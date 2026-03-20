火鍋控快筆記！3家名店鍋物新品齊發 酸爽金湯、日本國產牛、桂香牛奶湯全上桌 新品、優惠一次看

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春天明明忽冷忽熱，卻也正是最適合約吃鍋的時候。近期就有3家火鍋品牌同步推出新話題，從主打山野風空間、9款特色湯底的全新品牌「四季花月」，到王品旗下「聚 日式鍋物」搶先開賣日本國產牛，再到「賴山嶼」把春天煮進鍋裡的「桂香草本牛奶湯」，不只湯頭有記憶點，連活動優惠也很有誠意。

四季花月正式開幕 | 山野系空間加上9款湯底太有記憶點

全新鍋物品牌「四季花月」插旗台北松山區，以「隱於山野 盡享四季」為概念，空間大量使用土牆、原木與石材，搭配寬桌距與暖色燈光，走的是不催促、低壓感的靜謐吃鍋路線，還特別導入無煙淨化設備，吃完火鍋也不怕全身鍋味。

全台首家山野風「四季花月」時令火鍋正式開幕，以【隱於山野 盡享四季】理念出發，插旗台北松山區，空間設計採用土牆、原木及石材等元素， 讓用餐空間充滿大自然氛圍。 圖片來源：官方提供

濃郁層次湯底 9款選擇從麻辣到清爽一次到位

餐點主打9款湯底，其中「重慶麻辣鍋」以厚實麻辣感見長，「成都麻辣鍋」則偏香氣細膩派；白鍋代表則是先酸後甜的「酸爽金湯鍋」，以及清甜回甘的「椰香益活雞鍋」，讓不同口味需求都能被滿足。

成都麻辣鍋、重慶麻辣鍋。圖片來源：官方提供

香醇牛奶鍋、椰香益活雞鍋、酸辣金湯鍋。圖片來源：官方提供

浮誇視覺肉盤 | 山野肉花圈與9秒牛肉成必點

肉品部分以環鍋擺盤的「山野肉花圈」最吸睛，適合拍照也適合多人共享

山野肉花圈。圖片來源：官方提供

「9秒牛肉」則強調快速涮煮的嫩口體驗，簡單卻很有記憶點。搭配Mocktail與調酒，整體更像一場完整的餐桌風味設計。

山奈沙姜、珍馥松露、 焰麻烈辣、 鮮辛山葵9秒牛肉。圖片來源：官方提供

優惠資訊：3/26–4/6四人套餐72折，最高現省1500元，並有機會抽888元折價券。

四季花月豐盛山野風火鍋陣容，建構完整滿滿山野風的火鍋餐桌。圖片來源：官方提供

奢華日系肉感 | 聚日式鍋物把日本國產牛端上桌

王品集團這波主打「不用飛日本也能吃到」，在「聚 日式鍋物」推出日本國產牛系列，採全頭進口，讓不同部位風味一次呈現。這批牛肉來自日本東北地區，油花細緻、口感滑潤，加上僅約1%外銷的稀有性，也讓話題度快速升高。

日本國產牛。圖片來源：官方提供

細緻油花肉品 雪花、霜降與雙人特盛一次滿足

「日本國產牛雪花」口感柔嫩細緻，「日本國產牛霜降」則脂香更濃、層次更明顯；雙人特盛則加入台灣黑豬梅花，份量與豐富度更升級，適合肉控聚餐直接點滿。

日本國產牛雪花、日本國產牛霜降。圖片來源：官方提供

輕奢價格定位 千元內就能吃到日本級體驗

套餐788元起，肉片只需涮5至8秒即可入口，保留肉質清甜與滑順口感，主打「輕奢但不距離感」的鍋物定位，也成功吸引年輕客群關注。

究極日本國產牛雙人特盛。圖片來源：官方提供

優惠資訊：3/20–4/30點國產牛套餐可玩「牛轉好運」，有機會免費再吃一客套餐或抽中多項肉品加菜。

清新草本風味 | 賴山嶼春季限定湯底更溫柔

主打青花椒麻辣燙的賴山嶼，這次以春季限定「桂香草本牛奶湯」轉換風格，把重口味轉為更清雅的味覺表現。

賴山嶼「桂香草本牛奶湯」以經典雞白湯為基底，融合溫潤奶香與淡雅桂香，並巧妙揉合青醬提點清新層次，起鍋後再撒上台灣在地新鮮薄荷與蒔蘿，使桂香、奶香與草本香氣交織堆疊。圖片來源：官方提供

溫潤香氣湯頭 桂香、奶香與草本層次交織

以雞白湯為基底，融合奶香與桂花香氣，再加入青醬與百里香提味，最後點綴薄荷與蒔蘿，讓整體風味在濃郁與清爽之間取得平衡，喝起來柔和卻有層次。

賴山嶼「桂香草本牛奶湯」以經典雞白湯為基底，融合溫潤奶香與淡雅桂香，並巧妙揉合青醬提點清新層次，起鍋後再撒上台灣在地新鮮薄荷與蒔蘿，使桂香、奶香與草本香氣交織堆疊。圖片來源：官方提供

清爽食材搭配 雞柳與時蔬讓口感更立體

推薦搭配雞柳、腐竹與蟲草花，增加吸湯與口感層次；同時推出莧菜、韭菜、桂竹筍等5款當季蔬菜，讓整鍋更有春天感與清新感。

賴山嶼延續季節蔬菜「植」日生企劃，本季精選莧菜、韭菜、桂竹筍、美生菜與皇宮菜五款當令食材，讓草本湯底與山野蔬香彼此交織。圖片來源：官方提供

優惠資訊：即日起至3/31，單筆滿250元並選指定湯底，即送手打鮮蝦丸2顆。