2025-11-12 17:45 女子漾／編輯周意軒
孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全
懷孕能不能做愛？這是許多準爸媽最想問卻又不好意思開口的問題。其實只要孕媽咪與胎兒狀況健康，醫師表示「孕期做愛是安全的」，適度親密反而能放鬆心情、增進感情。重點是要懂得怎麼做才安心——做好這五點，孕期一樣可以甜蜜又安全地享受愛愛。
懷孕中期是最「性福」的時期
懷孕初期常因為孕吐、疲倦讓人沒興致，不過進入第2孕期（約懷孕4～6個月）後，性慾通常會慢慢回升。這時候身體逐漸適應懷孕狀態，只要醫師沒有特別叮囑「禁止性行為」，都可以適度享受兩人世界。
醫師提醒，若有出血、子宮收縮、前置胎盤、早產風險或安胎中等狀況，就應暫停性行為，並遵從醫囑。
一定要戴套！避免刺激與感染
孕期做愛時務必「全程戴保險套」，原因有二：
一是男性精液中含有「前列腺素」，可能刺激子宮收縮；
二是懷孕時免疫力下降，感染風險較高，戴套能減少病菌傳染、預防泌尿道發炎。
此外，行房前後都要記得多喝水、上廁所，可降低感染機率。
姿勢怎麼喬？選舒服、不壓肚子的就對了
別擔心「會不會頂到小孩」——其實不會！胎兒被羊水與子宮頸層層保護，不會受到影響。重點在於姿勢是否讓孕婦感到舒適、不壓迫到腹部。
婦產科醫師建議以下3種安全體位：
側臥式（湯匙式）：最放鬆、壓力最低。
女上位（騎乘式）：可自行控制深度與節奏。
背後式（狗爬式）：記得用枕頭或棉被墊腹部，避免懸空。
簡單原則是：「不痛、不喘、不壓肚」就是適合孕婦的姿勢。
若有出血、腹痛或劇烈宮縮，立即停止
懷孕時若在性行為中出現出血、強烈宮縮、下腹痛等狀況，請立刻停止並就醫。少量出血可先觀察是否持續；若出血量多、伴隨疼痛，應馬上前往婦產科檢查。
保養與營養同樣重要
孕期不只性行為要注意，皮膚與營養也得兼顧。懷孕中期開始，荷爾蒙變化可能導致肌膚乾癢、孕斑加重。建議使用物理性防曬、避免含A酸或對苯二酚成分。此外，別忘了補充DHA，能幫助寶寶腦部與視力發育。可從鮭魚、鯖魚、核桃或藻油營養品中攝取，每日約200毫克為宜。