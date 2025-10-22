【星期整聊事｜都怪我太敏感了】: 總是我懷疑，是不是我不夠好？ 是不是我太黏、太敏感？

2025-10-22 23:00 羽昊

有些人離開時沒有說再見，那天的對話還停在「晚點聊」， 你以為那只是暫時。 可一轉身，原來那句話就是最後。

那時的我們，都太年輕。

年輕到以為愛就是靠近、 就是每天都要說「我想你」、 是你回覆慢一點我就開始慌。 直到後來才懂， 有些人愛你，不在訊息裡， 而是在他願意留下的那些沈默裡。我記得我們最後一次吵架。你說：「妳什麼都要問，我真的好累。」 那天我沒有哭， 只是很久、很久沒有再主動開口。 原來愛情不是消失在某個瞬間， 而是從那天開始我們都學會了怎麼不說。

後來我開始學會安靜，學會一個人逛街、一個人看電影。 學會把「想你」藏進日常， 學會在每一次想回頭的瞬間， 告訴自己：「算了吧。」

有時候我會懷疑，是不是我不夠好？ 是不是我太黏、太敏感？

但慢慢地我明白了， 愛一個人，不是讓自己變成一個 「小心翼翼也要被喜歡的人」。真正的愛，是你可以自在，是你做自己時，也被溫柔對待。

我們後來都變得成熟了。懂得在「想你」的時候不再打擾， 懂得不回訊息也不是處罰， 而是給彼此一點喘息的距離。我們都明白，不是每一段感情都該有結果。 有些人出現在你的生命裡， 只是為了讓你學會如何好好愛，也如何好好放手。

有人問我：「妳還想他嗎？」

我笑了笑說：「有時候吧。」 不是那種撕心裂肺的想念， 只是偶爾聽到熟悉的歌， 還會想起我們走過的那條街。

我不再責怪誰、也不怪自己。我們只是剛好在不同的時間學會愛， 只是那時的我們，都還不懂。後來我才知道，「放下」不是不想， 而是你能想起對方時，心是溫的。 不再酸，也不再疼。 

成熟的告別， 也是我們對愛最誠實的離去。

如果有一天你也學會了不打擾，不是因為不在意， 而是因為你開始懂得： 有些人，只能留在記憶裡。而那就夠了。

✍ Y.H字句備份｜不打擾，不代表不愛，只是我們終於學會，怎麼溫柔地道別。

羽昊

羽昊

關於羽昊IG.( yuhao2348 ) ＞＞選小日子10周年讀者投稿；女子漾專欄作家；女人迷讀者投稿作家，寫文章和散文，喜歡用文字記錄人生與生活；別人眼中的傻大哥，卻有一顆溫暖的心和笑容。

#兩性關係 #愛情金句 #愛情長跑 #愛情怎麼翻譯

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

2025-10-12 10:47 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜活在靜音的世界，安靜成為求生之路
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)

《噤界》的電影恐懼感，漸漸的融入現實生活

在電影《噤界》（A Quiet Place）裡，人類為了活下去，必須壓抑每一個聲音。一聲咳嗽、一個腳步、一句話，都可能引來死亡。那是虛構的恐懼，如今卻越來越像現實。在高鐵車廂、餐廳、捷運裡、飛機上，父母開始提前學習道歉，學習為孩子的聲音道歉。而孩子學會壓低聲音，笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被社會大眾接納的代價

「我不是討厭小孩，只是家長不會教。」這句留言在網路上屢見不鮮。它看似理性，卻像一把無聲的刀，切開了溫度與共感，也切斷了對孩子與父母的理解。於是，公共空間成了一場沒有怪物卻充滿審判的片場，誰太真實、誰太吵鬧、誰家的孩子不夠乖，都可能被拍下、被上傳、被貼上標籤，然後開始公審，卻忘記詢問「他/她發生什麼事？需要幫助嗎？」。

