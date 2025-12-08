斑駁照片裡逝去的情：倆人最後一趟的旅行

2025-12-08 19:30 巧比。針線包

離別的氣味，往往在真正告別之前就先悄悄滲進心裡。

像冬季靠海的風，冰冷又帶著鹽味，提醒你有些日子即將被距離切割。

被分發到外島當兵前，我和她安排了一趟小小的旅行。不是精心策畫的那種，只是想在時間收緊之前，把能一起走的路再多走一段。


山頂上的夜景，是倒數前最亮的光

那晚的山頂風大得像要把世界吹得只剩我們兩個。

眼前的燈火在腳下鋪展成一片溫柔的金色，像是為了替我們留下什麼而亮起。

她站在我身旁，手指輕輕勾著我的。

沒有千言萬語，沈默反而珍貴，像是只要開口，夜景就會碎掉。

我只在心裡反覆想：這樣的片刻，能不能慢一點再走？

但風愈冷，胸口的緊縮愈明顯。

越是亮的時刻，人越捨不得。


機場的擁抱，耳畔一句未知的告別

真正的告別在機場。

她抱著我，用力得像是把日後的想念都先預支。

鼻音、抽氣、那句「你要好好的」，每一樣都輕得像羽毛，卻壓著整個未知的未來。


外島的日子裡，夜景的光仍在

外島的生活有潮汐的節奏，每一天都有風，每一夜都有遠方。

站夜哨的時候，經常覺得海峽稍來的風，

像是攜手走過記憶裡的溫度，輕輕徐徐隱隱傳來熟悉的聲音，

帶著對岸點點的殘光，若隱若現一如那晚的星光。


多年後，一張斑駁的照片重新亮起

多年以後，一個不經意的午後，我在抽屜底翻到一張老照片。

照片邊緣已泛黃，色塊褪去了當時的鮮明；但她靠著我肩微笑的樣子，卻依然清楚得像昨天。

默默盯著那張照片，感覺時間像潮水慢慢退回：

那些在離別前用力擁抱的日子，

那些想留卻留不住的光，原來從未真正消失。

它們只是悄悄藏在斑駁的紙面裡， 等我再次想起，便重新亮了一次。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#情侶 #分手 #機場

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分

2025-11-17 13:51 女子漾／編輯張念慈
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

46歲的「館長」陳之漢近日捲入元老級前員工李慶元爆料風波，「3公分」瞬間躍升全台搜尋熱詞。館長過去曾在直播澄清，「自己的尺寸超過台灣男性平均值」，也讓「台灣男性陰莖平均長度多少？」與「全球陰莖尺寸排行」再度掀起熱烈討論。根據國際統計，台男的確略低於全球平均，泌尿科醫師也公開解析「尺寸迷思」與「G點位置真相」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

全球陰莖尺寸排行曝光　台灣12.5公分低於全球平均值

根據《World Population Review》與「Data Pandas」公布的 2025 最新全球陰莖尺寸（Penis Size by Country）排行，全球男性勃起平均長度約 12.9～13.92 公分。台灣男性平均 12.5 公分，排名全球第127，確實落在全球平均以下。

數據顯示：

．第一名：蘇丹 17.95 公分

．亞洲最末位：泰國 9.43 公分

．亞洲主要國家：日本 13.56、公 13.16公分、中國 13.07公分、公 台灣 12.5公分

醫界指出，全球陰莖長度統計採樣方式不同、測量標準不一致，排名可作參考，但不必過度執著「世界排名第幾名」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

台男尺寸真的偏短？醫師：看「G點位置」就知道夠不夠

尺寸迷思多年來困擾許多男性，但泌尿科醫師顧芳瑜強調，解剖構造本身已經說明「多數男性已經足夠」。

顧芳瑜指出，台灣男性未勃起平均長度 10.5 公分，女性陰道長度僅 7～12 公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處；她直言：「以陰道構造來看，多數台灣男性的陰莖長度，在性生活上其實都是夠用的啦！」

