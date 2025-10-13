阿祖留給我的金戒指，是一份愛，也是一堂課。真正的價值從來不在性別，而在心意。

2025-10-13

前幾天找東西，突然翻到一個金戒指。

(嘿對!我這人就是對貴重東西，好像也不會特別收起來的隨性)

才想起這個戒指，是阿祖留給我的。

阿祖是我媽媽的爸爸的爸爸， 就是外公的爸爸啦!

小時候我住外公家，跟阿祖也住一起，相處過幾年的時光。

阿祖過世以後，留下一些金戒指，

聽說離世以前，特別交待要給我一個。

「阿祖那年代的人是很傳統、重男輕女的，會給妳真的很難得!」 我記得當時爸爸這麼說。

那年我才15歲，

對於傳統、重男輕女等儒家思想與父權文化，還沒有太多理解。

隨著年紀漸長，聽到、看到的故事越多，

才懂這個戒指，真的珍貴。

畢竟我是女的，不是長孫女，也不是內孫，

還隔了這麼多代，更別說完全不同姓了。

慶幸我們活在這世代，

女生唸的書、受的教育已不輸男生，

我身邊的許多女生同學、朋友都很優秀，

有思想，活得自信，

也不再受傳統文化的拘束。

以前的人重男輕女，

雖然我白眼翻到天靈蓋，但也能理解。

畢竟在農業社會裡，

男生能做的活，就是比女生還多，

在那個時代裡，

「男孩比較有用」也就成了一種理所當然。

但現在已經是AI時代了好嗎?

 

慢慢發現，原來我對於父權與傳統思想，

真的非常不以為然。

我告訴苳，以後妳想結婚、不結婚都沒關係。

「我只要交男朋友，養一隻狗就好。」她說。

我也跟她說可以啊!

重點是要養活自己，對自己負責。

這枚戒指提醒著我，

即使阿祖傳統的觀念根深蒂固，

但真正有價值的傳承，

從來不是姓氏與性別，而是心意與記憶。

願每一個人都能找到屬於自己的價值，

無關性別，

只關乎你想成為什麼樣的人，

只因為，你是你。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。

#兩性關係 #家庭關係 #親子關係 #親子教育 #親子教養

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

2025-09-19

編輯/李明真撰文

在愛情的世界裡，言語的力量往往能觸動心靈最深處的弦。對於男生們來說，雖然平常工作一板一眼，但是聽到另一半說些動人的情話時，相信他們的內心也會雀躍不已，情話不僅是感情甜蜜的表達，更是情感深度的體現。小編要跟女孩們分享，8句男生聽了會很開心的情話，這些話語不僅能讓男生們感受到被愛與被珍視，更能激發情感的共鳴。

1.在遇見你之前，我從未想過自己會如此深愛一個人

這句話展現了妳對感情的深刻投入，讓男性感受到自己在妳心中的獨特地位。這不僅是對過去的反思，更是對未來的承諾。

不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫
不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫

2.你的笑容是我每天最期待的風景

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情。會讓男生們感受到自己在對方生活中的重要性。

3.無論未來如何，我都願意與你攜手共度

這句話表達了妳對未來的堅定信念與承諾，讓伴侶感受到安全感與依靠。展現了妳對這段感情的長久規劃。

4.你的存在讓我的世界變得更加完整

這句話將伴侶比作自己生命中不可或缺的一部分，展現了自己對他的依賴與珍視。會讓男性感受到自己在對方心中的重要性。

5.每當我想到你，我的心就會不由自主地跳動

這句話展現了妳對伴侶的強烈情感。會讓男性感受到自己在對方心中的深刻影響。

要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫
要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫

6.我願意用一生的時間來了解你，愛護你

這句話表達了妳對這段感情的長久承諾，讓男性感受到對方的耐心與深情。展現了妳對這段感情的堅定信念。

7.你的每一句話，每一個表情，都深深印在我的心裡

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情，讓男孩們感受到自己在對方心中的重要性。表達了妳對這段感情的投入與重視。

愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫
愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫

