《星期整聊事｜我想好你，知道嗎?》: 為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？





她輕輕地開口：「我是不是一個很奇怪的人？」

明明很想他，卻不敢太靠近； 明明很喜歡他，卻又很怕他發現我喜歡他。」她說話時不斷攪動杯子的模樣，就像攪動的不是咖啡，而是她藏了很久的一整片海。

這篇故事，是寫給那種女生的外表獨立、聰明、有能力， 但在愛裡卻總是小心翼翼、慢半拍、怕被看穿情緒的你。





01｜為什麼越喜歡一個人，越不敢要答案？

她說其實她不是不敢愛，她是不敢輸。「我怕我一旦表現得太在乎，他就覺得我很好拿、很好推、很好離開。」

所以她學會把想念壓縮，把在乎折疊，把情緒包裝成很冷靜的樣子。別人眼裡的她很灑脫、很不黏人、很有自己的生活。

但只有她自己知道：她每一次的忍耐都比看上去還用力。

她曾經打開訊息框十次，卻一句「你在幹嘛？」都不敢發出去。

她笑著說：「我害怕我越靠近，他就越後退。我怕我期待太多，到最後連朋友都當不成。」

她說這句話時語氣輕輕的，可是眼睛卻紅得不像話。





02｜努力表現得不在乎，只因為太害怕被拒絕

「你知道嗎？我不是不知道他的冷淡、消失、不確定。我都知道。 但我寧願假裝不知道。」

她不是笨，也不是沒自尊，她只是對他心軟。

她告訴自己：他沒回訊息，大概是忙； 他忘記答應的事，大概是不小心； 他忽冷忽熱，大概是性格。你看，女生在喜歡一個人的時候， 真的會幫對方找很多無害的理由。

她還說了一句很讓人心酸的話：「我不是不懂放下，我只是還沒準備好。」

有些放不下，不是因為對方特別好， 而是因為在他面前的自己，曾經那麼真。





03｜不是不想離開，是還抱著最後一點期待

她問：「你覺得一個人什麼時候才真的放下？」

她接過一杯熱可可，手指碰到杯身時微微顫了一下。有人對她說：

「當你不再等他主動、不再對他的消失找理由、不再為他美化行為，也不再覺得你欠他什麼的時候。」

她沉默了好久，才慢慢開口：「可能我還沒到那裡吧……我還是會看他的動態，看他什麼時候上線， 也會偷偷在意他有沒有對別人比較熱情。」

她苦笑：「我知道我這樣很傻，可是我真的沒有辦法，我太久沒有喜歡上一個人了。」

很多女生都是這樣的。外表冷靜、內心溫柔，表面上不依賴誰， 其實只要被一個人真心擁抱一次，就會心軟到不行。





04｜關於愛不是「難搞」，而是「用情太深」

她說她曾經努力過：努力不期待、努力灑脫、努力表現得獨立、努力讓自己不要對他太好。

但感情這種事有時候很壞，越努力裝沒事，越暴露自己的真心。她看似最輕描淡寫的那句「我還好」，往往藏著她最深的害怕。

她不是不懂愛，她是太懂失去。她害怕一張開手，就什麼都沒了。





05｜其實，她只是想有人告訴她：妳可以被愛，妳不用這麼小心

她告訴自己其實沒有要求很多：「我只是希望他能讓我安心一點。不用每天聯絡、也不用甜言蜜語， 只要讓我知道他沒有把我放在可有可無的位置就好。」

她的側臉安靜又有點疲倦。有些女生不是要被寵、不是要被哄，她們只是想要確定自己值得被放在某個人心裡。

她不是害怕分開，她是害怕沒有被珍惜。

其實她真的很好愛，只要有人願意接住她一次， 她就會用整顆心回應。





06｜最終於懂了，真正的愛，不會讓你一直猜

離開前，她問：「你覺得他會回來嗎？」

沒有人回答。

因為她問的其實不是他， 而是問自己還能不能繼續等。有些答案，不用說出口，心裡其實都懂。

她收好包包，深深吸了口氣。

那不是放下，那是一個女生鼓起勇氣準備重來的樣子。

有人在心裡低語：「真正愛你的人，不會讓你一直懷疑自己。他會讓你安心，而不是讓你失眠。」

她終於笑了。

那是一種懂了、也準備好往前走的笑。

女孩， 你值得的愛不是讓你縮小自己、降低期待的那種。 你值得一段讓你安心、放鬆、被看見的關係。

而在你遇到那個人之前，請先好好抱抱自己。