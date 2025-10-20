【星期整聊事｜讓愛的他離開吧】: 有些關係只能留在過去，就讓他離去。

有些人出現在我們生命裡，不是為了留下，而是為了提醒你「 原來世界上真的有人，願意不求回報地陪你一段路。」

那段時間，我的生活像被抽乾了色彩。每天醒來都覺得自己像空殼， 連微笑都需要刻意地拉起嘴角。 我以為自己已經習慣一個人， 但夜深人靜時，那種「沒有人在」的孤單， 還是會在胸口慢慢發燙。

然後，你出現了。

不是誰介紹的，也不是浪漫的巧合。 只是剛好，你懂我說不出口的那部分。 你沒有給太多承諾， 只是靜靜聽著， 偶爾在我最狼狽的時候，說一句：「沒事，我在。」

有時候，一句「我在」，勝過所有的安慰。

我們的相遇很平凡，卻在我生命最灰暗的時期， 成了唯一的一道光。我記得那天雨下得很大，你撐著傘走過來， 一句玩笑：「妳又忘了帶傘。」 我笑了，明明只是小事， 但那一刻，我竟想哭。

因為那不是傘，是理解。是有人看見你所有的狼狽， 卻不急著替你擦乾， 只是靜靜地等你重新呼吸。

愛不是承諾天長地久，有時候，它只是「我懂你」。在那段日子裡，我不再假裝堅強。我開始學著說出「我今天有點累」； 開始願意讓人靠近， 哪怕只是短暫的溫度。你不曾說愛我，可你做的每一件小事，都比愛更溫柔。

我們還是走散了，沒有誰的錯，只是生活的方向不同。 我學會一個人吃飯、一個人散步， 也學會了不再害怕安靜。偶爾夜裡想起那段時間，心裡仍有一點暖。 不是懷念，而是一種感激。

謝謝你在我最需要的時候， 沒有走開。

現在的我，比那時候更穩定了。我可以自己面對情緒， 也能在孤單裡找到平靜。 我開始懂得， 有些人出現在生命裡， 不是為了讓你依賴， 而是為了讓你學會成長。

你教會我的，不是「愛」，而是「被愛」。 原來有人真心對你好的時候， 你會重新相信世界。

謝謝你。

謝謝你沒有問我怎麼了，卻願意聽我說； 謝謝你沒有走遠，哪怕我一度變得難相處； 謝謝你讓我知道， 原來溫柔不是弱， 而是一種力量。

那段日子我好像在學游泳，一直掙扎、一直沉。 而你就在岸邊， 沒有拉我，也沒有逼我， 只是靜靜看著我學會浮起。我後來想明白了，那不是你救了我， 是你讓我相信我有能力自己游回岸上。

有些關係只留在過去，但它會在你的人生裡，留下最真誠的痕跡。 它不屬於愛情，也不屬於友情， 只是屬於那段「剛好你在」的時間。我們不再聯絡，但每當我聽到那首老歌、看到那場雨， 我還是會笑。 不是心痛，是感謝。

我想，如果哪天我們再見面，我會對你說一句： 「謝謝你，真的。 那時候的我，很脆弱， 而你讓我重新相信自己能被好好對待。」

也許那一刻，我們都會笑，笑著承認彼此曾經陪過對方， 笑著知道有些人， 就算沒有一起走到最後， 也曾是彼此生命裡最溫柔的部分。

✍ Y.H字句備份｜有些人不屬於永遠，但屬於「那時候」。 而那時候的你，剛好在我最需要的地方。