8.我愛你，不僅因為你是誰，更因為與你在一起時，我變成了更好的自己

這句話將愛情與自我成長結合，展現了妳對這段感情的深刻理解，並激發了對這段感情的美好期待。

結語

這些情話之所以動聽，是因為它們不僅僅是甜言蜜語，更是情感的真實表達。每一句話都蘊含著對伴侶的深情與承諾，讓男孩們感受到被愛與被珍視。在愛情的世界裡，言語的力量是無窮的，而這些動聽的情話，正是愛情最美的見證。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #分享 #兩性關係 #自我成長

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

《噤界》的恐懼本該留在電影世界；如今，孩子與父母卻身歷其境

2025-10-12
LIVING IN A QUIET PLACE｜活在靜音的世界，安靜成為求生之路
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)
活在靜音的世界，安靜成為求生之路。(圖/擷取自pexels、canva製作)

《噤界》的電影恐懼感，漸漸的融入現實生活

在電影《噤界》（A Quiet Place）裡，人類為了活下去，必須壓抑每一個聲音。一聲咳嗽、一個腳步、一句話，都可能引來死亡。那是虛構的恐懼，如今卻越來越像現實。在高鐵車廂、餐廳、捷運裡、飛機上，父母開始提前學習道歉，學習為孩子的聲音道歉。而孩子學會壓低聲音，笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被社會大眾接納的代價

「我不是討厭小孩，只是家長不會教。」這句留言在網路上屢見不鮮。它看似理性，卻像一把無聲的刀，切開了溫度與共感，也切斷了對孩子與父母的理解。於是，公共空間成了一場沒有怪物卻充滿審判的片場，誰太真實、誰太吵鬧、誰家的孩子不夠乖，都可能被拍下、被上傳、被貼上標籤，然後開始公審，卻忘記詢問「他/她發生什麼事？需要幫助嗎？」。

那是一種無聲的威嚇，讓人們開始相信：安靜比真實更安全。

笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)
笑聲被掐斷、話語被吞回，安靜成了被接納的代價。(圖/擷取自pexels)

當被聽見，成為風險

在這個社會裡，「被聽見」逐漸成為一種風險。聲音不再是交流的橋樑，而成為被放大的錯誤。父母不是不懂規矩，而是害怕自己「沒有被理解的空間、時間」。他們提前安撫、主動道歉，因為害怕被拍下、被評論。當聲音變成威脅，情緒成就了無數的「錯誤」。久而久之，我們養成一整個懂得「自我靜音的世代」，大家開始學會「壓低音量，或是不說話」。

孩子則從大人的表情與肢體中學會另一種語言——不是「請安靜」，而是「不要被聽見」。

孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)
孩子從大人的表情與肢體中學會另一種語言——「不要被聽見」。 (圖/擷取自pexels)

誰有資格要求他人安靜？誰又應該被要求安靜?

「安靜」逐漸成為一種權力語言。大人可以講電話、開會、開懷聊天，但孩子只要多一句話，就會被視為打擾，遭來數落或是白眼對待。我們不敢制止講電話的大人，也不敢提醒在車廂裡高談闊論的人，因為【無數的社會經驗】告訴我們，那可能引起衝突、甚至危險。

但孩子和家長不同——他們柔軟、無害，容易被指責。多數父母不是不知道不公，而是為了讓孩子安全、不被波及，只能選擇沉默、低頭、假裝沒聽見。這種「忍讓」不是溫和，而是一種防衛。而社會因此形成一個潛規則：柿子挑軟的吃。越是沒有威脅、越不會爭辯的人，越容易成為「維持秩序」的出口。

我們口口聲聲說要維持秩序，其實只是想在不冒風險的情況下，找到一個可以安全指責的人。被挑中的，往往是孩子和他們的父母。

當文明變成一種選擇性指控，安靜也就不再是禮貌，而是一種權力。

誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)
誰有資格要求安靜？誰又應該被要求安靜?　 (圖/擷取自pexels)

不喜歡用『乖』定義孩子；但「乖孩子」的定義，越來越狹隘

我們誇獎安靜的孩子、稱讚懂事的沉默，卻忽略他們的情緒正在被消音。過去，「乖」代表懂得禮貌、懂得分享、願意照顧他人；如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。

