2025-11-17 14:01 潮健康
小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日
潮健康／編輯部
天冷下面縮短看不到？ 87%看診男性有隱藏性陰莖問題
知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。
「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」
萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。
徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。
減重搭配複合式治療 幫助隱藏性陰莖重見天日「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」
徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。
徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。
如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。
徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。 延伸閱讀：
夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強
夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
原文出處：
https://blog.coolhealth.com.tw/2023/12/06/weight-loss-penis-surgery