那是一種無聲的威嚇，讓人們開始相信：安靜比真實更安全。

笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)
笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)

當被聽見，成為風險

在這個社會裡，「被聽見」逐漸成為一種風險。聲音不再是交流的橋樑，而成為被放大的錯誤。父母不是不懂規矩，而是害怕自己「沒有被理解的空間、時間」。他們提前安撫、主動道歉，因為害怕被拍下、被評論。當聲音變成威脅，情緒成就了無數的「錯誤」。久而久之，我們養成一整個懂得「自我靜音的世代」，大家開始學會「壓低音量，或是不說話」。

孩子則從大人的表情與肢體中學會另一種語言——不是「請安靜」，而是「不要被聽見」。

孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)
孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)

誰有資格要求他人安靜？誰又應該被要求安靜?

「安靜」逐漸成為一種權力語言。大人可以講電話、開會、開懷聊天，但孩子只要多一句話，就會被視為打擾，遭來數落或是白眼對待。我們不敢制止講電話的大人，也不敢提醒在車廂裡高談闊論的人，因為【無數的社會經驗】告訴我們，那可能引起衝突、甚至危險。

但孩子和家長不同——他們柔軟、無害，容易被指責。多數父母不是不知道不公，而是為了讓孩子安全、不被波及，只能選擇沉默、低頭、假裝沒聽見。這種「忍讓」不是溫和，而是一種防衛。而社會因此形成一個潛規則：柿子挑軟的吃。越是沒有威脅、越不會爭辯的人，越容易成為「維持秩序」的出口。

我們口口聲聲說要維持秩序，其實只是想在不冒風險的情況下，找到一個可以安全指責的人。被挑中的，往往是孩子和他們的父母。

當文明變成一種選擇性指控，安靜也就不再是禮貌，而是一種權力。

誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)
誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)

不喜歡用『乖』定義孩子；但「乖孩子」的定義，越來越狹隘

我們誇獎安靜的孩子、稱讚懂事的沉默，卻忽略他們的情緒正在被消音。過去，「乖」代表懂得禮貌、懂得分享、願意照顧他人；如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。

孩子不能太興奮、不能太好奇、不能太有表情。一旦超出他人預期的分貝，就會被貼上「沒教養」的標籤。社會在追求秩序的同時，也在偷偷縮小「乖」的範圍。那些「會自己玩、不吵不鬧」的孩子被誇讚懂事，但他們也因此學會壓抑。懂得觀察大人的臉色、收起問題與情緒，因為太真實反而會被視為失控。這樣的「安靜」看似成熟，其實是早熟的防衛。

當「乖」被誤解成「不要有聲音」，社會便開始培養一整個不敢表達、也不再相信自己值得被傾聽的世代。大人們在「可被接受的安靜」中尋找安全感，那不是教養的進步，而是情緒的消音。文明若建立在壓抑之上，終將變得空洞而冷漠。

如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)
如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)

當安靜成為禮貌與教養的代名詞，我們追求的，是秩序，還是理解？

有人說：「公共場合應保持安靜，這是基本教養。」這句話沒錯，但「教養」不該只剩靜音。真正的教養，是在不舒服的時候，仍然願意理解別人為什麼會這樣。聽見孩子哭鬧、大聲喧嘩、尖叫，我們會看到慌亂的父母、道歉的眼神，卻不願意再伸手協助，只想遠離。於是父母學會道歉，孩子學會收聲，旁人學會忽略。每個人都在表現得「有教養」，卻沒有人真的在練習理解。文明，不該靠壓抑維持，而該靠理解支撐。安靜不應是懲罰，而是一種選擇。

