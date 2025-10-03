德國經典 頂級商旅 The All-New Caravelle 正式登台 紅點設計大獎肯定 同級唯一四輪傳動

傳承75 年德製經典再進化 打造頂級商旅新標竿

自1950年初代T系列Transporter問世以來，福斯商旅傳承 75 年來所累積的精湛造車工藝、豐富專業知識和市場口碑，持續以最高品質打造頂級商旅新標竿。福斯商旅一直以「德國經典 頂級商旅」為廣大車主所熟知，不論是商務接待、機場接駁、觀光旅遊、賽事後勤或作為家庭休旅用車，均能完整滿足買家的各式運輸需求，為全球無數車主提供最與眾不同的移動方式。福斯商旅自T5世代在台灣開啟頂級商務車市場，至今已投入各領域運輸服務逾20年歷史，並受到專業租賃業者、五星級飯店和層峰買家的高度肯定。

自2024年下半年起，福斯商旅接續導入包括 ID. Buzz ProS 6人/7人座、高性能純電休旅 ID. Buzz GTX 等多款新世代重磅新車，引領品牌邁向嶄新時代。如今在睽違5年後，台灣福斯商旅於今日正式宣布：全新進化的德國經典頂級商旅用車The All-New Caravelle 正式登台上市，代表著台灣福斯商旅完成新世代中大型商旅車級距中的最後一塊拼圖，以Multivan、ID. Buzz、Caravelle三大車款打造最完整的產品陣線，進一步強化品牌在頂級商旅市場的領導地位。

Transporter / Caravelle車系家族雋永造型 勇奪2025紅點設計大獎

全新世代Transporter車系中首發Caravelle車款於2024年底德國IAA 車展上正式登場，並於今年7月榮膺2025年Red Dot紅點設計大獎的肯定，憑藉其融入新世代福斯商旅嶄新家族外觀的流暢線條、均衡協調的完美比例和致敬經典的Bulli Line專屬線條等特徵，在融合智能科技同時並遵循「實用美學」的原則，透過Caravelle/Kombi等不同車型，完美詮釋了全車系的多功能性，即便旗下各車型廣泛適用於不同的應用場域，其設計語彙依然保持高度一致性和令人印象深刻的協調美感，獲此殊榮可謂實至名歸。

德國經典 頂級商旅 – The All-New Caravelle成為金鐘盛典指定尊榮座駕

為了傳遞Transporter/Caravelle車系可靠的產品定位精神，原廠特別邀請國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）擔任全球品牌大使，巧妙地與其成名作品「The Transporter」系列電影的片名，以及片中所傳遞的「專業、可靠、使命必達」形象相互呼應，為The All-New Caravelle 創造極高話題性與討論熱度。此外，適逢國內演藝圈年度盛事 – 第60屆金鐘獎頒獎典禮，The All-New Caravelle 也將擔當2025 金鐘盛典指定尊榮座駕，為每一位與會貴賓提供最舒適的移動體驗，更將成為紅地毯上的一大亮點。

The All-New Caravelle 全面重磅進化 動力空間配備全方位有感升級

The All-New Caravelle 除了擁有新世代福斯家族外觀、多元的動力編成與傳動系統、舒適升級的乘坐空間，不僅是頭家運將們最值得信賴的商旅夥伴及尊榮移動首選，也可以是您的幸福家庭號。車身外觀造型承襲全新福斯家族設計語彙，透過極具標誌性的福斯家族風格車頭，以及車側部分融入Transporter 車系傳承 75 年的經典特徵 – Bulli Line專屬特徵線條，搭配流線典雅的外觀線條，盡顯頂級商旅車的大器車格和穩重氣派基調，外部照明包括頭燈、日行燈、全天候燈、方向燈、尾燈均採用全LED光源科技，大幅提升行車安全性。

