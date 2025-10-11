【星期整聊事｜總是太晚才學會珍惜】: 為什麼總會忘了要珍惜身邊最愛的他?

2025-10-11 22:19 羽昊

每次夜裡關上電腦，房間只剩螢幕的微光時，我總會想起那個他。不是因為分不開，而是我終於懂了，原來「珍惜」這件事，總是要在錯過之後才長出意義。

那天，我們又為了小事吵架。

他說我總是太忙，忙到沒空聽他說完一句話；我反駁他太敏感，連我回訊息慢一點都要計較。 最後他嘆了一口氣，說：「我不是要你多愛我，只是想被放在你生活裡的一個角落就好。」

那時我沒說話，只覺得他矯情。

直到現在，我才懂，他不是要我改變世界，只是希望我願意抬頭看看他，因為他是那個一直在等我回神的人。那段時間，我的生活像是在跑無止盡的城市賽道。

白天工作，晚上寫字、開會、回信。 連假日都被「要更好一點」的焦慮塞滿。 而他，就像我桌邊那杯放冷的咖啡，我知道它在那，但總想著：「等等喝就好。」

只是人生最殘酷的地方在於，「等等」常常沒有等到。

他走的那天沒吵沒鬧，只留了一句：「你已經不需要我了。」 我笑著說：「你太多心了。」 可當我回過頭，房間裡的空氣卻靜得像是世界都被抽空了。

漸漸地，我才明白『我們不是不愛』，而是太容易把「他會懂我」當成理所當然。

我們總假設，對方會永遠待在原地，等著我們忙完，等著我們回頭。 卻忘了，愛不是放在書架上的紀念品，它需要被碰觸、被傾聽、被生活。

那段日子，我開始習慣獨自吃飯。

坐在以前我們常去的那家小店，看著空著的那張椅子。 以前我覺得他囉嗦，老是問我今天過得怎樣； 現在我只想再聽他問一句：「妳今天開心嗎？」 只是這種願望，永遠都來不及兌現。

有一次朋友問我：「你有後悔嗎？」

我笑了笑，說：「後悔沒什麼用，但我想我學會了珍惜。」

珍惜不是送禮物，不是說「我愛你」，而是那些微小的在意：記得他喜歡的咖啡不加糖， 在他講重複的故事時，還是專心聽完， 在他難過時，不問理由，先給一個擁抱。

原來「珍惜」是如此具體，也如此需要練習。

因為我們總以為愛能抵過一切，卻忘了愛也需要被經營。 它不是永遠不變的浪漫，而是每天都要用心去灌溉的日常。

那晚我夢見他。

夢裡我們回到第一次見面的地方，街角那家老咖啡店，音樂還是同一首。 他坐在我對面，微笑著問：「現在的妳，還會那麼忙嗎？」 我想回答「不會了」，但話還沒出口，淚就先掉下來。

醒來的時候，枕邊是被淚水濕透的一角。

我拿起手機，打開相簿，看著他笑得溫柔的臉。 那一刻我才明白， 珍惜不是等到失去才懊悔， 而是在擁有的每個瞬間都願意低頭說：「謝謝你還在。」

後來我開始學著慢下來。

在工作與生活之間，留一點空白給自己，也給愛的人。 我開始學著早點回家，不再把訊息拖成「未讀」的山。 開始學著在擁抱前，不讓理性贏過感性。 也學著在對方還能聽見的時候，說出「謝謝你陪我」。

有些事情改變太晚了......