有些聲音甚至還沒開始，就被判定為「不應該出現」。那些還不會說話、聽不懂人話的嬰兒，在公共場合哭了幾聲，就開始有人低語：「幹嘛出門？」彷彿出門這件事，也需要先學會聽懂人話、懂得壓低聲音，才能被社會允許出現。但如果連一個還在學習表達、嘗試適應世界的生命，都必須被要求噤聲、被貼上打擾的標籤，那麼我們追求的「安靜」，究竟還是文明的象徵，還只是恐懼的延伸？

我們往往在追求秩序的同時，不自覺把「自己的舒適」當作普世標準。當「我所追求的安靜」成為唯一被接受的樣貌，我們以為那是禮貌，其實只是逃避差異。或許問題從來不在於孩子的聲音，而在於我們對「安靜」的理解。當安靜成了舒適的代名詞，也可能意味著我們正在失去傾聽他人的能力。而真正成熟的社會，不在於誰能保持沉默，而在於——我們是否仍願意傾聽那些被壓低的聲音。

文明不是靜音，而是共存。真正的安靜，從來不靠壓抑，而靠理解。
Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #育兒教養 #親子教養 #親子教育

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

2025-10-13 10:55 Yvonne
LIVING IN A QUIET PLACE｜當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)
當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)

「寧靜車廂」只是最後被壓垮的那根稻草，

當城市不再接納孩子，家與戶外成了孩子最終的避難所

高鐵「寧靜車廂」的爭議，其實只是壓垮眾多父母的最後一根稻草。在那之前，社會早已出現許多對孩童不友善的現象與制度。從部分商場與餐廳張貼「禁止兒童入內」、到住宅社區懸掛「孩童請勿喧嘩」，觀光飯店推出「Adults Only」標語，彷彿孩子的存在，本身就是一種干擾。疫情解封後，這道界線延伸得更遠。航空公司推出「無孩童艙」、高鐵設立「寧靜車廂」，讓「安靜」成為可以被購買的服務。人們開始相信，只要付出足夠的代價，就能買到秩序；而那些哭泣、歡笑、發問的孩子，成了秩序的代價。每當有孩子在公共場域哭鬧，社群上總會掀起兩派對立：一方指責父母「不會教」，另一方反問：「難道孩子沒有搭乘的權利嗎？」這場看似為了「安寧」的行動，逐漸演變成對聲音的過濾、對情緒的懲罰。

孩子不再被視為正在學習的生命，而成了需要被「管控」的雜音。孩子能去的地方越來越少——家與戶外成了唯二安全的選項，而城市的每一個角落，就真的安靜了嗎？

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)
台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)

錯得很有禮貌：當邏輯成了偏見的偽裝，「不打擾」成了道德與教育的標準

在飛機上、高鐵中出現了一句令人百思不得其解的對話：「你要吵，不會去買商務艙嗎？」這句話乍聽合理，其實邏輯完全顛倒。商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，而是代表更寬敞的空間、更快速的登機、更好的服務、更精緻的用餐。它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。

但這句話之所以流行，反而揭露了一種潛在的階級心態。我們把「安靜」誤認為一種可以被購買的權利，甚至覺得「有錢的人應該享有更安靜的環境」，而「有孩子的家庭」就該自動遠離。結果，「想要安靜的人」與「被認為製造噪音的人」被對立起來，公共空間的共享精神也被撕裂。

真正的問題不是誰應該去買商務艙，而是我們都該學習把「聲音」變成一種合理的狀態。不只是孩子，更包含長大成人的我們。社會不應該用金錢劃分「誰能被理解、誰應該閉嘴。」

安靜不該是階級的象徵，更不是排除的理由；它應該是一種相互尊重的結果，而不是誰能付得起的奢侈品。

商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)
商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)

當公共空間變成「無聲競技場」，成人的交談比孩子的哭鬧更能被接受

近年來，公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」。誰最安靜、誰最守規矩、誰最不打擾他人，成了被默默評分的標準。大人開著視訊會議、用擴音講電話、擴音看著影片、在公共空間高談闊論，卻鮮少有人上前制止；但孩子在餐廳因為開心而笑得太大聲、在車廂問了幾個好奇的問題、在飛機上因不適而嚎啕大哭，卻成了部分追求安靜的人，所不能理解的「眾矢之的」。

