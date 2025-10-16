2025-10-16 12:26 女子漾 /編輯周意軒
「追妻火葬場」神劇TOP5！從《許我耀眼》到《香蜜沉沉燼如霜》，那些男主後悔到哭的瞬間
有一種劇情，叫「追妻火葬場」——當初不珍惜、後來哭著後悔。這類劇最懂觀眾的情緒起伏，看男主從高冷誤會到痛哭懺悔、女主從卑微變絕情，那份「報應式反轉」最療癒。以下盤點5部網友狂推的經典陸劇，男主越後悔，我們看得越爽！
1. 《許我耀眼》
主演：陳偉霆 × 趙露思類型：職場虐戀、姐弟戀、追妻修羅場
這部堪稱「現代追妻火葬場天花板」。陳偉霆飾演高冷上司江熠霆，理性、冷漠又自尊心極強，對趙露思飾演的許妍忽遠忽近、愛得扭曲。當許妍選擇離開後，他才發現自己早已深陷其中。最虐一幕是江熠霆在電梯門前崩潰痛哭，網友笑稱：「男主整整追了十集都沒贏半句原諒！」
2. 《柳舟記》
主演：張婧儀 × 林一類型：古裝重生、青梅竹馬、錯愛成恨
改編自晉江同名小說，《柳舟記》講述柳舟與顧湛從青梅竹馬走向決裂的故事。男主因誤信他人害女主被流放，女主死後重生歸來，以報仇之名再遇舊愛。當林一飾演的顧湛跪在她墓前痛哭：「若能再來一次，我寧願不做這世的顧湛。」那一幕讓觀眾心碎。
網評：「沒有一部火葬場比這部更慘烈，女主死得乾脆，男主哭得真誠。」
3. 《折腰》
主演：林更新 × 宋軼類型：古裝權謀、夫妻失和、悔恨追妻
改編自熱門古言小說，《折腰》講述冷峻將軍沈如年（林更新 飾）與溫婉妻子薛芳菲（宋軼 飾）之間的誤會與別離。沈如年因懷疑妻子背叛而疏遠她，直到她離開、真相揭曉後才徹底崩潰。「她不愛我了」這句台詞被封為全劇最痛時刻。宋軼的眼神從依戀變成決絕，林更新的懊悔戲更讓人直呼：「這跪，值千金。」
4. 《香蜜沉沉燼如霜》
主演：鄧倫 × 楊紫類型：仙俠虐戀、誤會殺妻、三世情劫
旭鳳（鄧倫 飾）與錦覓（楊紫 飾）的愛情故事，是仙俠劇「追妻火葬場」的始祖。錦覓誤服忘情水，親手殺死旭鳳，等她恢復記憶才發現真相，卻已無法挽回。
後半段旭鳳在魔界崩潰痛哭、錦覓自我犧牲的場面堪稱史詩級虐戀。
網友形容：「這不是戀愛劇，是天界版懺悔錄。」
5. 《三生三世十里桃花》
主演：趙又廷 × 楊冪類型：仙俠經典、三世虐戀、忘川河的等待
夜華（趙又廷 飾）與白淺（楊冪 飾）的三世情緣，是「追妻火葬場」永遠的神作。夜華因誤會白淺是妖族，親手將她推入絕境，後來才發現她的犧牲是為了他。那場「誅仙台」的生離死別，讓夜華悔恨千年。白淺一句「不過是三生三世罷了」，成為萬年不滅的經典虐戀名句。
網友留言：「他愛她三生，錯她三世。」