孩子不能太興奮、不能太好奇、不能太有表情。一旦超出他人預期的分貝，就會被貼上「沒教養」的標籤。社會在追求秩序的同時，也在偷偷縮小「乖」的範圍。那些「會自己玩、不吵不鬧」的孩子被誇讚懂事，但他們也因此學會壓抑。懂得觀察大人的臉色、收起問題與情緒，因為太真實反而會被視為失控。這樣的「安靜」看似成熟，其實是早熟的防衛。

當「乖」被誤解成「不要有聲音」，社會便開始培養一整個不敢表達、也不再相信自己值得被傾聽的世代。大人們在「可被接受的安靜」中尋找安全感，那不是教養的進步，而是情緒的消音。文明若建立在壓抑之上，終將變得空洞而冷漠。

如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)
如今的「乖」，往往只剩下一個要求——不製造所謂的「噪音」。 (圖/擷取自pexels)

當安靜成為禮貌與教養的代名詞，我們追求的，是秩序，還是理解？

有人說：「公共場合應保持安靜，這是基本教養。」這句話沒錯，但「教養」不該只剩靜音。真正的教養，是在不舒服的時候，仍然願意理解別人為什麼會這樣。聽見孩子哭鬧、大聲喧嘩、尖叫，我們會看到慌亂的父母、道歉的眼神，卻不願意再伸手協助，只想遠離。於是父母學會道歉，孩子學會收聲，旁人學會忽略。每個人都在表現得「有教養」，卻沒有人真的在練習理解。文明，不該靠壓抑維持，而該靠理解支撐。安靜不應是懲罰，而是一種選擇。

有些聲音甚至還沒開始，就被判定為「不應該出現」。那些還不會說話、聽不懂人話的嬰兒，在公共場合哭了幾聲，就開始有人低語：「幹嘛出門？」彷彿出門這件事，也需要先學會聽懂人話、懂得壓低聲音，才能被社會允許出現。但如果連一個還在學習表達、嘗試適應世界的生命，都必須被要求噤聲、被貼上打擾的標籤，那麼我們追求的「安靜」，究竟還是文明的象徵，還只是恐懼的延伸？

我們往往在追求秩序的同時，不自覺把「自己的舒適」當作普世標準。當「我所追求的安靜」成為唯一被接受的樣貌，我們以為那是禮貌，其實只是逃避差異。或許問題從來不在於孩子的聲音，而在於我們對「安靜」的理解。當安靜成了舒適的代名詞，也可能意味著我們正在失去傾聽他人的能力。而真正成熟的社會，不在於誰能保持沉默，而在於——我們是否仍願意傾聽那些被壓低的聲音。

文明不是靜音，而是共存。真正的安靜，從來不靠壓抑，而靠理解。
Yvonne

Yvonne

13歲，選擇醫學作為學歷 22歲，頭也不回的投身補教 26歲，放下老師身分，踏入行銷圈 30歲，再次華麗轉身公關業 35歲，我是寫手與遊者 不變的是，行遍阡陌大地並逆風前行 用叛逆與韌性放飛，做生命任性的獵遊者

#人性 #育兒教養 #親子教養 #親子教育

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

2025-09-25

編輯/葉佳欣撰文

在現代社會中，AA制逐漸成為情侶或夫妻之間處理財務的一種方式。這種制度強調公平與獨立，看似能避免許多金錢上的糾紛，但如果沒有注意到很細膩的部分，反而可能成為感情破裂的導火線。超懂女人心的小編要跟大家分享，施行AA制時應避免哪些行為，以及這些行為可能對感情造成的負面影響。

1.過於斤斤計較

過於斤斤計較絕對是AA制的大忌。AA制的初衷是為了讓雙方在財務上享有平等地位，而非將每一筆開銷都精確到小數點。若在用餐、購物或旅遊時，總是執著於計算誰多付了幾塊錢，甚至要求對方立即償還，這種行為會讓關係變得冰冷且缺乏溫度。金錢上的公平固然重要，但若過度強調，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。感情的維繫需要的是包容與體諒，不是將金錢視為衡量一切的標準。

金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫
金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫

