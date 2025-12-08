10句分手後才看懂的人生真相：原來兩個人不快樂 不如一個人自在！

2025-12-08

編輯/葉佳欣撰文

分手這件事，剛發生時總是像災難片，妳會覺得世界下雨、手機變安靜、外送送什麼都不好吃、連自己的床都比平常硬一點。但有趣的是，時間一過，妳再回頭看那段關係，會發現當初痛得像被世界拋棄，其實只是宇宙在把妳拉離不適合的劇本。分手後能讓人變聰明，也變清醒，甚至變幽默。下面十句話，就是妳分手後某一刻突然醒悟、突然想笑、突然想擁抱自己的真心話。愛情教會妳的，不是如何依靠誰，而是如何更懂妳自己。

1.妳不是失去他，而是找回妳自己。

談戀愛的時候，妳可能為了配合他的習慣、遷就他的情緒，甚至壓縮自己的空間。當妳單身後，妳才發現原來妳喜歡的生活比妳想像的更有味道。妳重新吃妳想吃的、做妳想做的、看妳想看的，甚至連作息都變規律。妳沒有失去，他才是失去妳的人，而妳只是終於回到正確的人生軌道。

分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫
分手後一段時間，能讓人看清一些事物，女生會發現自己變聰明也變清醒了。圖/123RF圖庫

2.真正放不下的不是他，是妳曾經的期待。

妳曾經以為他能陪妳一起走下去、能成為妳的依靠，甚至能理解妳所有的細節。可惜，他愛的是妳的部分，而不是妳的全部。所以妳哭的不是失去他，而是那份妳以為會實現的未來。但等妳冷靜一點，妳會知道：期待錯誤的人，比分手更傷。

3.分手讓妳看清，誰願意留下來。

有些人說愛妳，但遇到磨合就跑；有些人平常冷冷的，卻在分手後默默關心妳是否吃飽睡好。妳以為穩定的人可能最先消失，而妳以為不在意的人反而挺妳最久。分手後妳才明白，陪伴才是真愛，說愛誰都會說。

4.兩個人不快樂，不如一個人自在。

你們也許吵到筋疲力盡、冷戰到心都涼，妳努力拉扯他卻越走越遠。與其努力維持一段讓妳喘不過氣的關係，還不如好好跟自己談一場平靜的戀愛。妳會突然發現，人生原來可以這麼安靜又舒服。

與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫
與其跟錯誤的人在一起，不如兩人協商分手追尋更適合的對象。圖/123RF圖庫

5.原來，他不是不愛妳，他只是沒那麼愛妳。

這句話很痛，但當妳真的接受時，痛就會消失。愛不是敷衍、不是曖昧、不是真心話大冒險式的承諾。愛妳的人會想理解妳、照顧妳、努力靠近妳，而不是讓妳每天猜他在想什麼。妳值得的是肯定，而不是模糊。

6.分手後痛的不是妳，而是妳的自尊。

妳不是因為沒有他會活不下去，而是妳不甘心。妳不甘心妳的付出沒被珍惜、不甘心妳的努力沒被看到，不甘心妳把心交出去卻換來一句再見。但當妳不再需要被認可、不再把心放在他手上，妳會發現：妳比自己想像的更堅強。

7.會離開的人，本來就不值得妳緊抓。

當初妳抓得再用力，他也會溜走；妳再怎麼挽留，他也不會停下。感情不是靠抓緊，是靠彼此願意留下。妳抓錯人，只會磨破手，抓對人，才會被溫柔接住。而他沒有接住妳，那代表他不夠資格。

8.原來妳真正愛的人，是分手後的自己。

妳開始學刷油漆、搬家具、學化妝、擦防曬、拒絕爛人、治療自己。妳變得更漂亮、更聰明、更成熟、更清醒。妳會突然某天照鏡子時想說：「哇，我怎麼這麼美？」那不是外表，是妳終於開始把力氣花在值得的人身上，也就是妳自己。

9.再見，其實是宇宙最溫柔的保護。

妳當時哭得像世界末日，但若干年後妳回頭看，妳會慶幸當初他沒有留在妳身邊。妳會想：「幸好我離開了，不然我現在多累、多痛、多委屈？」宇宙不是拿走了妳的愛，而是拿走了妳的阻礙。

10.原來能放下，是給自己最大的禮物

妳終於不再看他動態、不再想他的消息、不再期待他的生日問候、不再重聽那些歌。妳開始自由了。妳會在某個下午突然意識到：妳終於走出來了。那一刻，不是他變不重要，而是妳變得足夠堅定。