但人不就是這樣嗎？ 總要摔痛一次，才學會哪裡要放慢。 總要失去一次，才知道什麼不能再丟掉。

有時我想，如果他還在身邊，我應該會多一點擁抱，多一點「沒事的，我陪你」。不再假裝堅強，也不再用忙碌當藉口。 但人生不會給你「重來」的按鈕，它只會讓你在遺憾裡長大。

我選擇把「珍惜」這兩個字，藏進每一天的生活裡。

當朋友來信，我會認真回覆； 當家人說話，我會放下手機； 當有人在我身邊，我會真心地看著他。我不想再錯過任何一個，還在我生命裡的人。

有時候，我會想起他離開前說的最後一句話：「希望有一天，妳也能被好好愛著。」那時我以為他是在祝福我，現在才知道，那其實是他最後的溫柔。

愛，不是誰愛得多，而是誰懂得在愛裡，還能記得珍惜。而我，也終於學會了，當你還能說「我愛你」的時候，就別省下那一句。

✍ Y.H字句備份｜有些人不是離開了才珍貴，而是你終於懂得怎麼去愛。
羽昊

羽昊

關於羽昊IG.( yuhao2348 ) ＞＞選小日子10周年讀者投稿；女子漾專欄作家；女人迷讀者投稿作家，寫文章和散文，喜歡用文字記錄人生與生活；別人眼中的傻大哥，卻有一顆溫暖的心和笑容。 ｜工作室>> 日青文字放映所 IG.( hipster.dw) 只想透過每一天放映一部文字短片送給每個冷漠的社會的你一點點溫柔，想用文字陪伴每晚寂寞的你。

#咖啡 #兩性關係 #人際關係 #愛情金句

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

8句讓男生感動的情話 聽到最後一句他會抱緊妳！

2025-09-19 08:45 享民頭條

編輯/李明真撰文

在愛情的世界裡，言語的力量往往能觸動心靈最深處的弦。對於男生們來說，雖然平常工作一板一眼，但是聽到另一半說些動人的情話時，相信他們的內心也會雀躍不已，情話不僅是感情甜蜜的表達，更是情感深度的體現。小編要跟女孩們分享，8句男生聽了會很開心的情話，這些話語不僅能讓男生們感受到被愛與被珍視，更能激發情感的共鳴。

1.在遇見你之前，我從未想過自己會如此深愛一個人

這句話展現了妳對感情的深刻投入，讓男性感受到自己在妳心中的獨特地位。這不僅是對過去的反思，更是對未來的承諾。

不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫
不同性別對於愛情的安全感來源也不同，想要維持親密，要在彼此的需求中找到平衡點。圖/123RF圖庫

2.你的笑容是我每天最期待的風景

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情。會讓男生們感受到自己在對方生活中的重要性。

3.無論未來如何，我都願意與你攜手共度

這句話表達了妳對未來的堅定信念與承諾，讓伴侶感受到安全感與依靠。展現了妳對這段感情的長久規劃。

4.你的存在讓我的世界變得更加完整

這句話將伴侶比作自己生命中不可或缺的一部分，展現了自己對他的依賴與珍視。會讓男性感受到自己在對方心中的重要性。

5.每當我想到你，我的心就會不由自主地跳動

這句話展現了妳對伴侶的強烈情感。會讓男性感受到自己在對方心中的深刻影響。

要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫
要勇敢說愛，伴侶能夠感受到彼此的存在與關心，從而增強彼此的親密感。圖/123RF圖庫

6.我願意用一生的時間來了解你，愛護你

這句話表達了妳對這段感情的長久承諾，讓男性感受到對方的耐心與深情。展現了妳對這段感情的堅定信念。

7.你的每一句話，每一個表情，都深深印在我的心裡

這句話展現了妳對伴侶的細心觀察與深情，讓男孩們感受到自己在對方心中的重要性。表達了妳對這段感情的投入與重視。

愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫
愛要大聲表達，大聲說愛讓伴侶之間產生親密感，沒有距離。圖/123RF圖庫

8.我愛你，不僅因為你是誰，更因為與你在一起時，我變成了更好的自己

這句話將愛情與自我成長結合，展現了妳對這段感情的深刻理解，並激發了對這段感情的美好期待。

結語

這些情話之所以動聽，是因為它們不僅僅是甜言蜜語，更是情感的真實表達。每一句話都蘊含著對伴侶的深情與承諾，讓男孩們感受到被愛與被珍視。在愛情的世界裡，言語的力量是無窮的，而這些動聽的情話，正是愛情最美的見證。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #分享 #兩性關係 #自我成長

