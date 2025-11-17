小弟弟勃起只有6公分，冬天「看不見」？ 醫：「這方法」幫隱藏性陰莖可重見天日

2025-11-17 14:01 潮健康
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

天冷下面縮短看不到？  87%看診男性有隱藏性陰莖問題

知名Youtuber日前在Podcast分享網友的留言，有網友提到自己的前任體重破百，陰莖勃起只有6公分，到冬天更是呈現「看不見」，發育期過胖是否導致生殖器發育不良也引發熱列討論。外科醫師指出，確實許多人因肥胖而造成陰莖短小來到門診求醫，醫學上稱為「隱藏式陰莖」（英文為Buried/Trapped penis or concealed penis），又稱為埋藏式陰莖，可以透過腹部環抽配合重新固定陰莖根部的複合式治療改善，讓原本埋藏的陰莖得以「重見天日」。


「隱藏式陰莖多數與肥胖有關，根據《美國國家生物技術資訊中心》指出，肥胖會造成睪固酮降低、影響陰莖發育，也有相關研究指出，體重每增加5公斤，陰莖長度就會縮短1公分！」 


萊佳形象美學診所徐詣醫師表示，根據美國國家衛生研究院論文，「隱藏式陰莖」分為先天性與後天性，不過，因為隱藏式陰莖而接受治療的男性87％與「肥胖」有關，少部分則是因為下泌尿道感染。


徐詣醫師進一步解釋，隱藏式陰莖是指包皮與陰莖的根部固定不良，主要原因之一是恥骨前過多的脂肪將包皮根部往外推，導致包皮與陰莖根部發生推擠而鬆動，其外觀特徵就是俗稱的「包莖」。至於「肥胖型」的隱藏式陰莖，患者普遍因為過胖，導致恥骨前過多脂肪將包皮根部往外推擠，讓包皮與陰莖根部發生鬆動，陰莖因而被埋入包皮與脂肪中，這類患者的陰莖可以正常成長，但因為容易藏污納垢，相對面臨更多的清潔困擾。

減重搭配複合式治療  幫助隱藏性陰莖重見天日

「診間看到因爲隱藏性陰莖上門求診的男性，多數是想改善性生活、勃起功能障礙以及增加自信心！」


徐詣醫師指出，雖然長短與性能力、生殖力沒有直接關係，但卻會影響心理狀態，有些男性甚至出現「更衣室症候群」。針對隱藏式陰莖，除了最主要的減重，也建議搭配複合式治療將局部脂肪移除，再進行陰莖根部復位手術，幫助陰莖「重建天日」的同時，也能達到理想長度與粗度。


徐詣醫師解釋，無法透過飲食或運動減肥者，可透過抽脂雕塑身材，然而陰莖吊掛的位置在下腹線的最下方，該部位脂肪少、肌膜厚，所以表層下面的脂肪較難用傳統抽脂方式抽出，需要透過雷射溶脂或超音波溶脂較能達到改善。將局部脂肪移除後，被埋藏住的陰莖就能重新展現，最後再將陰莖根部重新固定。 


如果不只是為了「看得見」而有更多需求，徐詣醫師也表示，現今醫學手術發達，可以將抽取出來的脂肪透過注射做為陰莖體填補，使陰莖呈現出「粗壯」的成果。其次，不少男性擔心龜頭太敏感，導致無法讓另一半感受到「性福」，也可透過適度的填補玻尿酸進行改善。


徐詣醫師提醒，男性如果擔心有「隱藏式陰莖」問題，又或者希望陰莖變得更雄偉，在決定接受任何治療之前，務必諮詢專業醫師進行評估討論，更應該將需求完整告訴醫師，才能讓心目中的「小我」成功變成「大我」。

延伸閱讀：


夫妻「性趣缺缺」解藥？ 研究：互相幫對方做「1件事」 性體驗堪比單純做愛
比入珠還有效？ 1手術有望讓「小兄弟」增長3公分！ 醫曝好處：勃起「視覺效果」更強

原文出處：

https://blog.coolhealth.com.tw/2023/12/06/weight-loss-penis-surgery

潮健康

#減重 #雷射 #隱藏性陰莖

愛情訊號藏不住！男生對妳有好感的6個「身體反應」快來對照看看

愛情訊號藏不住！男生對妳有好感的6個「身體反應」快來對照看看

2025-11-05 08:18 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

當一個男生對某位女孩產生好感時，其身體語言往往會洩露內心最真實的情感。這些非語言的訊號，比起刻意的言語表達，更能反映出一個人的真實想法。小編要來跟女孩們分享，當男生對女孩有好感時，可能出現的6種「身體自然反應」，記得多留意身邊的男性，看看他們有沒有對妳發出愛的訊號。

