德國經典 頂級商旅 The All-New Caravelle 正式登台 紅點設計大獎肯定 同級唯一四輪傳動

2025-10-03

傳承75 年德製經典再進化 打造頂級商旅新標竿 

自1950年初代T系列Transporter問世以來，福斯商旅傳承 75 年來所累積的精湛造車工藝、豐富專業知識和市場口碑，持續以最高品質打造頂級商旅新標竿。福斯商旅一直以「德國經典 頂級商旅」為廣大車主所熟知，不論是商務接待、機場接駁、觀光旅遊、賽事後勤或作為家庭休旅用車，均能完整滿足買家的各式運輸需求，為全球無數車主提供最與眾不同的移動方式。福斯商旅自T5世代在台灣開啟頂級商務車市場，至今已投入各領域運輸服務逾20年歷史，並受到專業租賃業者、五星級飯店和層峰買家的高度肯定。

自2024年下半年起，福斯商旅接續導入包括 ID. Buzz ProS 6人/7人座、高性能純電休旅 ID. Buzz GTX 等多款新世代重磅新車，引領品牌邁向嶄新時代。如今在睽違5年後，台灣福斯商旅於今日正式宣布：全新進化的德國經典頂級商旅用車The All-New Caravelle 正式登台上市，代表著台灣福斯商旅完成新世代中大型商旅車級距中的最後一塊拼圖，以Multivan、ID. Buzz、Caravelle三大車款打造最完整的產品陣線，進一步強化品牌在頂級商旅市場的領導地位。


Transporter / Caravelle車系家族雋永造型 勇奪2025紅點設計大獎 

全新世代Transporter車系中首發Caravelle車款於2024年底德國IAA 車展上正式登場，並於今年7月榮膺2025年Red Dot紅點設計大獎的肯定，憑藉其融入新世代福斯商旅嶄新家族外觀的流暢線條、均衡協調的完美比例和致敬經典的Bulli Line專屬線條等特徵，在融合智能科技同時並遵循「實用美學」的原則，透過Caravelle/Kombi等不同車型，完美詮釋了全車系的多功能性，即便旗下各車型廣泛適用於不同的應用場域，其設計語彙依然保持高度一致性和令人印象深刻的協調美感，獲此殊榮可謂實至名歸。


德國經典 頂級商旅 – The All-New Caravelle成為金鐘盛典指定尊榮座駕 

為了傳遞Transporter/Caravelle車系可靠的產品定位精神，原廠特別邀請國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）擔任全球品牌大使，巧妙地與其成名作品「The Transporter」系列電影的片名，以及片中所傳遞的「專業、可靠、使命必達」形象相互呼應，為The All-New Caravelle 創造極高話題性與討論熱度。此外，適逢國內演藝圈年度盛事 – 第60屆金鐘獎頒獎典禮，The All-New Caravelle 也將擔當2025 金鐘盛典指定尊榮座駕，為每一位與會貴賓提供最舒適的移動體驗，更將成為紅地毯上的一大亮點。

The All-New Caravelle 全面重磅進化 動力空間配備全方位有感升級

The All-New Caravelle 除了擁有新世代福斯家族外觀、多元的動力編成與傳動系統、舒適升級的乘坐空間，不僅是頭家運將們最值得信賴的商旅夥伴及尊榮移動首選，也可以是您的幸福家庭號。車身外觀造型承襲全新福斯家族設計語彙，透過極具標誌性的福斯家族風格車頭，以及車側部分融入Transporter 車系傳承 75 年的經典特徵 – Bulli Line專屬特徵線條，搭配流線典雅的外觀線條，盡顯頂級商旅車的大器車格和穩重氣派基調，外部照明包括頭燈、日行燈、全天候燈、方向燈、尾燈均採用全LED光源科技，大幅提升行車安全性。