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

2025-09-25 08:27 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

在現代社會中，AA制逐漸成為情侶或夫妻之間處理財務的一種方式。這種制度強調公平與獨立，看似能避免許多金錢上的糾紛，但如果沒有注意到很細膩的部分，反而可能成為感情破裂的導火線。超懂女人心的小編要跟大家分享，施行AA制時應避免哪些行為，以及這些行為可能對感情造成的負面影響。

1.過於斤斤計較

過於斤斤計較絕對是AA制的大忌。AA制的初衷是為了讓雙方在財務上享有平等地位，而非將每一筆開銷都精確到小數點。若在用餐、購物或旅遊時，總是執著於計算誰多付了幾塊錢，甚至要求對方立即償還，這種行為會讓關係變得冰冷且缺乏溫度。金錢上的公平固然重要，但若過度強調，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。感情的維繫需要的是包容與體諒，不是將金錢視為衡量一切的標準。

金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫
金錢上的公平固然重要，但若過度強調AA制，反而會讓對方感到不被信任或不被尊重。圖/123RF圖庫

2.忽略情感上的需求

AA制雖然強調財務獨立，但並不意味著情感上的疏離。若一方在經濟上遇到困難，另一方卻堅持AA制而不願伸出援手，這種行為會讓對方感到心寒。感情中的支持與關懷遠比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係注定難以長久。適時地展現關心與體貼，才能讓AA制成為增進感情的工具，而非破壞關係的利器。

感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫
感情中的支持與親密感比金錢重要，若因堅持AA制而忽視了對方的需求，這樣的關係難以長久。圖/123RF圖庫

3.不能把AA制當成唯一的相處模式

AA制雖然能解決部分財務問題，但並非適用於所有情境。例如，在慶祝紀念日或生日時，若仍堅持AA制，可能會讓對方感到缺乏浪漫與心意。感情需要的是驚喜與感動，而非一成不變的規則。適當地打破AA制的框架，展現對對方的重視與愛意，才能讓關係更加穩固。

生活有很多面貌，如果凡事都要跟對方AA制，感情會很快被磨損，舉例來說，女生婚後會懷孕生子，生產期間可能會休息，收入或許會減少，甚至完全沒收入，這段期間，就不宜再施行AA制，而是要雙方一起承擔甘苦。

AA制有其優點，但是感情生活沒有絕對，如果過於強調AA制，反而會讓AA制失去正面意義，更可能讓感情走向破裂。只有在財務與情感之間找到平衡，才能讓AA制成為增進關係的助力，而非破壞感情的阻力。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#感情 #金錢 #浪漫 #AA制 #兩性關係

你說這是豔遇？我說這是性騷擾 — 我從英國到印尼的性騷擾地圖，女性旅人必看的自保指南 Part 2

你說這是豔遇？我說這是性騷擾 — 我從英國到印尼的性騷擾地圖，女性旅人必看的自保指南 Part 2

2025-09-12 19:25 Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing

📍【旅行的浪漫與隱藏的危險】

從歐洲走到亞洲，每年旅居八、九個月，再回台灣補補身體。這三年來，去了超過三十個國家，七十個城市以上，遇到了很多的事情，其中最令女生在意的就是：性騷擾。也許有人覺得是豔遇、有人覺得是浪漫；但是我想可能是性騷擾！所以我想用這一篇文章，告訴大家我親身的經歷，讓女性旅人特別注意一下，以免大家上當。