她提醒，不少男性高估「陰莖長度的重要性」，但真正影響性滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

醫師示警：4大原因會讓尺寸縮小　肥胖、老化、熬夜都在列

泌尿外科醫師邵郁鏵也在粉專提醒，陰莖長度會受到生活型態影響，「尺寸縮小」不是都市傳說。四大原因包括：

１．老化退化：年紀越大，雄激素下降、血管功能退化。

２．過度肥胖：恥骨脂肪堆積會「吃掉視覺長度」，看起來明顯變短。

３．不良生活習慣：抽菸、熬夜、飲酒會降低血流，影響勃起與硬度。

４．太少使用：缺乏勃起刺激，長期可能造成輕微萎縮。

不要被「陰莖長度焦慮」綁架

館長的「3公分事件」雖引爆網路話題，但醫師一致指出：硬度、血流、功能表現、伴侶溝通，遠比公分數重要。台灣男性平均 12.5 公分的長度，已落在全球研究中「正常範圍」，真正的性滿意，是彼此理解與身心健康共同決定，而不是一把量尺能定義。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#館長 #迷思 #穿搭 #脂肪 #性愛 #性生活

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

2025-11-25 11:06 享民頭條

編輯/李明真撰文

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫
在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫
當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫
女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫
女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#咖啡 #手搖 #保養品 #兩性關係 #金錢觀情侶

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

2025-11-12 17:45 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照

懷孕能不能做愛？這是許多準爸媽最想問卻又不好意思開口的問題。其實只要孕媽咪與胎兒狀況健康，醫師表示「孕期做愛是安全的」，適度親密反而能放鬆心情、增進感情。重點是要懂得怎麼做才安心——做好這五點，孕期一樣可以甜蜜又安全地享受愛愛。

懷孕中期是最「性福」的時期

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕初期常因為孕吐、疲倦讓人沒興致，不過進入第2孕期（約懷孕4～6個月）後，性慾通常會慢慢回升。這時候身體逐漸適應懷孕狀態，只要醫師沒有特別叮囑「禁止性行為」，都可以適度享受兩人世界。

醫師提醒，若有出血、子宮收縮、前置胎盤、早產風險或安胎中等狀況，就應暫停性行為，並遵從醫囑。

一定要戴套！避免刺激與感染

圖片來源：《惡女》劇照
圖片來源：《惡女》劇照

孕期做愛時務必「全程戴保險套」，原因有二：

一是男性精液中含有「前列腺素」，可能刺激子宮收縮；

二是懷孕時免疫力下降，感染風險較高，戴套能減少病菌傳染、預防泌尿道發炎。

此外，行房前後都要記得多喝水、上廁所，可降低感染機率。

姿勢怎麼喬？選舒服、不壓肚子的就對了

圖片來源：《未來媽媽》劇照
圖片來源：《未來媽媽》劇照

別擔心「會不會頂到小孩」——其實不會！胎兒被羊水與子宮頸層層保護，不會受到影響。重點在於姿勢是否讓孕婦感到舒適、不壓迫到腹部。

婦產科醫師建議以下3種安全體位：

側臥式（湯匙式）：最放鬆、壓力最低。

女上位（騎乘式）：可自行控制深度與節奏。

背後式（爬式）：記得用枕頭或棉被墊腹部，避免懸空。

圖片來源：BabyCenter
圖片來源：BabyCenter

簡單原則是：「不痛、不喘、不壓肚」就是適合孕婦的姿勢。

若有出血、腹痛或劇烈宮縮，立即停止

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕時若在性行為中出現出血、強烈宮縮、下腹痛等狀況，請立刻停止並就醫。少量出血可先觀察是否持續；若出血量多、伴隨疼痛，應馬上前往婦產科檢查。

保養與營養同樣重要

圖片來源：canva
圖片來源：canva

孕期不只性行為要注意，皮膚與營養也得兼顧。懷孕中期開始，荷爾蒙變化可能導致肌膚乾癢、孕斑加重。建議使用物理性防曬、避免含A酸或對苯二酚成分。此外，別忘了補充DHA，能幫助寶寶腦部與視力發育。可從鮭魚、鯖魚、核桃或藻油營養品中攝取，每日約200毫克為宜。

