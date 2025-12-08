用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象

編輯/李明真撰文

想找到同頻率的伴侶，最重要的一件事，是先學會反向識別！

如果妳最近開始懷疑某個人是不是妳的Mr. Right，對方又頻頻跟妳示好，可是妳遲遲無法確定，這時候該怎麼辦？超懂女人心的小編，要教妳反向識別的方法，也就是說，找出一定跟自己不合的對象，使用剔除法，那麼剩下的異性，就是跟自己頻率比較合拍的。

以下就讓妳先避地雷，再找對人。

第一類：需要妳「猜他」才能相處的人

同頻率的兩性關係是舒服的，而頻率不合的人會讓妳變成職業猜心師。他講一句話妳要猜三個意思；他不回訊息妳要猜是不是生氣；他約妳卻不確定要不要赴約；甚至連他今天心情好不好都要靠妳判讀。這種關係從一開始就注定會累，因為妳不是戀愛，是在解謎。

同頻率的人不會讓妳困惑，他會讓妳安心地做妳自己。

找出一定跟自己不合的對象，使用剔除法，那麼剩下的異性，就是跟自己頻率比較合拍的。圖/123RF圖庫

第二類：情緒直接外包給妳的人

有些人的情緒管理大概早就破產了，遇到不順，就把所有負能量丟給妳接住。他焦慮的要妳安撫，他不爽時也要妳理解，他沉默時妳要主動，如果妳常常覺得自己在談戀愛的同時也兼職心理師，那真的不是同頻，是精神壓力。

同頻率的伴侶會自己處理自己的情緒，而不是把妳變成他的避難所。

第三類：妳表達需求，他卻只會給道理

不合頻率的人，最典型的特徵就是：妳講感受，他講理性；妳說妳累，他叫妳睡早一點；妳說妳難過，他說妳想太多；妳想被抱抱，他說沒什麼好哭的。這種對話不是互動，而是妳的情緒被否定的真實紀錄。

同頻率的人會接住妳，不會教育妳。

有些伴侶的情緒管理大概早就破產了，遇到不順，就把所有負能量丟給妳接住。此為示意圖。圖/123RF圖庫

第四類：只要有衝突他就想贏

有些人談戀愛的方式，完全就是在比誰可以吵架吵贏。任何小事都能辯論到天亮，只為了證明「我沒錯」。妳會發現妳再怎麼溫柔，他也會把妳拉進戰場。

而同頻率的人知道衝突不是比輸贏，而是一起找解決辦法。他不會在妳難過時還想要得分。

第五類：生活節奏不同卻不願調整

不合頻率的人不是因為喜好不同，而是不願意遷就和調整。妳想安定，他想刺激；妳想認真，他只想曖昧；妳想吃西餐，他卻想吃合菜，生活節奏和喜好不同不是問題，但不願意調整的人，就是頻率不同的最佳證據。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】