社會在維持秩序時，我們往往選擇性地對弱勢開口。我們不敢對陌生的大人說「請小聲一點」；不敢對身材高碩威武的男性說「請你關掉擴音」。卻選擇在孩子哭鬧時，用眼神或手機鏡頭，要求他閉嘴；要求爸媽控制。

這不只是禮貌的爭議，而是一種潛在心理學中的權力結構：人性選擇挑軟的柿子，因為那樣最安全。

公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)
公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)

「公共教育」的教室在不在學校，更不在家裡

在網路論壇與社群上，有一種聲音是「我花錢吃飯，為什麼要忍受小孩吵？」但餐廳的存在，本就不是讓所有人達成「同一種安靜」。它是一個用餐的場所——有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。而孩子當然也能合理的嬉笑、好奇詢問與開心大笑，父母與孩子都不該成為另類焦點，而是希望他們在大環境裡漸漸學習社會化的生活。學會點菜、等餐、與服務生互動，這些看似微小的過程，正是孩子理解社會規則、練習同理的「公共教育」。

「公共教育」從來不只在學校課堂，而發生在每一張餐桌、每一趟車程、每一個公共場合。孩子透過觀察、模仿與回饋，學會如何與社會互動；而社會，也應該在這些互動中學會包容。若孩子被排除在公共空間之外，那麼失去的不只是聲音，而是整個社會學習理解的機會。

我們不能一邊要求孩子「理解世界」，卻又在他想要參與世界時，把門關上。

餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)
餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)

當文明開始用「理想分貝表」審判他人

家，成了被迫安靜的避難所

無論高鐵也好、飛機也罷，都只是一種交通工具；而餐廳更是一個用餐環境。它們的存在，是為了讓人移動、讓人相聚，不是為了滿足誰心中那把「理想分貝表」。然而，這個社會逐漸形成一種新的秩序：孩子能待的地方越來越少。家，成了被迫安靜的避難所；戶外，成了唯一能笑、能說話、能唱歌的地方。城市的每一處公共場合——車廂、劇院、餐廳——都默默地發出訊息：請你們小聲一點、再小聲一點。

我們口口聲聲說要教孩子「學會社會化」，卻把整個社會關成靜音室。當一個城市讓孩子只能在家裡學習規矩、在戶外釋放天性，那並不是文明的進步，而是理解的倒退。當文明開始用「理想分貝表」審判他人，所謂的秩序就不再是共存的結果，而是排除的開端。真正的文明，不在於誰能控制聲音，而在於誰願意傾聽。

戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)
戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？
Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #親子教育 #親子教養 #沉默的審判

六個無法抗拒的理由：為何跟最好的朋友談戀愛是最佳選擇！

六個無法抗拒的理由：為何跟最好的朋友談戀愛是最佳選擇！

2025-10-13 09:48 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

在這個快節奏的現代社會，我們常常被各種社群媒體和交友APP所包圍，卻往往忽略了身邊最值得珍惜的人。有時候，最好的愛情就在我們身邊，只是我們沒有發現。以下六個理由，告訴妳為什麼應該跟最好的朋友談戀愛

1.彼此已經有深厚的信任基礎

信任是任何一段關係的基石，而與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經擁有了一個堅實的基礎。你們彼此了解對方的優點和缺點，知道對方的過去和現在，這樣的信任讓你們在面對未來的挑戰時更加從容。

因為是最好的朋友，你們彼此了解對方的優點和缺點，連去哪裡約會也會很快取得共識。圖/123RF圖庫
因為是最好的朋友，你們彼此了解對方的優點和缺點，連去哪裡約會也會很快取得共識。圖/123RF圖庫

