的快樂就好。人生不是只有愛情，把愛情當作重心，佔據太多時間才會為情所困，還有工作、興趣、家人朋友等著去發展與關心，當心思不在不對的人身上，才能有更多心力花在值得的人事物上，自然就能脫離苦海，請記得：愛情是拿來幸福的，不是拿來痛苦的！
