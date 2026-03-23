2026-03-23 17:15 女子漾／編輯王廷羽
玩具迷暴動！3月必逛兩大萬代快閃盛典：超人力霸王見面會、首屆「一番賞玩樂祭」超狂登場！
2026年的3月絕對是全台玩具迷與動漫粉的狂歡月！台灣萬代南夢宮重磅推出兩場不容錯過的期間限定快閃盛會：不僅有帶來極致細節與聲光效果的「超人力霸王 ULTRA HEROES FESTIVAL」，還有全台首度盛大舉辦的「一番賞 Festival 玩樂祭」。這篇跟著女子漾一次掌握兩大活動的必看亮點與快閃資訊！
文章目錄
光之國降臨！「超人力霸王 ULTRA HEROES FESTIVAL」
光之國降臨！「超人力霸王 ULTRA HEROES FESTIVAL」
由萬代南夢宮收藏玩具事業部與玩具事業部夢幻聯手，將於台北地下街打造超人力霸王的專屬殿堂。現場不僅會展出追求極致細節的 S.H.Figuarts 收藏系列（包含超人力霸王 60th Anniversary Edition 等經典機型），還會展示跨越世代的超人氣「變身道具」與軟膠系列。
喜愛收藏限定品的玩家，千萬別錯過現場販售的限量商品「S.H.Figuarts 超人力霸王（新．超人力霸王） Special Edition」與「超人力霸王NARIKIRI光之師徒套組」！此外，指定週末還有加碼的粉絲見面會，滿額更有機會獲得限量合影券！
《超人力霸王》快閃店資訊整理
《超人力霸王》快閃店資訊整理
《超人力霸王 ULTRA HEROES FESTIVAL》活動日期：2026年3月20日（五）至 3月29日（日）
開放時間：平日 12:00-19:00｜假日 11:00-19:00（每日最後入場 18:40）
活動地點
第一會場：台北地下街 12號廣場（近Y3出入口）
第二會場：TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具特設空間（台北地下街 66號店鋪）
英雄見面會：3/21、3/22、3/28、3/29（每日 14:00、16:00、17:30 於地下街第4廣場舉辦）
一抽入魂！全台首場「一番賞 Festival 玩樂祭」
一抽入魂！全台首場「一番賞 Festival 玩樂祭」
喜歡享受刺激抽獎快感的玩家注意了！全台首度的一番賞單獨品牌活動將在華山文創園區盛大舉辦。現場以繽紛的「日本祭典」為主題，展出6款首度在台亮相的人氣一番賞新品，包含：《航海王》魯夫GEAR5與珠寶波妮、《庫洛魔法使》、《咒術廻戰 死滅迴游》、《哆啦A夢》、《哥吉拉》及《幽遊白書》。
本次活動更將日本大阪、澀谷等車站引爆話題的「一番賞20周年經典抽抽樂互動牆」首度空運來台！玩家可以親自撕開盒蓋，體驗復刻的驚喜時刻並獲得特製貼紙。3月21日當天，主辦單位更邀請了人氣女神阿部瑪利亞與泱泱擔任「一日店長」，完成指定任務就能讓女神為你「代抽入魂」，享受怦然心動的約會時光！
《一番賞 Festival 玩樂祭》快閃店資訊整理
《一番賞 Festival 玩樂祭》快閃店資訊整理
《一番賞 Festival 玩樂祭》活動日期：2026年3月19日（四）至 3月22日（日）
開放時間： 11:00 - 19:00（3月19日首日為 12:30 正式對外開放）
活動地點：華山 1914 文創園區「樹前廣場」
滿額贈好禮： 現場單筆購買5抽贈「一番賞購物袋」；單筆滿10抽加碼贈「一番賞馬克杯」（數量有限，送完為止）
一日店長活動： 3月21日（六）14:00 - 15:30（需於 14:15-15:30 排隊並成功購買一番賞即可參與互動）
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