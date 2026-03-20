2026-03-20 14:33 女子漾／編輯黃冠婷
火鍋控快筆記！3家名店鍋物新品齊發 酸爽金湯、日本國產牛、桂香牛奶湯全上桌 新品、優惠一次看
春天明明忽冷忽熱，卻也正是最適合約吃鍋的時候。近期就有3家火鍋品牌同步推出新話題，從主打山野風空間、9款特色湯底的全新品牌「四季花月」，到王品旗下「聚 日式鍋物」搶先開賣日本國產牛，再到「賴山嶼」把春天煮進鍋裡的「桂香草本牛奶湯」，不只湯頭有記憶點，連活動優惠也很有誠意。
四季花月正式開幕 | 山野系空間加上9款湯底太有記憶點
四季花月正式開幕 | 山野系空間加上9款湯底太有記憶點
全新鍋物品牌「四季花月」插旗台北松山區，以「隱於山野 盡享四季」為概念，空間大量使用土牆、原木與石材，搭配寬桌距與暖色燈光，走的是不催促、低壓感的靜謐吃鍋路線，還特別導入無煙淨化設備，吃完火鍋也不怕全身鍋味。
濃郁層次湯底 9款選擇從麻辣到清爽一次到位
餐點主打9款湯底，其中「重慶麻辣鍋」以厚實麻辣感見長，「成都麻辣鍋」則偏香氣細膩派；白鍋代表則是先酸後甜的「酸爽金湯鍋」，以及清甜回甘的「椰香益活雞鍋」，讓不同口味需求都能被滿足。
浮誇視覺肉盤 | 山野肉花圈與9秒牛肉成必點
肉品部分以環鍋擺盤的「山野肉花圈」最吸睛，適合拍照也適合多人共享
「9秒牛肉」則強調快速涮煮的嫩口體驗，簡單卻很有記憶點。搭配Mocktail與調酒，整體更像一場完整的餐桌風味設計。
優惠資訊：3/26–4/6四人套餐72折，最高現省1500元，並有機會抽888元折價券。
奢華日系肉感 | 聚日式鍋物把日本國產牛端上桌
奢華日系肉感 | 聚日式鍋物把日本國產牛端上桌
王品集團這波主打「不用飛日本也能吃到」，在「聚 日式鍋物」推出日本國產牛系列，採全頭進口，讓不同部位風味一次呈現。這批牛肉來自日本東北地區，油花細緻、口感滑潤，加上僅約1%外銷的稀有性，也讓話題度快速升高。
細緻油花肉品 雪花、霜降與雙人特盛一次滿足
「日本國產牛雪花」口感柔嫩細緻，「日本國產牛霜降」則脂香更濃、層次更明顯；雙人特盛則加入台灣黑豬梅花，份量與豐富度更升級，適合肉控聚餐直接點滿。
輕奢價格定位 千元內就能吃到日本級體驗
套餐788元起，肉片只需涮5至8秒即可入口，保留肉質清甜與滑順口感，主打「輕奢但不距離感」的鍋物定位，也成功吸引年輕客群關注。
優惠資訊：3/20–4/30點國產牛套餐可玩「牛轉好運」，有機會免費再吃一客套餐或抽中多項肉品加菜。
清新草本風味 | 賴山嶼春季限定湯底更溫柔
清新草本風味 | 賴山嶼春季限定湯底更溫柔
主打青花椒麻辣燙的賴山嶼，這次以春季限定「桂香草本牛奶湯」轉換風格，把重口味轉為更清雅的味覺表現。
溫潤香氣湯頭 桂香、奶香與草本層次交織
以雞白湯為基底，融合奶香與桂花香氣，再加入青醬與百里香提味，最後點綴薄荷與蒔蘿，讓整體風味在濃郁與清爽之間取得平衡，喝起來柔和卻有層次。
清爽食材搭配 雞柳與時蔬讓口感更立體
推薦搭配雞柳、腐竹與蟲草花，增加吸湯與口感層次；同時推出莧菜、韭菜、桂竹筍等5款當季蔬菜，讓整鍋更有春天感與清新感。
優惠資訊：即日起至3/31，單筆滿250元並選指定湯底，即送手打鮮蝦丸2顆。
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