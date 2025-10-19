【星期整聊事｜為什麼我總是那麼沒用？】: 謝謝你離開，也謝謝你陪我熬過那些夜晚

有些人出現在你生命裡，不是為了教你愛，而是為了讓你知道什麼叫「被愛著」。那段時間，我正陷在一個看不到盡頭的低谷。每天醒來都像是重新跌進一場無聲的戰爭： 焦慮、懷疑、崩潰、又假裝沒事。 我努力讓自己看起來正常， 笑著說「我很好」， 但其實連呼吸都覺得累。

就在那樣的時候，你出現在我身邊。

沒有華麗的開場，也沒有承諾， 你只是靜靜地在那裡， 像一盞不亮眼卻溫柔的燈。謝謝你陪我熬過那些夜晚，那時的我，每天都過得像在逃。逃工作、逃情緒、逃自己。 我常在半夜突然醒來， 手機一亮，你的訊息就靜靜地躺在那。「還沒睡嗎？」簡單四個字，卻像一根繩子，把我從深淵裡拉了出來。

你沒有逼我說話，也不問太多，只會丟一句：「那就先哭吧。」 我笑著罵你笨，卻又在那一刻真的哭出來。 你從沒說過什麼大道理， 只是偶爾提醒我：「別對自己那麼兇。」有一晚我問你：「你不覺得我很麻煩嗎？」你說：「不會啊，人誰沒低潮。只是有時候，我剛好能撐傘。」 那句話，我到現在都記得。

謝謝你讓我成為更好的自己，這樣默默在我身邊守護我。

你從來不是那種英雄式的人，你不替我解決問題， 你只在旁邊，用你的方式提醒我： 「慢一點，沒關係。」

有一次我對你發脾氣，對自己也生氣， 說：「為什麼我總是那麼沒用？」 你沒有安慰我，只淡淡地說： 「你不是沒用，只是太想要完美了。」那一刻我才明白，有些人不是來拯救你的， 他們只是讓你看到， 原來你也值得被溫柔地對待。你用行動告訴我：愛不是大張旗鼓的承諾， 而是一個人願意在你最亂的時候， 仍然留在你身邊，不評價、不推開。

總是會曲終人散但你卻開始離開，時間讓一切都不同了。我開始能自己走回家、 能在失落時先深呼吸、 能笑著說「沒關係」。 而你，也開始變得忙了。有一天你說：「最近可能不能常陪你了。」我笑著說：「沒事，我現在好多了。」 但其實那句話，我是含著眼淚說的。因為我知道，有些人只屬於人生某個階段。 他們像是夜裡的一道光， 照亮你最暗的時刻， 等你能看見路時，他們就該走了。那天你離開的時候，我沒有挽留。 只是看著你的背影，心裡默默說了句: 「謝謝你。」

謝謝你讓我重新相信「有人會在乎」， 你讓我知道「信任」還是值得的。

我以前總覺得愛是交換。要付出，要被看見，要被選擇。 但你教會我， 有一種愛，不求回報。是陪你笑，也陪你哭；是不需要說出口，就能被理解的關心。 你沒有說「我愛你」， 但你在我最低落時，幫我撐起了整個世界。謝謝你，在我無法相信任何人時， 你讓我知道「信任」還是值得的。我很好也希望你一樣，時間過得好快，有時我還是會想起你， 想起那些我們什麼都不說卻懂的瞬間。現在的我，比以前更平靜。我學會自己買花、自己過生日、自己照顧情緒。 我再也不是那個需要別人拯救的人， 但我仍然會在某些夜裡， 對著星空說一句 「謝謝你，當初沒有放棄我。」也許我們不會再見了，也許我們都走向了不同的路。 但我知道， 我能變成現在的我， 有一部分，是因為你。

有時候我在想，人與人的相遇，是不是都有時效。 有的人陪你走一輩子， 有的人，只為了那段剛好需要的時間而來。可無論多久、無論結局，我都真心地想說謝謝你，在我最需要的時候， 選擇待在我身邊。

✍ Y.H 字句備份｜有些人，不屬於未來，但永遠屬於記得。