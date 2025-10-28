【星期整聊事｜職場偷偷的戀愛】: 也許我們太懂工作，不夠懂愛。

「你有沒有覺得職場戀愛就像一場沒人教的高難度實驗？」「要藏著愛，又要假裝沒事，最後卻連自己都不確定，到底是愛，還是習慣。」

在辦公室的光影之間，愛情顯得特別小心翼翼。

白天，我們是彼此的同事；夜晚，才允許成為對方的依靠。 但現實總比劇本複雜，愛情在職場裡，總是得繞著規則走。我曾以為，只要真心就夠。直到後來才懂，真心會被會議消耗，會被KPI掩蓋， 會在一句「我們公私分明」裡，慢慢學會退讓。

有一陣子，我和他同部門。每天早上我們都一起買咖啡，一人拿著拿鐵，一人是美式。 那是我們的小默契。別人以為只是同事間的習慣， 但只有我們知道，那是愛情裡的「偷光時刻」。

我們不曾說破，也沒說明。

白天開會時，我得假裝冷靜，不在意他坐在另一端。 下班後的訊息裡，卻藏著所有壓抑不住的情緒。「你今天是不是太靠近那個新人了？」「妳是不是又沒吃飯？」我們像是在兩個世界裡談戀愛。

在一個世界，我們得理性、得冷靜； 在另一個世界，我們渴望被擁抱、被理解。有時候，我甚至懷疑自己：是不是我們在職場裡愛得太用力， 才讓愛情變得那麼疲憊。愛情與工作，本該是兩條不同的軌道。但我們卻硬是讓它交錯在報表的夾縫裡偷看彼此的眼神， 在午餐時間多排五分鐘，只為能多說兩句話。後來，我們吵架的理由不再是感情，而是業績。

他說：「妳為什麼不能更專業一點？」

我回：「妳為什麼不能更體諒一點？」

到最後，我們都忘了，我們不是競爭者，是戀人。

分開的那天，下著雨。公司外頭的街道反射著昏黃的光， 我們都撐著傘，卻沒有誰先走。

他說：「也許我們太懂工作，不夠懂愛。」

我笑著點頭，沒有多說什麼。 因為那一刻，我明白， 這場職場裡的愛，輸的不是誰先放手， 而是我們都沒學會「怎麼在壓力裡相愛」。

很多人問我：「妳會不會後悔？」我想了很久，才回答：「不後悔。」 因為那段愛情，讓我學會在忙碌的世界裡， 仍然相信浪漫的存在。我學會在文件堆中，也能記得一個人的微笑；在開不完的會議裡，也能在心裡留一席溫柔。 我學會在職場中保持自我， 也學會在愛裡不再丟掉夢想。

愛情不該是一場拉扯，而是一場成長。

它讓我們懂得：即使不在一起，也能讓彼此變得更好。

我們都在職場裡學會很多專業技能，但沒有人教我們，該怎麼處理那些「不被允許的情緒」。 那些會議間的默契、午休時的笑聲、 甚至那些擦肩而過的瞬間， 都成了心裡最柔軟的地方。也許，愛情不一定要走到終點，但它一定曾讓你在擁擠的生活裡， 找到一個能讓你呼吸的人。

給那些，在職場裡也偷偷談著一點點愛的人。

✍Y.H字句備份｜白天我們談工作，夜裡我們都在學著怎麼愛。