動力方面，The All-New Caravelle 全車系皆搭載直列四汽缸2.0升TDI渦輪增壓柴油引擎，並提供Caravelle Life 150 / Caravelle Life 170 雙動力規格，分別具備150 PS/36.7 kgm 和 170 PS /39.8 kgm最大輸出動能，對應八速手自排變速箱，更有同級唯一的 4MOTION四輪驅動系統，能夠根據路況自動分配驅動力，提供駕駛與乘客更安全、從容的行車體驗。除了動力編成多元化，The All-New Caravelle 的車室客艙空間表現及乘用配備也全面進化；The All-New Caravelle 全車系均為長軸版，共有 3款車型均標配右側滑門，並可另選配雙滑門車型，為消費者提供更具彈性的購車選擇。相較於現行T6.1世代車型The All-New Caravelle 擁有更長的車長、車寬和底盤軸距，車身長寬高尺碼達到5450mm x 2032mm x1997mm的水準，除了車身長度首次增加至5.45m，輪拱寬度亦增加148mm，乘客艙長度也增加61mm，進一步為乘客艙內部創造出逾3米長的寬敞空間，讓每一位乘客享受到更出色的乘坐體驗。前中後三排座位為3-3-3九人座配置，第二排亦採用三張獨立座椅設計，乘坐舒適性同步有感升級，右側座椅則設有操作便利的Easy Entry 裝置，方便第三排乘客進出車輛。

內裝配備全面數位化，配備豐富性也大幅提升，包括12吋數位儀錶板、13 吋觸控螢幕多媒體系統、8組USB充電插座、12組杯架、10具揚聲器音響系統等均為全車系標配，而採用真皮包覆的福斯專屬方向盤，整合多功操作設計可進行Level 2智能輔助駕駛、音響音量及音源操作、儀錶板資訊頁面切換等控制功能，營造高度科技感的駕駛介面。The All New Caravelle創新的數位儀表及現代化的輔助系統讓每一趟旅程更加輕鬆。

不容妥協的高規格安全防護 先進智能駕駛輔助系統全方位守護行車安全

全新 Caravelle 搭載福斯集團最先進的智能駕駛輔助系統，以最高規格的主被動安全防護科技全方位守護行車安全。Caravelle Life 150 車型標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識等駕駛輔助配備。Caravelle Life 170 車型則標配符合Level 2 的智能駕駛輔助系統，增加包含ACC 主動式車距調節巡航、主動式車道修正輔助、車側盲點警示、後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)及離車安全警示系統，確保車內每位乘客都能擁有全方位防護，大幅提升行車安全性。此外，Caravelle Life 170 標配乘客艙遙控啟閉電動滑門，以及外推式前車窗等貼心實用配備，滿足商務需求與長途旅程的便利性。


The All-New Caravelle即日起正式上市 福斯商旅全台展示中心同步登場

The All-New Caravelle 即日起正式在台上市，不僅延續德國頂級造車工藝精神，更將頂級商旅車的乘坐舒適性與智能安全科技全面提升至嶄新高度，成就頭家們最值得信賴的商旅夥伴/乘客尊榮首選。在國際影星傑森．史塔森擔任全球品牌大使的強勢加持下，除了為The All-New Caravelle 帶來強而有力的品牌能量，其全面升級的產品競爭優勢，勢將再次傲視同級對手。

The All-New Caravelle即日起正式進駐福斯商旅全台授權展示中心，台灣福斯商旅誠摯邀請有商務、接駁、旅遊、後勤、家庭用車需求的買家，親臨全台展示中心鑑賞試駕，成就專屬於您的不凡移動生活，就從入主「德國經典 頂級商旅」- The All-New Caravelle 開始！

• 承襲福斯商旅75年頂尖造車工藝，全新世代「德國經典 頂級商旅」– The All-New Caravelle，車系編成包括兩款動力規格、共計三款車型，亦是同級距唯一提供4MOTION四輪傳動系統的車款

• 國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）領銜擔任福斯商旅Transporter車系的全球品牌大使