1.眼睛離不開妳

眼神交流是最直接的身體反應之一。當男生對女孩有好感時，他的目光會不自覺地追隨女孩的身影，眼神中流露溫暖和關注。這種眼神交流並非刻意，而是內心情感的自然流露。

當男生對女孩有好感時，無論是一起吃麵包或是聊天，他的目光會不自覺地追隨女孩的身影，眼神中流露溫暖和關注。圖/123RF圖庫
當男生對女孩有好感時，無論是一起吃麵包或是聊天，他的目光會不自覺地追隨女孩的身影，眼神中流露溫暖和關注。圖/123RF圖庫

2.群體之中，身體傾向妳

在群體活動中，男生會不自覺地將身體朝向心儀的女孩，顯示出他對女孩的關注和興趣。這種身體朝向的調整，是為了更好地接收女孩的訊息，並展示自己的開放態度。

3.常常對著妳笑

微笑是最具感染力的身體語言之一。當男生對女孩有好感時，他的微笑會更加頻繁和真誠。這種微笑不僅是禮貌的表現，更是內心喜悅和滿足的外在反映。真誠的微笑能夠拉近人與人之間的距離，增加彼此的親密感。

當男生對女孩有好感時，無論是一起喝咖啡還是說說話，他的微笑會更加頻繁和真誠。圖/123RF圖庫
當男生對女孩有好感時，無論是一起喝咖啡還是說說話，他的微笑會更加頻繁和真誠。圖/123RF圖庫

4.不經意觸碰妳的肩膀

當男生對女孩有好感時，他可能會在不經意間觸碰女孩的手臂或肩膀，這是一種試探性的身體接觸，這種觸碰往往是輕柔且短暫的，但卻能傳達出男生的興趣和親近感。

當男生對女孩有好感時，他可能會在不經意間觸碰女孩的手或肩膀，這是一種試探性的身體接觸。圖/123RF圖庫
當男生對女孩有好感時，他可能會在不經意間觸碰女孩的手或肩膀，這是一種試探性的身體接觸。圖/123RF圖庫

5.他在模仿妳的行為或反應

如果妳發現，身邊的男性朋友很愛模仿妳的行為或是反應，顯示出他對妳的認同和親近。

6.全神貫注聽妳說話

注意力的集中是另一個重要指標。當男生對女孩有好感時，他會全神貫注地聆聽女孩的每一句話，並給予積極回應。這種注意力的集中，顯示出男生對女孩的尊重和興趣。

結語

當男生對某位女孩有好感時，身體語言會不自覺地洩露內心的真實情感。這些身體自然反應，包括眼神交流、身體朝向、微笑、觸碰、模仿行為等，都是內心情感的外在表現。理解這些身體語言，不僅能夠幫助我們更好地解讀他人的情感，也能夠增進人與人之間的溝通和理解。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

#曖昧 #女孩 #內心 #眼睛 #兩性關係

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

孕期也能享受親密？醫師解密：做到這5點，愛愛其實超安全

2025-11-12 17:45 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照
圖片來源：《惡女》和《未來媽媽》劇照

懷孕能不能做愛？這是許多準爸媽最想問卻又不好意思開口的問題。其實只要孕媽咪與胎兒狀況健康，醫師表示「孕期做愛是安全的」，適度親密反而能放鬆心情、增進感情。重點是要懂得怎麼做才安心——做好這五點，孕期一樣可以甜蜜又安全地享受愛愛。

懷孕中期是最「性福」的時期

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕初期常因為孕吐、疲倦讓人沒興致，不過進入第2孕期（約懷孕4～6個月）後，性慾通常會慢慢回升。這時候身體逐漸適應懷孕狀態，只要醫師沒有特別叮囑「禁止性行為」，都可以適度享受兩人世界。

