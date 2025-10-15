【星期整聊事｜逃避的愛】: 為什麼喜歡的人都要離我而去?

有一段時間，我對愛情這件事，始終懷抱一種奇怪的距離感。

不是我不想靠近，只是每當感情變得太真實、太接近，我就會下意識往後退。 我總覺得自己需要空間，需要時間，需要一點緩衝。 可後來我才懂，那不是「需要空間」，而是「害怕」。

我害怕被看穿，害怕被需要太多，也害怕我沒辦法給出對方想要的愛。所以我總是躲在一句輕描淡寫的話後面：「我可能沒有你那麼愛我。」 這句話成了我逃避的堡壘，看似誠實，其實是種防禦。 我想保護自己不被愛淹沒，卻也不小心把對方推得越來越遠。

那時我們還在一起。他總是很有耐心，會等我想清楚，會包容我的沈默。 他會問：「你是不是不太確定自己想要什麼？」 我笑著說：「也許吧。」

我害怕承認我愛他。其實我確定，我只是不敢承認。

因為一旦承認，我就會變得脆弱。 我不想成為那個失去就痛不欲生的人。 於是我假裝理智、假裝獨立，假裝自己能隨時離開。

有一回他問我：「如果有一天我們分開了，你會難過嗎？」我回答：「也許不會太久吧。」 那句話讓他沉默了很久。 而我以為那樣的距離能讓關係更穩定，卻沒想到，那句話像一把刀，從那天起開始割開我們的連結。

我們最後還是分開了。是我提的。 沒有爭吵，也沒有眼淚。 我只是淡淡地說：「我覺得我們不太適合。」他看著我，像是早就知道結局。

他只說了一句：「希望你有一天不要後悔。」 那時的我笑了笑，心想：「我這麼清醒，怎麼可能後悔。」

可後來，我才發現清醒有時比糊塗更讓人心碎。剛分開的那幾個月，我一點感覺都沒有。

我告訴自己：「這是對的，我需要自由，我需要時間去做自己。」 我開始忙碌、旅行、學習，讓生活重新充滿節奏。 我以為那就是成長。

直到某個冬天的夜裡，我在街頭看見有人在吵架。女生哭得很激動，男生卻只是靜靜地看著她。 那個眼神: 安靜、心疼、又帶著無奈，讓我突然想起他。

我站在紅綠燈口，心裡一陣刺痛。

那個我口口聲聲說「不夠愛」的人，曾經用盡全力在愛我。 只是我那時候，太忙著保護自己，忘了擁抱他。那之後的幾年，我花了很長的時間去認識自己。我才明白，我不是不愛人，而是害怕被愛。 我怕那份愛太真實，會讓我失去控制； 我怕投入之後，如果結束，我會被掏空。 於是我提前撤退，把結局寫在開頭。

但愛情也許不是這樣運作。

它不會因為你說「我準備好了」才出現； 也不會因為你害怕就自動繞路。 它只會悄悄進入你的生活，讓你措手不及，然後在你還沒學會珍惜的時候，輕輕離開。有時候我會想，如果那時我多勇敢一點，願意說出「我其實也很愛你」， 我們會不會有不一樣的結局？但人生沒有「如果」。

愛情最殘酷的地方，就是它只會留下「結果」。 而這結果，不論甜或苦，都是我們當下的選擇。我不再責怪那個曾經的自己。她不是壞，只是太害怕。 她不知道，逃避雖然能讓你免於受傷， 卻也會讓你錯過最溫柔的一段愛。

我花了好幾年時間，從逃避到接受，從以為自己放下，到學會坦然回想。 現在再提起他，我的語氣裡沒有苦，也沒有怨。 只是會在某些時刻輕輕一笑，那笑裡有感謝，也有一點點心疼。

謝謝他在我不會愛的時候，還願意相信我。也謝謝那段感情，讓我知道什麼叫「錯過」。原來成長不是變得更理智，而是學會誠實面對心裡的柔軟。而愛情，也從來不是要我們完美，而是讓我們學會真誠。現在的我，依然相信愛。只是不再用逃避的方式去愛，也不再用理智偽裝安全感。 我學會了，有些人值得你傾聽，有些感情值得你投入， 哪怕最後會痛，那也是你真實活過的證明。

愛不是輸贏，不是深淺，而是那一刻的你是否全心。 我曾經逃避愛， 但如今，我選擇面對。不為重逢誰，只為告訴自己： 有些錯過，會教你更懂愛； 而真正的放下，是當你能誠實地說，我愛過。

✍ Y.H字句備份｜逃避愛，是一種保護；學會愛，是一種重生。