2.忽略情感上的需求

AA制雖然強調財務獨立，但並不意味著情感上的疏離。若一方在經濟上遇到困難，另一方卻堅持AA制而不願伸出援手，這種行為會讓對方感到心寒。感情中的支持與關懷遠比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係注定難以長久。適時地展現關心與體貼，才能讓AA制成為增進感情的工具，而非破壞關係的利器。

感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫
感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫

3.不能把AA制當成唯一的相處模式

AA制雖然能解決部分財務問題，但並非適用於所有情境。例如，在慶祝紀念日或生日時，若仍堅持AA制，可能會讓對方感到缺乏浪漫與心意。感情需要的是驚喜與感動，而非一成不變的規則。適當地打破AA制的框架，展現對對方的重視與愛意，才能讓關係更加穩固。

生活有很多面貌，如果凡事都要跟對方AA制，感情會很快被磨損，舉例來說，女生婚後會懷孕生子，生產期間可能會休息，收入或許會減少，甚至完全沒收入，這段期間，就不宜再施行AA制，而是要雙方一起承擔甘苦。

AA制有其優點，但是感情生活沒有絕對，如果過於強調AA制，反而會讓AA制失去正面意義，更可能讓感情走向破裂。只有在財務與情感之間找到平衡，才能讓AA制成為增進關係的助力，而非破壞感情的阻力。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #金錢 #浪漫 #AA制 #兩性關係

曖昧醒醒吧：10大自我催眠語錄，你中了幾句？

曖昧醒醒吧：10大自我催眠語錄，你中了幾句？

2025-09-18
曖昧醒醒吧：10大自我催眠語錄，你中了幾句？圖片來源：女子漾製圖
曖昧醒醒吧：10大自我催眠語錄，你中了幾句？圖片來源：女子漾製圖

曖昧時期總會有一種甜到頭暈的幻覺：一個訊息、一個眼神就能讓整天心情起伏。可是，當「期待」變成習慣、幻想成了日常，妳可能已經悄悄淪為暈船仔——把別人的零碎關心當成未來劇本、把曖昧當成信仰。下面整理出最經典的暈船語錄，每一句都是自我催眠的高級技巧，讀完如果發現自己中了好幾句，別害羞，醒來比沉溺更重要。

圖片來源：女子漾製圖
圖片來源：女子漾製圖

「他傳早安了，他一定是在乎我。」

早安訊息很暖，但別把它當保證書。早安只是一天之始，不代表關係有進度票。分辨對方是例行關心還是真心在意，比把每一句話放大百倍來得實際。

「他沒有回我訊息，應該是太忙了。」

忙是方便的萬用理由，但若每次都用這個藉口，妳只是在用期待替代答案。給自己一個容錯率：重複性消失＝態度問題，不是單次行程安排。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

「他陪我聊一整晚掛睡，肯定喜歡我。」

聊天長度不等於深度。有人善於社交、有話多，也有人用聊死戰術把妳餵飽注意力。觀察他談話的內容：是聊妳的重要事，還是只是消磨時間？

「他會關心我到家就代表在乎我的安全感。」

這是真誠的小動作，但也可能只是禮貌或社交習慣。看對方是否在意妳的長期狀態：遇到妳困難時會不會主動伸手？那才是真正的在乎指標。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

「他會無意摸我頭，肯定對我有意思。」

肢體接觸能拉近距離，但不是專屬證據。尊重感與邊界感更重要：如果只有靠近沒有承諾，妳付出的情緒成本可能比想像中高。

「只要他有一天變得堅定，我就等他。」

等待有時是勇氣，但多半是對不確定關係的自我安慰。愛情不是長期排隊，別把等待當作愛的投資，留給願意同時出現的人。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

「他不喜歡別人靠近我，這是佔有欲的證明。」

小心把控制誤讀為獨占。佔有欲在戀愛小說浪漫，現實中可能是操控的前兆。界線是愛情健康的試金石，不是情深的證明。

「他在社群上按讚我每一張照片，他肯定很在意我。」

點讚可以是關注，也可能只是習慣性操作。重要的是私下互動的頻率與質量：是否會主動私訊、是否會在重要時刻出現，這些比公開的讚更有分量。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