動力方面，The All-New Caravelle 全車系皆搭載直列四汽缸2.0升TDI渦輪增壓柴油引擎，並提供Caravelle Life 150 / Caravelle Life 170 雙動力規格，分別具備150 PS/36.7 kgm 和 170 PS /39.8 kgm最大輸出動能，對應八速手自排變速箱，更有同級唯一的 4MOTION四輪驅動系統，能夠根據路況自動分配驅動力，提供駕駛與乘客更安全、從容的行車體驗。除了動力編成多元化，The All-New Caravelle 的車室客艙空間表現及乘用配備也全面進化；The All-New Caravelle 全車系均為長軸版，共有 3款車型均標配右側滑門，並可另選配雙滑門車型，為消費者提供更具彈性的購車選擇。相較於現行T6.1世代車型The All-New Caravelle 擁有更長的車長、車寬和底盤軸距，車身長寬高尺碼達到5450mm x 2032mm x1997mm的水準，除了車身長度首次增加至5.45m，輪拱寬度亦增加148mm，乘客艙長度也增加61mm，進一步為乘客艙內部創造出逾3米長的寬敞空間，讓每一位乘客享受到更出色的乘坐體驗。前中後三排座位為3-3-3九人座配置，第二排亦採用三張獨立座椅設計，乘坐舒適性同步有感升級，右側座椅則設有操作便利的Easy Entry 裝置，方便第三排乘客進出車輛。

內裝配備全面數位化，配備豐富性也大幅提升，包括12吋數位儀錶板、13 吋觸控螢幕多媒體系統、8組USB充電插座、12組杯架、10具揚聲器音響系統等均為全車系標配，而採用真皮包覆的福斯專屬方向盤，整合多功操作設計可進行Level 2智能輔助駕駛、音響音量及音源操作、儀錶板資訊頁面切換等控制功能，營造高度科技感的駕駛介面。The All New Caravelle創新的數位儀表及現代化的輔助系統讓每一趟旅程更加輕鬆。

不容妥協的高規格安全防護 先進智能駕駛輔助系統全方位守護行車安全

全新 Caravelle 搭載福斯集團最先進的智能駕駛輔助系統，以最高規格的主被動安全防護科技全方位守護行車安全。Caravelle Life 150 車型標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識等駕駛輔助配備。Caravelle Life 170 車型則標配符合Level 2 的智能駕駛輔助系統，增加包含ACC 主動式車距調節巡航、主動式車道修正輔助、車側盲點警示、後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能)及離車安全警示系統，確保車內每位乘客都能擁有全方位防護，大幅提升行車安全性。此外，Caravelle Life 170 標配乘客艙遙控啟閉電動滑門，以及外推式前車窗等貼心實用配備，滿足商務需求與長途旅程的便利性。

The All-New Caravelle即日起正式上市 福斯商旅全台展示中心同步登場

The All-New Caravelle 即日起正式在台上市，不僅延續德國頂級造車工藝精神，更將頂級商旅車的乘坐舒適性與智能安全科技全面提升至嶄新高度，成就頭家們最值得信賴的商旅夥伴/乘客尊榮首選。在國際影星傑森．史塔森擔任全球品牌大使的強勢加持下，除了為The All-New Caravelle 帶來強而有力的品牌能量，其全面升級的產品競爭優勢，勢將再次傲視同級對手。

The All-New Caravelle即日起正式進駐福斯商旅全台授權展示中心，台灣福斯商旅誠摯邀請有商務、接駁、旅遊、後勤、家庭用車需求的買家，親臨全台展示中心鑑賞試駕，成就專屬於您的不凡移動生活，就從入主「德國經典 頂級商旅」- The All-New Caravelle 開始！

• 承襲福斯商旅75年頂尖造車工藝，全新世代「德國經典 頂級商旅」– The All-New Caravelle，車系編成包括兩款動力規格、共計三款車型，亦是同級距唯一提供4MOTION四輪傳動系統的車款

• 國際影星傑森．史塔森（Jason Statham）領銜擔任福斯商旅Transporter車系的全球品牌大使

• The All-New Caravelle 融入新世代福斯商旅T型車家族外觀，一舉榮膺2025年Red Dot紅點設計大獎殊榮

• 全數位智能座艙及全面加長車身設計，滿足多元商務需求

• The All-New Caravelle 正式在台上市，台灣福斯商旅將提供Caravelle Life 150、Caravelle Life 170 及Caravelle Life 4MOTION 等三款多元購車選擇，正式建議售價（含新車貨物稅減徵5萬元）分別為168.8萬元、186.8萬元及206.8萬元

• 十月前下訂，年底前交車之車主再享上市限量價分別為164.8萬元、182.8萬元及202.8萬元