2.擁有契合的興趣和價值觀

因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀。你們可能已經一起經歷了許多共同的興趣和活動，這些共同的經歷讓你們更加了解對方的喜好和價值觀。這樣的共同點讓你們在戀愛關係中更容易找到共鳴，減少因價值觀差異而產生的摩擦。

因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀，包含金錢以及理財規劃等重大議題。圖/123RF圖庫
因為是好朋友，你們擁有契合的興趣和價值觀，包含金錢以及理財規劃等重大議題。圖/123RF圖庫

3.已有良好的溝通模式

與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經習慣了彼此之間的溝通方式。無論是開心的時刻還是困難的時刻，你們都能夠坦誠地表達自己的感受和想法。這樣的溝通模式讓你們在戀愛關係中更容易解決問題，避免誤解和衝突。

4.擁有深厚的感情基礎

作為最好的朋友，你們已經建立了深厚的情感連結。這樣的感情基礎讓你們在戀愛關係中更容易產生深厚的情感依賴和安全感。你們彼此關心和支持，這樣的感情基礎讓你們的戀愛關係更加穩固。

5.習慣彼此的陪伴

跟最好的朋友談戀愛，意味著你們已經習慣了彼此的存在和陪伴。無論是日常生活中的小事還是重要的時刻，你們都能夠彼此陪伴和支持。這樣的陪伴讓你們在戀愛關係中更容易感受到幸福和滿足。

跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫
跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫

6.已經熟識彼此的原生家庭

因為你們認識太久了，早就熟悉彼此的原生家庭，有什麼缺點和優點都瞭然於心，所以，未來結婚的話，這些要磨合的部分就很少。

結語

總之，與最好的朋友談戀愛，意味著你們已經擁有了一個堅實的基礎。無論是信任、共同的興趣、良好的溝通、深厚的感情、彼此的陪伴還是共同的未來規劃，這些都是你們戀愛關係中的重要支柱。因此，如果你和最好的朋友之間有這樣的可能，不妨勇敢地邁出這一步，去探索屬於你們的愛情。

當然，愛情是需要經營和維護的。無論你們的關係有多麼深厚，都需要不斷地投入時間和精力去維護和提升。只有這樣，你們的愛情才能夠在時間的考驗中更加堅固和長久。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #談戀愛 #兩性關係

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

2025-09-25 08:27 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

在現代社會中，AA制逐漸成為情侶或夫妻之間處理財務的一種方式。這種制度強調公平與獨立，看似能避免許多金錢上的糾紛，但如果沒有注意到很細膩的部分，反而可能成為感情破裂的導火線。超懂女人心的小編要跟大家分享，施行AA制時應避免哪些行為，以及這些行為可能對感情造成的負面影響。

1.過於斤斤計較

過於斤斤計較絕對是AA制的大忌。AA制的初衷是為了讓雙方在財務上享有平等地位，而非將每一筆開銷都精確到小數點。若在用餐、購物或旅遊時，總是執著於計算誰多付了幾塊錢，甚至要求對方立即償還，這種行為會讓關係變得冰冷且缺乏溫度。金錢上的公平固然重要，但若過度強調，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。感情的維繫需要的是包容與體諒，不是將金錢視為衡量一切的標準。

金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫
金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫

2.忽略情感上的需求

AA制雖然強調財務獨立，但並不意味著情感上的疏離。若一方在經濟上遇到困難，另一方卻堅持AA制而不願伸出援手，這種行為會讓對方感到心寒。感情中的支持與關懷遠比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係注定難以長久。適時地展現關心與體貼，才能讓AA制成為增進感情的工具，而非破壞關係的利器。

感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫
感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫

3.不能把AA制當成唯一的相處模式

AA制雖然能解決部分財務問題，但並非適用於所有情境。例如，在慶祝紀念日或生日時，若仍堅持AA制，可能會讓對方感到缺乏浪漫與心意。感情需要的是驚喜與感動，而非一成不變的規則。適當地打破AA制的框架，展現對對方的重視與愛意，才能讓關係更加穩固。