分手後妳才懂得，離開並不是結束，而是一次重生。妳會被打碎，但妳也會被重組得更美、更堅強、更有方向。妳不是被丟下，是被解放。妳不是失去，是開始重新擁有。最重要的是，妳終於學會愛那個最值得妳愛的人：妳自己。

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

2025-11-17
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

46歲的「館長」陳之漢近日捲入元老級前員工李慶元爆料風波，「3公分」瞬間躍升全台搜尋熱詞。館長過去曾在直播澄清，「自己的尺寸超過台灣男性平均值」，也讓「台灣男性陰莖平均長度多少？」與「全球陰莖尺寸排行」再度掀起熱烈討論。根據國際統計，台男的確略低於全球平均，泌尿科醫師也公開解析「尺寸迷思」與「G點位置真相」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

全球陰莖尺寸排行曝光　台灣12.5公分低於全球平均值

根據《World Population Review》與「Data Pandas」公布的 2025 最新全球陰莖尺寸（Penis Size by Country）排行，全球男性勃起平均長度約 12.9～13.92 公分。台灣男性平均 12.5 公分，排名全球第127，確實落在全球平均以下。

數據顯示：

．第一名：蘇丹 17.95 公分

．亞洲最末位：泰國 9.43 公分

．亞洲主要國家：日本 13.56、公 13.16公分、中國 13.07公分、公 台灣 12.5公分

醫界指出，全球陰莖長度統計採樣方式不同、測量標準不一致，排名可作參考，但不必過度執著「世界排名第幾名」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

台男尺寸真的偏短？醫師：看「G點位置」就知道夠不夠

尺寸迷思多年來困擾許多男性，但泌尿科醫師顧芳瑜強調，解剖構造本身已經說明「多數男性已經足夠」。

顧芳瑜指出，台灣男性未勃起平均長度 10.5 公分，女性陰道長度僅 7～12 公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處；她直言：「以陰道構造來看，多數台灣男性的陰莖長度，在性生活上其實都是夠用的啦！」

她提醒，不少男性高估「陰莖長度的重要性」，但真正影響性滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

醫師示警：4大原因會讓尺寸縮小　肥胖、老化、熬夜都在列

泌尿外科醫師邵郁鏵也在粉專提醒，陰莖長度會受到生活型態影響，「尺寸縮小」不是都市傳說。四大原因包括：

１．老化退化：年紀越大，雄激素下降、血管功能退化。

２．過度肥胖：恥骨脂肪堆積會「吃掉視覺長度」，看起來明顯變短。

３．不良生活習慣：抽菸、熬夜、飲酒會降低血流，影響勃起與硬度。

４．太少使用：缺乏勃起刺激，長期可能造成輕微萎縮。

不要被「陰莖長度焦慮」綁架

館長的「3公分事件」雖引爆網路話題，但醫師一致指出：硬度、血流、功能表現、伴侶溝通，遠比公分數重要。台灣男性平均 12.5 公分的長度，已落在全球研究中「正常範圍」，真正的性滿意，是彼此理解與身心健康共同決定，而不是一把量尺能定義。

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

2025-11-25

編輯/李明真撰文

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫
在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫
當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫
女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫
女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

2025-11-12
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照

懷孕能不能做愛？這是許多準爸媽最想問卻又不好意思開口的問題。其實只要孕媽咪與胎兒狀況健康，醫師表示「孕期做愛是安全的」，適度親密反而能放鬆心情、增進感情。重點是要懂得怎麼做才安心——做好這五點，孕期一樣可以甜蜜又安全地享受愛愛。

懷孕中期是最「性福」的時期

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕初期常因為孕吐、疲倦讓人沒興致，不過進入第2孕期（約懷孕4～6個月）後，性慾通常會慢慢回升。這時候身體逐漸適應懷孕狀態，只要醫師沒有特別叮囑「禁止性行為」，都可以適度享受兩人世界。

