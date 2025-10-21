倍思 Baseus M2s Pro｜音場升級、續航更強＋辦公、運動、旅行都剛剛好

2025-10-21 15:29 cookie餅乾小姐
每天上下班通勤的時候，車廂裡的喧鬧聲總是讓我覺得有點煩躁，加上我自己又很享受在音樂陪伴下的時光，所以一副好耳機對我來說真的很重要。



會選擇 倍思 Baseus M2s Pro 降噪真無線藍芽耳機，其實是因為我想要一個能隨時隨地幫我隔絕外界干擾、同時又能保有細膩音質的好夥伴高續航藍芽耳機分享。


對我來說，耳機不只是單純聽音樂的工具，而是一種讓自己在忙碌生活中，找到片刻安靜與愉悅的小小儀式感。


這款耳機不只滿足了我的需求，還在外型和功能上給了我很多驚喜，所以才會成為我近期最愛的隨身必備品。


ㄒ現在就來高階藍芽耳機實測心得分享我最近最常使用的耳機吧~



倍思Baseus M2s Pro 降噪真無線藍芽耳機(皓月白)



包裝盒外觀與設計風格

色調與材質感


  1. 通常外盒採用簡潔的白色或淺灰底色搭配黑、黃等對比色標示品牌、型號與關鍵規格。


  1. 包裝紙盒本體材質常見為硬紙板，表面有亮／霧面印刷處理，讓盒子摸起來有一定質感。

正面展示


  1. 外盒正面多會印有耳機與充電盒的實物影像，讓人一眼就能看到產品的造型（有時是開蓋狀態、有時是閉合狀態）。


  1. 型號 “M2s Pro” 字樣與 “Noise Cancelling / 真無線藍牙” 等關鍵功能字樣會顯眼呈現。


  1. 品牌 LOGO “Baseus / 倍思” 也會放在明顯位置。

背面與側面資訊


  1. 背面常印有產品規格（如電池容量、藍牙版本、降噪深度、充電接口等）、廠商資訊、條碼、認證標示等。


  1. 側面可能有貼紙標示型號、顏色與序號等識別標籤。

內部包裝結構


  1. 打開盒蓋後，耳機與充電盒通常被固定在一個內托／塑膠或紙托架上，以避免運輸中晃動。


  1. 包裝內還會附 USB-C 充電線、不同尺寸的矽膠耳塞、說明書、安全資訊卡片等附件。


  1. 有些盒子蓋內側也會印刷產品參數或提示資訊，與外包裝對應。

充電盒本體設計（從包裝拿出後的盒子）

外觀形狀與材質感


  1. 充電盒延續圓角方形設計，線條柔和，不會有過於尖銳的邊角。


  1. 表面可能使用膜片（film）工藝或珠光塗層，使盒子在光線下呈現微妙的光澤變化。


  1. 在盒蓋上方常見 “Baseus” 品牌 LOGO，標示清楚辨識。

金屬／亮面點綴


  1. 盒子某些部分（例如轉軸、側邊飾條）可能會採用亮銀、金屬感飾條切割或烤漆作為視覺裝飾，提升質感。


  1. 有些版本的盒蓋下側或正中央位置設有 LED 指示燈條或小窗設計，用以顯示電源／配對狀態。

充電／接口與結構


盒子背面或底部設置

Type-C 充電接口

，以便為耳機充電。


底部或側邊可能還有一顆藍牙配對按鍵或重置按鈕。


  1. 蓋子轉軸處會以亮面金屬或鏡面飾條加強設計感，有些版本還會在轉軸處印製產品型號或品牌標誌。

內部耳機座艙設計


  • 內部採開放式座艙設計，耳機放入時靠磁吸固定，確保穩固性與拿取便利性。


座艙底部有金屬彈片／觸點來傳送電力給耳機。


  • 蓋子內側可能會印刷產品參數、注意事項或認證標示，與外盒背面資訊一致。


指示與視覺效果


  1. 當開蓋或充電時，盒子上的 LED 指示燈會發光（有些為冰藍色）來顯示狀態（充電、配對、電池餘量等）。


  1. 在不同光線下，盒子表面的膜片工藝或珠光塗層可產生柔和的光影變化，讓整體質感看起來較柔和、優雅。

耳機盒拿起來，質感非常好，很實在的觸感，而且線的部分也做得很紮實，質感從外包裝到內裝都非常得實在且紮實，我用起來很喜歡，顏色是有極光的顏色，非常的漂亮，



只能說用過一次就愛上了!


