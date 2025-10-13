把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？

LIVING IN A QUIET PLACE｜當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？

當公共空間成了考場，誰還能自在呼吸？。(圖/擷取自pexels、canva製作)

「寧靜車廂」只是最後被壓垮的那根稻草，

當城市不再接納孩子，家與戶外成了孩子最終的避難所

高鐵「寧靜車廂」的爭議，其實只是壓垮眾多父母的最後一根稻草。在那之前，社會早已出現許多對孩童不友善的現象與制度。從部分商場與餐廳張貼「禁止兒童入內」、到住宅社區懸掛「孩童請勿喧嘩」，觀光飯店推出「Adults Only」標語，彷彿孩子的存在，本身就是一種干擾。疫情解封後，這道界線延伸得更遠。航空公司推出「無孩童艙」、高鐵設立「寧靜車廂」，讓「安靜」成為可以被購買的服務。人們開始相信，只要付出足夠的代價，就能買到秩序；而那些哭泣、歡笑、發問的孩子，成了秩序的代價。每當有孩子在公共場域哭鬧，社群上總會掀起兩派對立：一方指責父母「不會教」，另一方反問：「難道孩子沒有搭乘的權利嗎？」這場看似為了「安寧」的行動，逐漸演變成對聲音的過濾、對情緒的懲罰。

孩子不再被視為正在學習的生命，而成了需要被「管控」的雜音。孩子能去的地方越來越少——家與戶外成了唯二安全的選項，而城市的每一個角落，就真的安靜了嗎？

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。(圖/擷取自台灣高鐵)

錯得很有禮貌：當邏輯成了偏見的偽裝，「不打擾」成了道德與教育的標準

在飛機上、高鐵中出現了一句令人百思不得其解的對話：「你要吵，不會去買商務艙嗎？」這句話乍聽合理，其實邏輯完全顛倒。商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，而是代表更寬敞的空間、更快速的登機、更好的服務、更精緻的用餐。它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。

但這句話之所以流行，反而揭露了一種潛在的階級心態。我們把「安靜」誤認為一種可以被購買的權利，甚至覺得「有錢的人應該享有更安靜的環境」，而「有孩子的家庭」就該自動遠離。結果，「想要安靜的人」與「被認為製造噪音的人」被對立起來，公共空間的共享精神也被撕裂。

真正的問題不是誰應該去買商務艙，而是我們都該學習把「聲音」變成一種合理的狀態。不只是孩子，更包含長大成人的我們。社會不應該用金錢劃分「誰能被理解、誰應該閉嘴。」

安靜不該是階級的象徵，更不是排除的理由；它應該是一種相互尊重的結果，而不是誰能付得起的奢侈品。

商務艙的本質從來不是「隔音艙」或「吵鬧區」，它提供的是舒適與效率，不是特權與排他。(圖/Yvonne 攝)

當公共空間變成「無聲競技場」，成人的交談比孩子的哭鬧更能被接受

近年來，公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」。誰最安靜、誰最守規矩、誰最不打擾他人，成了被默默評分的標準。大人開著視訊會議、用擴音講電話、擴音看著影片、在公共空間高談闊論，卻鮮少有人上前制止；但孩子在餐廳因為開心而笑得太大聲、在車廂問了幾個好奇的問題、在飛機上因不適而嚎啕大哭，卻成了部分追求安靜的人，所不能理解的「眾矢之的」。

社會在維持秩序時，我們往往選擇性地對弱勢開口。我們不敢對陌生的大人說「請小聲一點」；不敢對身材高碩威武的男性說「請你關掉擴音」。卻選擇在孩子哭鬧時，用眼神或手機鏡頭，要求他閉嘴；要求爸媽控制。

這不只是禮貌的爭議，而是一種潛在心理學中的權力結構：人性選擇挑軟的柿子，因為那樣最安全。

公共空間逐漸變成一場無形的「安靜競技場」，成人的交談似乎更能被接受。(圖/擷取自pexels)

「公共教育」的教室在不在學校，更不在家裡

在網路論壇與社群上，有一種聲音是「我花錢吃飯，為什麼要忍受小孩吵？」但餐廳的存在，本就不是讓所有人達成「同一種安靜」。它是一個用餐的場所——有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。而孩子當然也能合理的嬉笑、好奇詢問與開心大笑，父母與孩子都不該成為另類焦點，而是希望他們在大環境裡漸漸學習社會化的生活。學會點菜、等餐、與服務生互動，這些看似微小的過程，正是孩子理解社會規則、練習同理的「公共教育」。

「公共教育」從來不只在學校課堂，而發生在每一張餐桌、每一趟車程、每一個公共場合。孩子透過觀察、模仿與回饋，學會如何與社會互動；而社會，也應該在這些互動中學會包容。若孩子被排除在公共空間之外，那麼失去的不只是聲音，而是整個社會學習理解的機會。

我們不能一邊要求孩子「理解世界」，卻又在他想要參與世界時，把門關上。

餐廳是一個用餐的場所，有朋友談笑、有家人慶生、有情侶安靜約會，這些都是人與人共處的樣貌。 (圖/擷取自pexels)

當文明開始用「理想分貝表」審判他人

家，成了被迫安靜的避難所

無論高鐵也好、飛機也罷，都只是一種交通工具；而餐廳更是一個用餐環境。它們的存在，是為了讓人移動、讓人相聚，不是為了滿足誰心中那把「理想分貝表」。然而，這個社會逐漸形成一種新的秩序：孩子能待的地方越來越少。家，成了被迫安靜的避難所；戶外，成了唯一能笑、能說話、能唱歌的地方。城市的每一處公共場合——車廂、劇院、餐廳——都默默地發出訊息：請你們小聲一點、再小聲一點。

我們口口聲聲說要教孩子「學會社會化」，卻把整個社會關成靜音室。當一個城市讓孩子只能在家裡學習規矩、在戶外釋放天性，那並不是文明的進步，而是理解的倒退。當文明開始用「理想分貝表」審判他人，所謂的秩序就不再是共存的結果，而是排除的開端。真正的文明，不在於誰能控制聲音，而在於誰願意傾聽。

戶外，成了孩子唯一能笑、能說話、唱歌的地方(圖/擷取自pexels)

把孩子帶回家或是走向戶外，高鐵、飛機與餐廳就真的安靜了嗎？