圖／Wikimedia
圖／Wikimedia

🚖【埃及：避開擁擠，卻躲不過網路性騷擾】

我聽朋友說太擁擠，所以叫我都坐uber，所以我都沒有遇到肢體的性騷擾。不過我回到台灣後，才發現原來他們那裡性騷擾更嚴重！好在我搭uber。北非中東一帶更流行的是網路性騷擾！查過資料，不少歐美的女生都被騙財騙色了！因此大家要特別注意小心網路陷阱。我遇到的是回台灣以後，有時候會訊息那裡認識的飯店櫃檯小弟，問一下不同文化的問題，結果沒想到他一開始都會附和我，之後卻開始問我一些：「你旅行怎麼解決性慾啊？你和你前男友多久做一次呀？你最喜歡被摸哪裡呀？」等的問題。我一開始想說也許這男生可能真的很好奇女生旅行需要嗎？所以我有回答他；但是後來跟他說其他話題他都沒興趣，就一直要說性的事情，我就覺得：「關你屁事啊？我前男友或閨蜜可能都不知道我的愛好了，你憑甚麼知道？」所以我拒絕回答他。於是我問了GPT跟查了資料後，才知道原來那裡因為是穆斯林國家，又很貧窮，所以非常壓抑，也不能讓人知道有女友（否則就要馬上結婚），連牽手也不行，因此只能靠網路性交騙財騙色：「最好能結婚，之後換取居留或是贍養費！」

>註3：埃及數據：98%的外國女性與83%的本地女性曾遭性騷擾，但報警比例僅12%。

>註4：全球調查指出 MENA 地區約 43% 女性在過去一年遭遇網路性騷擾，其中包括不請自來的性圖像、不當訊息及勒索行為，近半數女性因此感受到網路不安全。

🌙【印尼：文化誤解下的深夜騷擾陷阱】

然後就是印尼。一開始入住bnb的時候，因為電視不能看，所以遇到一位醫生，他說他可以借我手機連電視的傳輸器；但是還是一樣不行，所以我就請房東用。後來我想說，我之後快離開，可是會想問他印尼還有什麼地方推薦或是印尼醫生生活如何？所以和他約晚上八點在陽台喝飲料聊天，結果，他因為醫院臨時有病人，所以就不行。但是哪知道，他晚上回來都已經清晨一點多！他還回我：「不然現在去你房間嗎？」我說我明明說我明天checkout已經沒時間了，我只有那時候有空，不然就是明天中午；但是他又說他明天有事了不行。所以我想說算了，繼續打包及訂房，結果他還問說我可以幫他挑選電影嗎？我重複說我很忙，你瘋了嗎？然後就去睡覺了。結果隔天中午還看到他清晨三點問我說：「我知道你還醒著，你可以幫我一個忙嗎？」我覺得很無言回他：「那麼晚了，深夜耶！你自己找人幫忙！就告訴你很忙了，晚上深夜還打擾人。」他就沒有再回。後來回台灣才有空去查：原來那裏也是很流行網路性騷擾！他們會誤會外國人，所以會先吊胃口，之後在深夜說要幫忙，這是很常見的手法。因為他們也是穆斯林，沒法肢體觸碰，所以也常用這招網路性騷擾。

>註5：根據 Bullyid Indonesia 的調查（2023），共有 449 名受訪者中，68.15% 曾在公共運輸經歷性騷擾。其中 74.5% 為女性、25.2% 為男性。

>註6：ICT觀察計畫發現70.81%的印尼勞工曾遭受職場暴力和騷擾，其中39.06%的暴力和騷擾事件發生在網路上。

圖／Wikimedia
圖／Wikimedia

🚷【德語國家與西歐：街頭搭訕背後的警訊】

最後就是一些街頭普通的性騷擾；但是也格外要小心，免得會被綁架或是以為豔遇。像：在德語國家，有些土耳其人晚上會攔住你的去路告訴你：「我愛你（德語）」！但是我又聽不懂，所以就走了。我當地的朋友說他們可能會綁架你或跟你要錢！另外在西班牙或法國，我在街上也有遇過給我飛吻或跟我說你好漂亮的法國人（因為我懂一點法語），這個我很可以接受！開浪漫的玩笑真的可以；不過說真的我出國前就知道陌生人不能理會，免得有池魚之殃，因此大家真的要小心小心再小心！

📣備註：

3.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Centre_for_Women%27s_Rights?utm_source=chatgpt.com

4.https://www.moroccoworldnews.com/2021/11/52469/un-women-43-of-women-in-mena-experienced-online-harassment/