醫師提醒，若有出血、子宮收縮、前置胎盤、早產風險或安胎中等狀況，就應暫停性行為，並遵從醫囑。

一定要戴套！避免刺激與感染

圖片來源：《惡女》劇照
圖片來源：《惡女》劇照

孕期做愛時務必「全程戴保險套」，原因有二：

一是男性精液中含有「前列腺素」，可能刺激子宮收縮；

二是懷孕時免疫力下降，感染風險較高，戴套能減少病菌傳染、預防泌尿道發炎。

此外，行房前後都要記得多喝水、上廁所，可降低感染機率。

姿勢怎麼喬？選舒服、不壓肚子的就對了

圖片來源：《未來媽媽》劇照
圖片來源：《未來媽媽》劇照

別擔心「會不會頂到小孩」——其實不會！胎兒被羊水與子宮頸層層保護，不會受到影響。重點在於姿勢是否讓孕婦感到舒適、不壓迫到腹部。

婦產科醫師建議以下3種安全體位：

側臥式（湯匙式）：最放鬆、壓力最低。

女上位（騎乘式）：可自行控制深度與節奏。

背後式（爬式）：記得用枕頭或棉被墊腹部，避免懸空。

圖片來源：BabyCenter
圖片來源：BabyCenter

簡單原則是：「不痛、不喘、不壓肚」就是適合孕婦的姿勢。

若有出血、腹痛或劇烈宮縮，立即停止

圖片來源：canva
圖片來源：canva

懷孕時若在性行為中出現出血、強烈宮縮、下腹痛等狀況，請立刻停止並就醫。少量出血可先觀察是否持續；若出血量多、伴隨疼痛，應馬上前往婦產科檢查。

保養與營養同樣重要

圖片來源：canva
圖片來源：canva

孕期不只性行為要注意，皮膚與營養也得兼顧。懷孕中期開始，荷爾蒙變化可能導致肌膚乾癢、孕斑加重。建議使用物理性防曬、避免含A酸或對苯二酚成分。此外，別忘了補充DHA，能幫助寶寶腦部與視力發育。可從鮭魚、鯖魚、核桃或藻油營養品中攝取，每日約200毫克為宜。

#狗 #防曬 #感情 #鮭魚 #孕期 #宮縮 #戴保險套

每晚一句情話讓愛更濃！8句晚安結束語 感動妳的另一半

每晚一句情話讓愛更濃！8句晚安結束語 感動妳的另一半

2025-10-28 09:34 享民頭條

編輯/李明真撰文

每天結束之前，也要跟另一半好好說晚安，不過，說「拜拜」似乎又太生疏。晚安，作為一天結束前的告別，應該是承載了無數愛意與期待的時刻。小編要為女孩們介紹8句情意綿綿的晚安結束語，讓妳在睡前為心愛的人送上最溫暖的祝福。