老實說，當初入手 倍思 Baseus M2s Pro 降噪真無線藍芽耳機，就是想在忙碌的日常裡給自己多一點專屬的空間。


像是通勤的捷運上，人聲嘈雜、廣播聲此起彼落，以前戴普通耳機總覺得音樂被環境壓過去，聽起來不完整也不沉浸。


但自從換上 M2s Pro，主動降噪一開，整個世界彷彿安靜了下來，能清楚聽到旋律裡的細節，那種被音樂包圍的感覺，真的讓人瞬間心情平穩許多。



工作之餘，我偶爾喜歡帶著耳機到附近的咖啡廳，邊喝咖啡邊整理手邊的筆記個人化降噪耳機分享。


以前常常會被周遭的聊天聲影響注意力，但這副耳機就像幫我開了一道保護罩，讓我能更專注，卻又不至於完全與外界斷聯，切換通透模式時，依舊能聽見店員叫號或有人跟我搭話，這樣的平衡感，對生活中多重角色的我來說，真的很貼心。



至於舒適度，對我這種耳朵容易敏感的人來說，算是加分點。長時間戴著不會有壓迫感，耳塞貼合度剛好，不會因為走動或小跑步就鬆脫。


甚至有時候運動完回家，還會直接躺在床上繼續聽音樂或追劇，輕巧的重量讓我不會覺得累。



最讓我喜歡的還有它的電力續航，常常早上出門戴上，一路到下班回家，音樂和會議通話都陪我走過，完全不用擔心中途沒電。


對於需要常常切換音樂、通話、再回到音樂的我來說，這樣的穩定感就是安心。



總結起來，M2s Pro 不只是個耳機，而更像是一種生活小儀式，讓日常中每個需要沉澱或專注的時刻，都能變得更有質感、更自在Hi-Res認證開放式耳機推薦。



它的音質如何?


