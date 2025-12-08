斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

離別的氣味，往往在真正告別之前就先悄悄滲進心裡。

像冬季靠海的風，冰冷又帶著鹽味，提醒你有些日子即將被距離切割。

被分發到外島當兵前，我和她安排了一趟小小的旅行。不是精心策畫的那種，只是想在時間收緊之前，把能一起走的路再多走一段。

山頂上的夜景，是倒數前最亮的光

那晚的山頂風大得像要把世界吹得只剩我們兩個。

眼前的燈火在腳下鋪展成一片溫柔的金色，像是為了替我們留下什麼而亮起。

她站在我身旁，手指輕輕勾著我的。

沒有千言萬語，沈默反而珍貴，像是只要開口，夜景就會碎掉。

我只在心裡反覆想：這樣的片刻，能不能慢一點再走？

但風愈冷，胸口的緊縮愈明顯。

越是亮的時刻，人越捨不得。

真正的告別在機場。

她抱著我，用力得像是把日後的想念都先預支。

鼻音、抽氣、那句「你要好好的」，每一樣都輕得像羽毛，卻壓著整個未知的未來。

外島的日子裡，夜景的光仍在

外島的生活有潮汐的節奏，每一天都有風，每一夜都有遠方。

站夜哨的時候，經常覺得海峽稍來的風，

像是攜手走過記憶裡的溫度，輕輕徐徐隱隱傳來熟悉的聲音，

帶著對岸點點的殘光，若隱若現一如那晚的星光。

多年後，一張斑駁的照片重新亮起

多年以後，一個不經意的午後，我在抽屜底翻到一張老照片。

照片邊緣已泛黃，色塊褪去了當時的鮮明；但她靠著我肩微笑的樣子，卻依然清楚得像昨天。

默默盯著那張照片，感覺時間像潮水慢慢退回：

那些在離別前用力擁抱的日子，

那些想留卻留不住的光，原來從未真正消失。

它們只是悄悄藏在斑駁的紙面裡， 等我再次想起，便重新亮了一次。