跟另一半好好說晚安，能夠延續親密感。圖/123RF圖庫
跟另一半好好說晚安，能夠延續親密感。圖/123RF圖庫

1.今天的星星特別亮，因為它們也在為你閃耀。晚安，我的星光。

透過星星的比喻，將對方比作星光，表達了對方在自己心中的獨特地位。

2.閉上眼睛，讓我的愛陪你進入夢鄉。晚安，我的寶貝。

這句話充滿了溫柔與呵護，讓對方感受到無微不至的關懷。

3.今天的疲憊，就讓我的晚安吻帶走。明天見，我的愛。

透過晚安吻的意象，傳遞了對對方的愛意與關心，讓對方在睡前感受到溫暖。

今天約會的美好回憶，用充滿愛意的晚安問候作結。圖/123RF圖庫
今天約會的美好回憶，用充滿愛意的晚安問候作結。圖/123RF圖庫

4.晚安，我的守護星。願你在夢裡也能感受到我的保護。

將對方比作守護星，表達了對伴侶的保護與關愛，讓對方感受到安全感。

5.今天的忙碌結束了，讓我們在夢裡相見。晚安，我的唯一。

這句話表達了對對方的思念與期待，讓對方感受到自己在對方心中的獨特地位。

6.晚安，我的小太陽。願你在夢裡也能感受到我的溫暖。

將對方比作小太陽，表達了對對方的溫暖與關懷，讓對方感受到無盡的愛意。

7.今天的煩惱，就讓我的晚安擁抱帶走。明天見，我的寶貝。

透過晚安擁抱的意象，傳遞了對伴侶的愛意與關心，讓對方在睡前感受到溫暖。

好好說晚安，彼此帶著溫暖與愛意更好入睡。圖/123RF圖庫
好好說晚安，彼此帶著溫暖與愛意更好入睡。圖/123RF圖庫

8.晚安，我的夢中情人。願你在夢裡也能感受到我的愛。

這句話充滿了浪漫與愛意，讓對方感受到自己在對方心中的重要地位。

結語

這些晚安結束語不僅僅是簡單的告別，更是對伴侶深情的表達。每一句話都充滿了愛意與關懷，讓對方在睡前感受到無盡的溫暖與幸福。無論是情侶還是夫妻，這些晚安小情話都能為彼此的關係增添更多甜蜜與浪漫。

所以，從今天開始，試著用這些晚安小情話來結束一天吧！讓伴侶在睡前感受到溫暖與關懷，讓你們的愛情在每一個夜晚都能得到昇華。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

#浪漫 #眼睛 #兩性關係 #土味情話

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

這10句情話太甜了！甜言蜜語大聲說讓愛情更有力量

2025-10-21 08:54 享民頭條

編輯/李明真撰文

有愛就要大聲說，三不五時就要嘴甜甜的跟伴侶表達愛意，兩人的感情一定越來越好。看似簡單直白的話語，卻蘊含著最真摯的情感，讓人在會心一笑的同時，感受到滿滿的愛意。超懂女人心的小編精選10句撩人情話，讓妳在愛情路上更加得心應手。

1.你知道我最喜歡什麼季節嗎？是和你在一起的每一季。

這句話巧妙地將時間概念與愛情結合，表達出無論何時何地，只要與對方在一起就是最美好的時光。

一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫
一個頻率對的伴侶，天天都能膩在一起。圖/123RF圖庫

2.我覺得你像一本有趣的書，越看越想看，越看越喜歡。

將對方比喻為一本書，暗示其內涵豐富，值得細細品味，展現出對對方的欣賞與愛慕。

3.你知道我為什麼近視嗎？因為我看不清這個世界，只能看清你。

用幽默的方式表達對方在自己心中的重要性，將愛情與視覺感知結合，創造出獨特的浪漫感。

4.我覺得你很適合當快遞員，因為你總是把我的心快遞到你的心裡。

將職業與情感傳遞結合，展現出對方在自己心中的特殊地位，同時也帶有俏皮的趣味性。

5.你知道我最喜歡什麼顏色嗎？是你眼睛的顏色。

用對方的特徵來表達愛意，既具體又浪漫，讓對方感受到自己的獨特魅力。

彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫
彼此都是生活中的重要支柱，親密又充滿愛的魔力。圖/123RF圖庫

6.你知道我最喜歡什麼水果嗎？是你這個開心果。

用水果來比喻對方的性格特徵，既幽默又貼切，讓對方感受到自己的快樂與幸福。

7.我覺得你很適合當建築師，因為你總能在我心裡建造一座城堡。

將對方的影響力比作建築師的創造力，表達出對方在自己心中的重要地位，展現出浪漫的想像力。

8.你知道我最喜歡什麼動物嗎？是你這個小可愛。

用動物來比喻對方的特徵，既可愛又親切，讓對方感受到自己的寵愛與呵護。

9.我覺得你很適合當畫家，因為你總能在我心裡畫出最美的風景。

將對方的影響力比作畫家的創作力，表達出對方在自己心中的美好地位，展現出浪漫的藝術感。

相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫
相處的點點滴滴都很快樂，即便只是窩在家看電影都很開心。圖/123RF圖庫

10.你知道我最喜歡什麼遊戲嗎？是和你一起玩的愛情遊戲。

用遊戲來比喻與對方的相處時光，既有趣又浪漫，讓對方感受到自己的愛意與陪伴。

這些俏皮情話，雖然看似簡單，卻蘊含著深刻的情感。它們不僅能夠在平淡的日子裡增添一絲趣味，更能夠在關鍵時刻表達出最真摯的愛意。無論是初次約會還是老夫老妻，這些情話都能夠讓愛情更加甜蜜，讓感情更加深厚。

