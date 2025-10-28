【星期整聊事｜為什麼你要放手?】:有沒有那樣的感覺明明很愛，卻只能假裝沒事？

「妳有沒有那種時候，明明很愛，卻只能假裝沒事？」

我們都曾遇過這樣的人吧。他不一定是妳的初戀，也不一定是最難忘的那個， 但他曾經讓妳相信愛，是可以沒有結果的。愛情裡最讓人難過的，不是分開那天的眼淚， 而是某個普通的日子裡，妳可能會突然意識到原來妳真的放下了。那種感覺，不是心碎，而是安靜。就像夜裡的城市，燈還亮著，但已沒有人等妳回家。

有一次，朋友問我：「妳覺得成熟的愛情是什麼？」

我想了很久，只回了一句「是不再急著證明自己被愛。」

年輕時的我們，喜歡轟轟烈烈，喜歡在愛裡全力以赴。我們會為對方改變習慣、壓抑情緒、讓步到失去自己。 但長大後才懂， 不是每一份真都值得妳撕掉底線去交換。

有些愛，來得太急；有些人，走得太快； 更多時候，是我們太想被愛了。我們在感情裡變得小心翼翼，怕太主動被嫌煩，太冷淡又被誤會。 明明只是想好好愛人， 卻變成了愛裡那個最會「自我懷疑」的人。

我認識一位女孩，她談了一段很久的感情，從學生到出社會。 她以為那就是一輩子，直到有一天，他說：「我們好像都變了。」

她問：「那妳還愛我嗎？」

他沉默。 那個沉默，比任何分手的理由都更痛。後來她告訴我，最難受的不是失去他， 而是失去「自己在那段關係裡的樣子」。

她說：「我變得很會猜，也變得很怕吵架。

有時候明明不是我的錯，我還是先道歉，因為我怕他會走。」

我聽完，心裡一緊。因為那不只是她的故事，那幾乎是我們每個人，在愛裡都演過的角色。我開始回想自己那些用力過頭的愛。那時候，我總覺得只要我夠好、夠努力、夠溫柔， 對方就會留下。

後來才明白，真正會留下的人，不需要妳拼命取悅。他會願意靠近妳，理解妳的沈默，會在妳情緒低落的時候，說：「沒事，妳可以慢一點。」他不會讓妳懷疑自己的價值，也不會用忽冷忽熱的態度， 逼妳學會「自我調節」。

愛，不該是焦慮的延伸，它應該是生活裡的一個安定支點。

我們這一代人太會假裝堅強了。白天在職場像機器一樣高效， 晚上卻為了一個「已讀不回」整夜睡不著。

我們懂得KPI、懂得deadline，卻不懂「心的節奏」需要放慢。有人說，愛情是兩個人的事；但我覺得，愛情也是一種自我管理。 要懂得適時抽離， 懂得在關係裡保有界線， 懂得在心碎後，還能重新相信愛。

因為愛，不是佔有。

而是看著彼此成長， 即使有天走散，也能祝福對方有更好的歸宿。

有一晚，我夢見了那個離開很久的人。他依然笑著，問我：「妳過得好嗎？」 我說：「很好啊，終於學會一個人也能過得不錯。」

醒來後我才發現，真正的放下，不是忘記， 而是妳能微笑著回想， 那些曾讓妳痛的地方， 如今只剩下溫柔的光。

妳不再需要去找他，也不再執著於誰對誰錯。 妳只是誠實地承認，那段愛曾經真實存在過，而妳也曾用力活過。愛情，不是輸贏的遊戲。我們都在一場又一場相遇與離別裡， 學會更誠實、更溫柔，也更堅強。

有時候，我們失去的，

不是一個人，而是「那個願意為愛不顧一切的自己」。但別怕。因為當妳開始學會不再討好、 學會在愛裡也能做自己、 學會相信自己值得被愛， 妳就已經贏了。寫給那些還在學著放下、又還不想不愛的人。

✍Y.H字句備份｜有些愛不是結束了，而是變成妳心裡的光。