生活有很多面貌，如果凡事都要跟對方AA制，感情會很快被磨損，舉例來說，女生婚後會懷孕生子，生產期間可能會休息，收入或許會減少，甚至完全沒收入，這段期間，就不宜再施行AA制，而是要雙方一起承擔甘苦。

AA制有其優點，但是感情生活沒有絕對，如果過於強調AA制，反而會讓AA制失去正面意義，更可能讓感情走向破裂。只有在財務與情感之間找到平衡，才能讓AA制成為增進關係的助力，而非破壞感情的阻力。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #金錢 #浪漫 #AA制 #兩性關係

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

2025-10-21 08:54 享民頭條

編輯/李明真撰文

有愛就要大聲說，三不五時就要嘴甜甜的跟伴侶表達愛意，兩人的感情一定越來越好。看似簡單直白的話語，卻蘊含著最真摯的情感，讓人在會心一笑的同時，感受到滿滿的愛意。超懂女人心的小編精選10句撩人情話，讓妳在愛情路上更加得心應手。

1.你知道我最喜歡什麼季節嗎？是和你在一起的每一季。

這句話巧妙地將時間概念與愛情結合，表達出無論何時何地，只要與對方在一起就是最美好的時光。

一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫
一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫

2.我覺得你像一本有趣的書，越看越想看，越看越喜歡。

將對方比喻為一本書，暗示其內涵豐富，值得細細品味，展現出對對方的欣賞與愛慕。

3.你知道我為什麼近視嗎？因為我看不清這個世界，只能看清你。

用幽默的方式表達對方在自己心中的重要性，將愛情與視覺感知結合，創造出獨特的浪漫感。

4.我覺得你很適合當快遞員，因為你總是把我的心快遞到你的心裡。

將職業與情感傳遞結合，展現出對方在自己心中的特殊地位，同時也帶有俏皮的趣味性。

5.你知道我最喜歡什麼顏色嗎？是你眼睛的顏色。

用對方的特徵來表達愛意，既具體又浪漫，讓對方感受到自己的獨特魅力。

彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫
彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫

6.你知道我最喜歡什麼水果嗎？是你這個開心果。

用水果來比喻對方的性格特徵，既幽默又貼切，讓對方感受到自己的快樂與幸福。

7.我覺得你很適合當建築師，因為你總能在我心裡建造一座城堡。

將對方的影響力比作建築師的創造力，表達出對方在自己心中的重要地位，展現出浪漫的想像力。

8.你知道我最喜歡什麼動物嗎？是你這個小可愛。

用動物來比喻對方的特徵，既可愛又親切，讓對方感受到自己的寵愛與呵護。

9.我覺得你很適合當畫家，因為你總能在我心裡畫出最美的風景。

將對方的影響力比作畫家的創作力，表達出對方在自己心中的美好地位，展現出浪漫的藝術感。

相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫
相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫

10.你知道我最喜歡什麼遊戲嗎？是和你一起玩的愛情遊戲。

用遊戲來比喻與對方的相處時光，既有趣又浪漫，讓對方感受到自己的愛意與陪伴。

這些俏皮情話，雖然看似簡單，卻蘊含著深刻的情感。它們不僅能夠在平淡的日子裡增添一絲趣味，更能夠在關鍵時刻表達出最真摯的愛意。無論是初次約會還是老夫老妻，這些情話都能夠讓愛情更加甜蜜，讓感情更加深厚。

在愛情的世界裡，有時候最簡單的表達方式，反而能夠觸動人心。這些情話正是這樣的存在。它們不需要華麗的辭藻，不需要複雜的修飾，只需要一顆真誠的心，就能夠讓對方感受到滿滿的愛意。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#浪漫 #感情 #水果 #兩性關係 #土味情話