在愛情的世界裡，有時候最簡單的表達方式，反而能夠觸動人心。這些情話正是這樣的存在。它們不需要華麗的辭藻，不需要複雜的修飾，只需要一顆真誠的心，就能夠讓對方感受到滿滿的愛意。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

#浪漫 #感情 #水果 #兩性關係 #土味情話

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

中年之後更相愛？7個婚姻真愛密碼 中4個以上請珍惜

2025-11-10 08:38 享民頭條

編輯/葉佳欣撰文

婚姻的長河中，中年是一個特別的階段。褪去了年輕時的激情，卻尚未迎來暮年的平靜，這個時期的夫妻關係往往是最考驗真愛的時刻。那麼，如何判斷一對中年夫妻是否擁有真愛？其實，從以下7個細節就能看出端倪。如果妳的婚姻符合4個以上，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

1.不用多作解釋，另一半都知道妳在想什麼

真愛的第一個特徵，就是無需言語的默契。一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。在餐桌上，丈夫一個眼神，妻子就知道他需要加點湯；在客廳裡，妻子一個手勢，丈夫就明白該調低電視音量。這種默契，是歲月沉澱的禮物，是真愛的最佳證明。

一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫
一對中年夫妻相處多年，往往只需一個眼神、一個手勢，就能明白對方的心思。圖/123RF圖庫

2.尊重彼此的私人空間

中年夫妻的真愛，體現在對彼此個人空間的尊重上。他們懂得，婚姻不是將兩個人捆綁在一起，而是讓兩個獨立的個體在相愛中共同成長。丈夫可以安心地看他的球賽，妻子可以專注地讀她的書；丈夫可以和兄弟們小聚，妻子可以和閨蜜們聊天。這種相互尊重，是真愛的基石。

3.細水長流的關懷

真愛不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。妻子會記得丈夫的胃不好，每天為他準備熱食早餐；丈夫會留意妻子的肩頸酸痛，時常為她提重物。這些看似微不足道的細節，卻是真愛最真實的寫照。

伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫
伴侶長久在一起不需要轟轟烈烈的浪漫，而是體現在日常生活的點滴關懷中。圖/123RF圖庫

4.跟妳一起解決問題

中年是人生壓力最大的階段，上有老下有小，事業也可能面臨瓶頸。真愛的夫妻，會攜手面對這些挑戰。他們不會互相埋怨，而是共同尋找解決方案；他們不會逃避責任，而是互相支持，共渡難關。這種同甘共苦的精神，是真愛最珍貴的特質。

5.另一半會為妳安排約會節目

許多中年夫妻抱怨婚姻失去了激情，但真愛的夫妻會主動為婚姻注入新鮮感。他們會定期安排約會，重溫戀愛時光；他們會一起學習新技能，共同成長；他們會為對方準備驚喜，保持婚姻的活力。這種持續的努力，是真愛的最佳詮釋。

另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫
另一半總是認真安排生活裡的小驚喜，像是一起欣賞夏日煙火，超浪漫的約會行程。圖/123RF圖庫

6.另一半總是逗得妳哈哈大笑

中年夫妻難免會有摩擦，但真愛的夫妻懂得用幽默化解矛盾。他們不會針鋒相對，而是用一句玩笑話化解緊張氣氛；他們不會記仇，而是用自嘲的方式化解尷尬。這種幽默感，是真愛的潤滑劑，讓婚姻之路走得更順暢。

7.兩人一起規劃未來

真愛的夫妻，不僅活在當下，更會共同規劃未來。他們會討論退休後的計劃，會為孩子的未來做準備，會為家庭設定共同的目標。無論兩人在一起多久，這種對未來的共同期待，是真愛最動人的篇章。

結語

婚姻就像一杯陳年老酒，越陳越香。中年夫妻的真愛，或許沒有年輕時的轟轟烈烈，卻多了一份細水長流的溫暖；或許沒有熱戀時的甜言蜜語，卻多了一份無聲的默契。如果妳的婚姻符合4個以上特徵，請務必珍惜這份來之不易的幸福。

中年夫妻的真愛，是一種成熟的情感，是一種經過歲月洗禮的智慧。它讓我們明白，婚姻不是童話故事，而是現實生活的點滴累積；它讓我們懂得，真愛不是一時的激情，而是長久的陪伴。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

#婚姻 #肩頸 #浪漫 #禮物 #兩性關係