5.https://bullyid.org/independent-survey-report-bullyid-indonesia/?utm_source=chatgpt.com

6.https://www.ilo.org/resource/news/indonesian-trade-unions-unite-promote-safer-working-environment-digital?utm_source=chatgpt.com

本文內容來自本人實際經驗，並同步參考以下正式機構之公開報告，包括 UN Women、Arab Barometer、Riskline、ESCWA 等官方組織發表的統計資料與研究報告，無任何虛構、誇張或惡意毀謗之意。

撰寫目的僅為推動性別尊重、文化安全與理性討論，絕非針對特定國家、宗教或族群進行惡意指責。

#每篇文章都是我花上兩三天到一星期的心力完成，照片也都是我挑選／親自拍攝的。如果你覺得值得，請用一杯咖啡支持我（贊助方式如下），謝謝。

Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing

Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing

我雖然不是JK羅琳；但是我也勇敢熱誠追求我的理想、愛和旅行！目前我曾一個人環島3個月、環遊世界37個國家、90個城市,旅居英澳瑞匈西捷土...我希望和大家分享一起ING努力吧! ❤️鏡文學（追愛旅行小說）：https://www.mirrorfiction.com/book/41129 🌟聯合報女人漾專欄：https://woman.udn.com/woman/author/vivirowling 👉 Facebook/ Instagram: Vivi羅琳追愛旅行ING

#性騷擾 #出國旅行 #兩性關係 #自助旅行 #MeToo

【星期整聊事｜總是太晚才學會珍惜】: 為什麼總會忘了要珍惜身邊最愛的他?

【星期整聊事｜總是太晚才學會珍惜】: 為什麼總會忘了要珍惜身邊最愛的他?

#兩性關係 #愛情 #人際關係 #愛情金句 #咖啡

羽昊 2025.10.11 4
【星期整聊事｜放假了跟喜歡的他出來見個面吧】: 這個很可愛，像你講話的時候一樣。

【星期整聊事｜放假了跟喜歡的他出來見個面吧】: 這個很可愛，像你講話的時候一樣。

#咖啡 #分享

羽昊 2025.10.10 24
80年代的愛情電影《似曾相識》穿越時空的經典浪漫

80年代的愛情電影《似曾相識》穿越時空的經典浪漫

#電影 #愛情 #浪漫 #劇情 #飯店

巧比。針線包 2025.10.09 44
他還愛妳嗎？揭露前任想復合的5個信號

他還愛妳嗎？揭露前任想復合的5個信號

#兩性關係 #感情 #互動 #信號

享民頭條 2025.10.09 25
迎接新戀情前必看 5個徵兆顯示妳已經走出失戀陰霾！

迎接新戀情前必看 5個徵兆顯示妳已經走出失戀陰霾！

#兩性關係 #分手 #感情 #戀情 #療癒

享民頭條 2025.10.08 25
感情急凍的真相！5種狀況讓曖昧情愫瞬間瓦解！

感情急凍的真相！5種狀況讓曖昧情愫瞬間瓦解！

#兩性關係 #曖昧 #感情 #金錢 #工作壓力

享民頭條 2025.09.29 117
完美女神不重要！男人真正想要的是這5件小事！

完美女神不重要！男人真正想要的是這5件小事！

#兩性關係 #感情 #內心

享民頭條 2025.09.26 123
AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

AA制地雷區！這些行為做了 親密關係直接冷凍！

#兩性關係 #AA制 #感情 #金錢 #浪漫

享民頭條 2025.09.25 805
AA制是公平還是冷漠？優缺點讓妳一次看懂！

AA制是公平還是冷漠？優缺點讓妳一次看懂！

#兩性關係 #AA制 #金錢 #感情 #親密關係

享民頭條 2025.09.24 52
妳有戀愛腦嗎？談感情要守住5個底線 讓他無法掌握妳

妳有戀愛腦嗎？談感情要守住5個底線 讓他無法掌握妳

#兩性關係 #感情 #迷思 #美食

享民頭條 2025.09.23 57
18+