醫師提醒，若有出血、子宮收縮、前置胎盤、早產風險或安胎中等狀況，就應暫停性行為，並遵從醫囑。

一定要戴套！避免刺激與感染

圖片來源：《惡女》劇照
圖片來源：《惡女》劇照

孕期做愛時務必「全程戴保險套」，原因有二：

一是男性精液中含有「前列腺素」，可能刺激子宮收縮；

二是懷孕時免疫力下降，感染風險較高，戴套能減少病菌傳染、預防泌尿道發炎。

此外，行房前後都要記得多喝水、上廁所，可降低感染機率。

姿勢怎麼喬？選舒服、不壓肚子的就對了

圖片來源：《未來媽媽》劇照
圖片來源：《未來媽媽》劇照

別擔心「會不會頂到小孩」——其實不會！胎兒被羊水與子宮頸層層保護，不會受到影響。重點在於姿勢是否讓孕婦感到舒適、不壓迫到腹部。

婦產科醫師建議以下3種安全體位：

側臥式（湯匙式）：最放鬆、壓力最低。

女上位（騎乘式）：可自行控制深度與節奏。

背後式（爬式）：記得用枕頭或棉被墊腹部，避免懸空。

圖片來源：BabyCenter
圖片來源：BabyCenter

簡單原則是：「不痛、不喘、不壓肚」就是適合孕婦的姿勢。

若有出血、腹痛或劇烈宮縮，立即停止

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕時若在性行為中出現出血、強烈宮縮、下腹痛等狀況，請立刻停止並就醫。少量出血可先觀察是否持續；若出血量多、伴隨疼痛，應馬上前往婦產科檢查。

保養與營養同樣重要

圖片來源：canva
圖片來源：canva

孕期不只性行為要注意，皮膚與營養也得兼顧。懷孕中期開始，荷爾蒙變化可能導致肌膚乾癢、孕斑加重。建議使用物理性防曬、避免含A酸或對苯二酚成分。此外，別忘了補充DHA，能幫助寶寶腦部與視力發育。可從鮭魚、鯖魚、核桃或藻油營養品中攝取，每日約200毫克為宜。

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

2025-11-10

編輯/葉佳欣撰文

婚姻的長河中，中年是一個特別的階段。褪去了年輕時的激情，卻尚未迎來暮年的平靜，這個時期的夫妻關係往往是最考驗真愛的時刻。那麼，如何判斷一對中年夫妻是否擁有真愛？其實，從以下7個細節就能看出端倪。如果妳的婚姻符合4個以上，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

1.不用多作解釋，另一半都知道妳在想什麼

真愛的第一個特徵，就是無需言語的默契。一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。在餐桌上，丈夫一個眼神，妻子就知道他需要加點湯；在客廳裡，妻子一個手勢，丈夫就明白該調低電視音量。這種默契，是歲月沉澱的禮物，是真愛的最佳證明。

一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫
一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫

2.尊重彼此的私人空間

中年夫妻的真愛，體現在對彼此個人空間的尊重上。他們懂得，婚姻不是將兩個人捆綁在一起，而是讓兩個獨立的個體在相愛中共同成長。丈夫可以安心地看他的球賽，妻子可以專注地讀她的書；丈夫可以和兄弟們小聚，妻子可以和閨蜜們聊天。這種相互尊重，是真愛的基石。

3.細水長流的關懷

真愛不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。妻子會記得丈夫的胃不好，每天為他準備熱食早餐；丈夫會留意妻子的肩頸酸痛，時常為她提重物。這些看似微不足道的細節，卻是真愛最真實的寫照。

伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫
伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫

4.跟妳一起解決問題

中年是人生壓力最大的階段，上有老下有小，事業也可能面臨瓶頸。真愛的夫妻，會攜手面對這些挑戰。他們不會互相埋怨，而是共同尋找解決方案；他們不會逃避責任，而是互相支持，共渡難關。這種同甘共苦的精神，是真愛最珍貴的特質。

5.另一半會為妳安排約會節目

許多中年夫妻抱怨婚姻失去了激情，但真愛的夫妻會主動為婚姻注入新鮮感。他們會定期安排約會，重溫戀愛時光；他們會一起學習新技能，共同成長；他們會為對方準備驚喜，保持婚姻的活力。這種持續的努力，是真愛的最佳詮釋。

另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫
另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫

6.另一半總是逗得妳哈哈大笑

中年夫妻難免會有摩擦，但真愛的夫妻懂得用幽默化解矛盾。他們不會針鋒相對，而是用一句玩笑話化解緊張氣氛；他們不會記仇，而是用自嘲的方式化解尷尬。這種幽默感，是真愛的潤滑劑，讓婚姻之路走得更順暢。

7.兩人一起規劃未來

真愛的夫妻，不僅活在當下，更會共同規劃未來。他們會討論退休後的計劃，會為孩子的未來做準備，會為家庭設定共同的目標。無論兩人在一起多久，這種對未來的共同期待，是真愛最動人的篇章。

結語

婚姻就像一杯陳年老酒，越陳越香。中年夫妻的真愛，或許沒有年輕時的轟轟烈烈，卻多了一份細水長流的溫暖；或許沒有熱戀時的甜言蜜語，卻多了一份無聲的默契。如果妳的婚姻符合4個以上特徵，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

中年夫妻的真愛，是一種成熟的情感，是一種經過歲月洗禮的智慧。它讓我們明白，婚姻不是童話故事，而是現實生活的點滴累積；它讓我們懂得，真愛不是一時的激情，而是長久的陪伴。

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

2025-11-17
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強