藍芽無線抗噪耳機分享倍思 Baseus M2s Pro 的音質表現，整體來說在同價位的真無線降噪耳機裡算是相當不錯的。


它採用了 10mm 高動態振膜單元，加上支援 LHDC 高音質編解碼，能提供比一般 AAC 或 SBC 更豐富的細節和更清晰的聲音層次。


如果你用的是支援 LHDC 的手機或播放器，音樂聽起來會更通透一些，人聲特別乾淨，樂器分離度也相對明顯。


對於喜歡流行音樂、電子樂或者輕搖滾的人來說，這款耳機的中高頻表現算是討喜的，細節清楚，聽感明亮，聲音不會糊在一起。


開啟主動降噪功能後，在通勤或咖啡廳這種環境裡，背景的嘈雜會被削弱，音樂的細節因此更容易被聽見，聲音顯得更乾淨通勤降噪耳機推薦。


但如果是在強風或戶外很吵的環境，還是會感覺到一些風聲或殘餘噪音，降噪效果就沒有那麼完美。

低頻部分並不是走極端下潛或特別澎湃的風格，而是收斂且有彈性的，能襯托出人聲與旋律，卻不會有那種轟頭的重低音。



因此如果你是平常用來聽歌、看影片，或是在通勤途中想要安靜地沉浸在自己的音樂世界裡，M2s Pro 的音質足以帶來很舒服的體驗。


但若你本身是追求極致解析度、舞台感或發燒級低頻的玩家，可能會覺得它還有進步空間。


不過以這個定位來看，它的表現已經屬於中上水準，搭配舒適的配戴感和穩定的連線品質，聽起來的確會讓人覺得物有所值。


會想選擇 倍思 Baseus M2s Pro 降噪真無線藍芽耳機，其實是因為我一直在尋找一副能夠真正陪伴日常、同時讓自己沉浸在音樂氛圍中的耳機。


對我來說，挑選耳機的依據不只是「能聽」就好，而是要有穩定的降噪表現、舒服的配戴感，還要兼顧續航力，這樣才能在忙碌的生活裡少一點顧慮，多一點安心。



我之前也試過其他品牌的降噪耳機，雖然功能上都說得很厲害，但實際使用下來，常常不是降噪太死板，讓耳朵有種壓迫感，就是音質被削弱得有點空洞，聽久了總覺得少了點細膩。


而 M2s Pro 給我的感覺就不同，它的降噪是自然的，能有效隔絕環境裡的大部分噪音，卻又不會把空氣壓得緊繃，聽起來很放鬆。而且音質表現很乾淨，細節清楚、低音也有力，讓我在聽喜歡的歌曲時能真正享受那份層次感。



再加上它的外型簡潔、盒子小巧，隨身放在包包裡完全不佔空間，出差、旅行都很方便。


戴起來也不會有異物感，長時間使用依然輕鬆，這點對我來說是很大的加分。


可以說，它讓我在「功能」和「舒適」之間找到一個很好的平衡點。



總結來說，M2s Pro 是我挑選後覺得很值得的選擇，不管是工作通話、通勤聽歌，還是想在咖啡廳裡安靜下來，它都能剛好滿足需求，讓生活多了一份從容。

其實在換這副之前，我用過好幾款標榜降噪的真無線耳機，有的是降噪效果在低頻就做得不錯，但中高頻、人聲、鍵盤聲這些生活裡最常聽到的小聲音，就過不去高音質音樂耳機心得。

再加上，有些機型把降噪做到太“剝奪感”——就是那種耳朵裡被壓一層膜似的壓迫感，讓長時間戴著反而不舒服。

高音質無線耳機開箱但在用了

M2s Pro

後，我就被它比較柔順的降噪方式打動了。

它可以在地鐵引擎聲、車輪摩擦聲、室內空調嗡嗡聲這些比較「常見背景噪音」上有很明顯的抑制（據說官方降噪可達 52 dB 範圍），這比我之前那副降噪在同等價位比較弱的機型，要來得潔淨許多。 

更重要的是，M2s Pro 在“靜”與“通透”之間的轉換有一種細膩感：當我拿下耳機的一瞬間或切換通透模式，聲音並不會被強硬地拉回來，而是慢慢淡入外界聲音，讓我能敏捷聽到周圍人叫號、講話聲，卻不會被突然的聲響弄得尷尬。

這一點，是我以前那幾款機型常卡的地方——降噪一旦開，周圍都被封死；關掉就寂靜感消失過快。

在音質部分，我覺得 M2s Pro 的表現算是“適中偏好音樂聆聽者”能接受的那種——不會像某些專業耳機把聲音每個頻段都誇張放大改造，而是比較平衡、乾淨、有層次。

低頻有一定厚度但不會過濃，聲音細節與人聲部分保持得比較清晰。在我之前用過的那幾款里，要麼聲音太偏重低音、要麼中音被壓得不突出；M2s Pro 在這點處理得比較妥當，聽久了比較舒服。