#狗 #防曬 #感情 #鮭魚 #孕期 #宮縮 #戴保險套

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

2025-11-10 08:38 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

婚姻的長河中，中年是一個特別的階段。褪去了年輕時的激情，卻尚未迎來暮年的平靜，這個時期的夫妻關係往往是最考驗真愛的時刻。那麼，如何判斷一對中年夫妻是否擁有真愛？其實，從以下7個細節就能看出端倪。如果妳的婚姻符合4個以上，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

1.不用多作解釋，另一半都知道妳在想什麼

真愛的第一個特徵，就是無需言語的默契。一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。在餐桌上，丈夫一個眼神，妻子就知道他需要加點湯；在客廳裡，妻子一個手勢，丈夫就明白該調低電視音量。這種默契，是歲月沉澱的禮物，是真愛的最佳證明。

一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫
一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫

2.尊重彼此的私人空間

中年夫妻的真愛，體現在對彼此個人空間的尊重上。他們懂得，婚姻不是將兩個人捆綁在一起，而是讓兩個獨立的個體在相愛中共同成長。丈夫可以安心地看他的球賽，妻子可以專注地讀她的書；丈夫可以和兄弟們小聚，妻子可以和閨蜜們聊天。這種相互尊重，是真愛的基石。

3.細水長流的關懷

真愛不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。妻子會記得丈夫的胃不好，每天為他準備熱食早餐；丈夫會留意妻子的肩頸酸痛，時常為她提重物。這些看似微不足道的細節，卻是真愛最真實的寫照。

伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫
伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫

4.跟妳一起解決問題

中年是人生壓力最大的階段，上有老下有小，事業也可能面臨瓶頸。真愛的夫妻，會攜手面對這些挑戰。他們不會互相埋怨，而是共同尋找解決方案；他們不會逃避責任，而是互相支持，共渡難關。這種同甘共苦的精神，是真愛最珍貴的特質。

5.另一半會為妳安排約會節目

許多中年夫妻抱怨婚姻失去了激情，但真愛的夫妻會主動為婚姻注入新鮮感。他們會定期安排約會，重溫戀愛時光；他們會一起學習新技能，共同成長；他們會為對方準備驚喜，保持婚姻的活力。這種持續的努力，是真愛的最佳詮釋。

另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫
另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫

6.另一半總是逗得妳哈哈大笑

中年夫妻難免會有摩擦，但真愛的夫妻懂得用幽默化解矛盾。他們不會針鋒相對，而是用一句玩笑話化解緊張氣氛；他們不會記仇，而是用自嘲的方式化解尷尬。這種幽默感，是真愛的潤滑劑，讓婚姻之路走得更順暢。

7.兩人一起規劃未來

真愛的夫妻，不僅活在當下，更會共同規劃未來。他們會討論退休後的計劃，會為孩子的未來做準備，會為家庭設定共同的目標。無論兩人在一起多久，這種對未來的共同期待，是真愛最動人的篇章。

結語

婚姻就像一杯陳年老酒，越陳越香。中年夫妻的真愛，或許沒有年輕時的轟轟烈烈，卻多了一份細水長流的溫暖；或許沒有熱戀時的甜言蜜語，卻多了一份無聲的默契。如果妳的婚姻符合4個以上特徵，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

中年夫妻的真愛，是一種成熟的情感，是一種經過歲月洗禮的智慧。它讓我們明白，婚姻不是童話故事，而是現實生活的點滴累積；它讓我們懂得，真愛不是一時的激情，而是長久的陪伴。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#婚姻 #肩頸 #浪漫 #禮物 #兩性關係

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

2025-11-17 14:01 潮健康
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

原文出處：

https://blog.coolhealth.com.tw/2023/12/06/weight-loss-penis-surgery

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#減重 #雷射 #隱藏性陰莖

