【星期整聊事｜在那個路口告別】: 讓故事變成了回憶， 回憶變成了風。

那晚我聽著張震嶽的〈路口〉，歌詞中寫道「在我生命中的每個路口，都有一段故事讓我停留。」 我突然就明白了，原來我們早已在不同的路口分開， 只是那天誰也沒說再見。有些分開，不需要爭吵，也沒有背叛。它靜靜發生，像路燈亮起時的黃昏， 你還沒察覺天色在變， 回過神來，卻已經走到了盡頭。

那時的我們，都還相信「之後會再見」。

你說：「等我忙完這陣子。」 我回：「好啊，我會等。」 只是後來，這世界的忙， 好像永遠都不會結束。

訊息越來越少，對話越來越短。

我開始用回憶去延長那份連結。 有時我也會對自己說：「沒關係的。」 但音樂一播下去，我又開始想你。〈路口〉那段吉他聲輕輕彈著，我腦海裡閃過我們曾一起走過的那條路。 你笑著說，那裡的紅綠燈特別長， 以後吵架就來這裡和好。 我當時以為那是個約定， 沒想到後來那裡，成了我一個人停留的地方。

我常常想，也許我們不是不愛了， 只是走到了人生不同的方向。 你要的，是能一起衝刺的伴， 而我，只想有人在下班後陪我走一段回家的路。我們都沒錯，只是剛好錯過。

有段時間，我學著不再主動。不再打擾，也不再更新你的消息。 我以為這樣就能慢慢忘記， 但人心有時比想像更固執。

我會在路口等紅燈時抬頭，望著那個熟悉的轉角， 好像還能看到你騎著車經過， 風輕輕掠過， 連心裡那個「再見」都被吹散。

後來的我，開始習慣一個人吃飯、看電影、走回家。 有人問我：「你還喜歡他嗎？」 我笑了笑說：「不喜歡了。」 可那天在路口等車， 我還是忍不住哼出那句 「再見吧我的朋友，願你不再孤單。」原來放下，不是把人忘記，而是有一天，你能微笑著想起， 那個你曾經很想留住的人。

有一次朋友失戀，跑來問我：「你怎麼做到不去挽留的？」 我說：「不是我不想挽留， 只是我終於明白， 有些人你追不上， 就別再跑了。」也許我要學會在路口停下來，給自己一個擁抱。 因為有些人註定只是路人， 而我們能做的， 就是好好道別。

我記得張震嶽在歌裡唱：「我知道有一天我們都會變老， 故事變成了回憶， 回憶變成了風。」

這句話就像一封寄不出的信。它不是遺憾，而是一種溫柔。 那份溫柔讓我在夜裡聽歌時， 不再哭，也不再痛， 只是靜靜地想起原來我曾這樣真心地愛過一個人。現在的我，仍會經過那個路口。燈還是那盞燈，歌也還是那首歌。 只是身旁的位置空了， 而我不再害怕。 因為我知道， 這條路，還有更遠的風景。有些人離開，不是結束，而是讓你學會怎麼前進。 我們都在不同的路口， 學會各自長大。

✍Y.H字句備份｜有些人留在回憶裡，比留在身邊更久。 而每一個路口，都是成長的起點。