「他說過『妳很特別』，那就是他的唯一。」

甜言蜜語令人心動，但要看言行是否一致。人會說好話，也會說好聽的話來維持關係。把承諾看成行為的累積，而非單句金句

「我已經投入這麼多，不能放棄。」

投資謬誤最容易讓人停留在錯誤關係裡。情感投入多不代表回報多；與其把時間押在不確定上，不如把能量用在會回應妳的人與事上。

#暈船 #曖昧 #金句 #浪漫 #小說 #戀愛金句

感情急凍的真相！5種狀況讓曖昧情愫瞬間瓦解！

感情急凍的真相！5種狀況讓曖昧情愫瞬間瓦解！

2025-09-29

編輯/鄭欣宜撰文

在人際關係的微妙世界中，情感的起伏往往如同潮汐般難以預測。一對原本互有情愫的男女，其間的情感紐帶看似堅固，卻也可能因為某些特定狀況而瞬間冷卻。超懂女人心的小編，要跟女孩們分享，5個會讓情愫瞬間降溫的情境，看完妳會發現，其實維繫感情並不容易，要花費心力經營，更要懂得替自己打算。

一對原本互有情愫的男女，其間的情感紐帶看似堅固，卻也可能因為某些特定狀況而瞬間冷卻。圖/123RF圖庫
一對原本互有情愫的男女，其間的情感紐帶看似堅固，卻也可能因為某些特定狀況而瞬間冷卻。圖/123RF圖庫

1.他跟別的女生單獨出遊

信任的崩潰是導致情感冷卻的首要因素。信任是任何關係的基礎，一旦其中一方發現對方隱瞞重要資訊或是做出背叛行為，這種信任便會瞬間瓦解。像是發現對方竟然跟別的女生單獨出遊，這種被欺騙的感覺會立即引發強烈的負面情緒，憤怒、失望和悲傷等，從而導致情感的冷卻。

2.他總是迴避妳的需求

當一對男女互有情愫，可是男方在遇到問題時選擇沉默或逃避，忽視妳的需求，所有未解決的問題都會逐漸積累，妳會覺得男方沒有很在乎妳，最終導致情感的疏遠。

3.在重大議題上 他與妳看法不同

價值觀的衝突也可能導致情感瞬間冷卻。當一對男女在重要的人生價值觀上存在根本分歧時，這種差異會逐漸侵蝕兩人的關係。舉例來說，有一方重視事業發展，而另一方更看重家庭生活，這種價值觀的衝突會讓人在未來的規劃上產生分歧，從而導致情感快速冷卻。另外，像是金錢觀、宗教信仰、政治立場等方面的差異，也可能成為情感冷卻的導火線。

金錢觀的差異，也可能成為情感冷卻的導火線。圖/123RF圖庫
金錢觀的差異，也可能成為情感冷卻的導火線。圖/123RF圖庫

4.他把壓力發洩到妳身上

生活中的各種壓力，像是工作壓力、經濟壓力、家庭壓力等，都可能對情感關係產生負面影響。如果男方在面對這些壓力時無法自我調適，反而將壓力轉嫁到妳身上，給妳臉色看，這種負面情緒的累積會讓兩人的情感快速冷卻。

5.他輕視妳的家人

情侶的結合，不單單只有兩個人，背後代表著兩個家庭，當妳發現他輕視妳的家人，而妳跟原生家庭的關係很緊密，這也會導致兩人火熱的情愫瞬間降溫。

如果男方將壓力轉嫁到妳身上，給妳臉色看，這種負面情緒的累積會讓兩人的情感快速冷卻。圖/123RF圖庫
如果男方將壓力轉嫁到妳身上，給妳臉色看，這種負面情緒的累積會讓兩人的情感快速冷卻。圖/123RF圖庫

結語

情感的冷卻往往是多種因素共同作用的結果。信任的崩潰、溝通不暢、價值觀的衝突、外在壓力、個人成長的差異以及外界的誘惑，這些因素都可能讓一對原本互有情愫的男女，情感瞬間降溫。因此，在維繫情感關係時，雙方需要共同努力，建立堅固的信任基礎，才能避免情感冷卻，維繫長久而穩定的情感關係。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#曖昧 #感情 #金錢 #兩性關係 #工作壓力