• The All-New Caravelle 融入新世代福斯商旅T型車家族外觀，一舉榮膺2025年Red Dot紅點設計大獎殊榮

• 全數位智能座艙及全面加長車身設計，滿足多元商務需求

• The All-New Caravelle 正式在台上市，台灣福斯商旅將提供Caravelle Life 150、Caravelle Life 170 及Caravelle Life 4MOTION 等三款多元購車選擇，正式建議售價（含新車貨物稅減徵5萬元）分別為168.8萬元、186.8萬元及206.8萬元

• 十月前下訂，年底前交車之車主再享上市限量價分別為164.8萬元、182.8萬元及202.8萬元


引領品味時尚風潮；每個人都可以從生活中的小細節一一落實，貫徹愛地球又有品味的時尚態度。

2025-09-26
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

2025-09-16
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

2025-09-17

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

2025-09-30
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

2025-09-24
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝
圖片來源：芒果TV、eslite、愛奇藝

微博熱門話題製造機、雲端運算平台「酷雲」日前針對上個月電視劇進行統計，評選出最新陸劇「高收視率」榜單Top5，想知道有哪些人氣夯劇上榜嗎？趕快跟著女子漾一起來揭曉吧！

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《我們的河山》

圖片來源：央視
圖片來源：央視

被譽為「全民抗戰史詩」的時代劇《我們的河山》改編自同名小說，集結王雷、陳鈺琪、焦俊豔、張天陽、王森、孫爽、白恩、于洋群星們共同主演，劇情背景在1937年代中國崮城縣，一位青年共產黨員「莊埼風」（王雷 飾），在其上級領導「周密」（於洋 飾）的指導下深入民間，運用謀略與智慧喚醒廣大群眾，將團結民意凝聚成抗日洪流。

圖片來源：央視
圖片來源：央視


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《無憂渡

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

任嘉倫、宋祖兒主演的人氣古裝劇《無憂渡》改編自網路作者半明半寐小說《半夏》，劇情描述神秘捉妖師「久宣夜」（任嘉倫 飾）和擁有陰陽眼的富家千金「段半夏」（宋祖兒 飾）在人妖共處的世界中找尋身世、共解懸案，並發展出一段超越生死的深情愛戀。

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝


最新陸劇「高收視率」榜單Top5《大染坊》

圖片來源：iqilu
圖片來源：iqilu

2004年傳奇電視劇《大染坊》由侯勇、羅剛、劉奕君、薩日娜，孫儷共同演出，劇情主軸為清末民初山東周村、印染業奇才「陳壽亭」在亂世中勵志崛起的故事，被譽為「中國商戰劇開山鼻祖」，該劇近期時隔21年重播，再度擠進排行榜，經典不在話下。

圖片來源：eslite
圖片來源：eslite


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《深情眼

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV

Netflix人氣甜寵劇《深情眼》根據人氣網路作家耳東兔子同名小說改編，劇情描述年過30的單身女郎「葉濛」（張予曦 飾），在都市職場打拚多年，決定帶著積蓄返鄉生活，結束北漂生涯，她在家鄉小鎮意外邂逅擁有一雙深情雙眸的落魄少年「李靳嶼」（畢雯珺 飾），隨著2人的曖昧火花不斷延燒，這段浪漫情緣也開始交織…

圖片來源：芒果TV
圖片來源：芒果TV


最新陸劇「高收視率」榜單Top5：《錦月如歌

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方

稱霸月冠軍的古裝夯劇《錦月如歌》改編自千山茶客小說《重生之女將星》，原著當中的女主角「禾晏」遭人陷害導致眼瞎，於是重返前世向兄長索命…而電視劇中拿掉奇幻穿越橋段，描述「禾晏」（周也 飾）女扮男裝化為禾家嫡長子「禾如非」奔赴沙場，卻慘遭歹毒家人設計差點丟掉小命，她大難不死前往掖州投軍，與昔日同窗「肖珏」（丞磊 飾）再次重逢，2人一起智鬥奸佞、扶助弱者、抵御外邦、守護國家，撰寫一代傳奇。

圖片來源：微博@錦月如歌官方
圖片來源：微博@錦月如歌官方