還有一點對我來說很關鍵：連線與穩定性。過去那款耳機有時候會斷斷續續，或在轉換房間、穿牆之間失去信號。

但 M2s Pro 使用更新的藍牙版本（支援 Bluetooth 5.4），在我家、通勤路上、辦公室裡切換環境時，信號相對穩定很多。 

最後是續航與充電的彈性。

 M2s Pro 的續航在無降噪狀態下可以到 7 小時，搭配充電盒整體可達 35 小時；而且只要充十分鐘就能續航兩小時，這在我忙碌日子裡真的救了不少場次。

在過去那副耳機，常常到了下午就得擔心是不是要充電了，那樣就會影響心情與效率。

有時候我覺得，生活裡的小確幸就是找到一樣好物，能不知不覺地融入日常，陪著你度過各種場合。


像我最近入手的 倍思 Baseus M2s Pro 降噪真無線藍芽耳機，就是這樣一個存在。


它不只是耳機，而更像是一種生活伴侶，隨時幫我調整氛圍，讓忙碌的節奏裡有了喘息的空間。



最直觀的感受是它的 降噪功能。有些耳機的降噪一開，彷彿把世界關掉，讓人耳朵有點壓迫。


但 M2s Pro 的降噪比較貼心，它能依照情境調整強度。比如說在捷運裡，我會把降噪拉到高一點，隔絕車廂裡那種金屬摩擦聲；而在咖啡廳，只需要中等降噪，就能讓環境變得柔和卻還保留一點氛圍感。


這種可調整的細緻感，對我來說就像是在不同場景裡切換濾鏡，想要專注或放鬆都能自由拿捏。



另一個讓我心動的地方是它的 快速充電與續航。


我常常早上出門前才發現耳機忘了充電，以前會因為電量不足心情被影響。


M2s Pro 就完全不同，臨出門前隨手插上十分鐘快速充電藍芽耳機，就能撐兩個小時的使用，剛好應付通勤或中午的會議。


平常如果充滿電，它甚至能陪我一整天，從早上的第一杯咖啡到晚上回家的小劇場時光，完全不用擔心突然沒聲音打斷心情。



至於 音質，我真的得多說一句。


以前用過的一些耳機，要嘛是低音轟得太過，要嘛人聲聽起來有點乾扁。


但 M2s Pro 的聲音乾淨清晰，聽抒情歌時能感覺到細節的情緒，聽電子樂時低頻又足夠有力，讓人想隨節奏搖頭。


甚至開線上會議時，對方的聲音也變得清楚自然，不會因為降噪而被壓扁，這對工作來說也算是一種提升專業感的小幫手。



最妙的是，它幾乎成了我生活裡的默契搭檔商務藍芽耳機分享。


這款耳機是我目前使用過插入式耳機最喜歡的音質，它帶點重力加重的音樂音質，聽起來尤其聽流行音樂更加開心爽快，


音質就是沒話說，聽歌可以使用的好耳機! 外表顏色使用上都很方便，這價錢可以買到這麼棒的耳機，真的很值得~


去健身房跑步的時候運動用降噪耳機分享，穩固的配戴感讓我不用一直去調整；旅行搭車的時候，降噪能幫我過濾掉背景吵雜，只留給自己與音樂的世界；就算是在家裡煮飯時戴著聽 podcast，也能自在地切換通透模式，隨時聽見瓦斯聲或貓咪跑過來喵喵叫的聲音。


如果要形容這副耳機的特性，我會說它不是單純追求「規格」，而是把每個細節都融入日常使用的場景。


就像一個懂你的朋友，知道你需要安靜的時候給你屏障，需要互動的時候又不會讓你錯過世界。


這也是為什麼它會成為我近期最愛的隨身好物，因為它不只是功能強大，而是真的貼近生活，讓每個片刻都更有質感。



倍思Baseus




Baseus，自2011年創立以來，始終致力於以科技創新和用戶需求為核心，成為世界領先的3C數位用品品牌



Baseus 代表了 "Base on User" 的理念，以滿足用戶需求為核心，不斷為人們提供更高效便捷的數位生活方式



作為國際品牌，Baseus 台灣是台灣地區最大的官方代理商，為用戶提供最優質的產品和服務，致力於打造新時代的數位生活



我們的目標是成為新生活方式的首選品牌，為人們創造既實用又美觀的數位產品



Baseus 將繼續努力，為用戶的數位生活增添更多的便利與驚喜



未來，我們致力於成為全球數位生活市場的領導者，不僅僅專注於產品創新，還要通過設計和用戶體驗，引領行業發展，實現用戶與品牌的雙贏



截至目前，Baseus 已有超過 3 億人次的用戶選擇，累計服務次數達到 60 億次，並且每年銷售超過 9000 萬件產品



我們將繼續致力於創新，提供讓用戶滿意的高品質產品



cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#Pro #無線耳機 #好物推薦 #藍牙耳機

