週末好去處！台北雙年展倒數兩週，威尼斯金獅獎得主超狂「音盲」大秀免費看。圖片來源：臺北市立美術館提供、攝影呂國瑋

週末還沒想好去哪裡走走嗎？自開展以來吸引近33萬人次朝聖、被國際媒體評為「亞洲年度必看」的第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」，即將於 3 月 29 日在臺北市立美術館正式閉幕。

如果你還沒跟上這波藝術熱潮，或是想趕在閉幕前二刷，千萬別錯過展期最後兩天（3/28、3/29）的壓軸亮點：由威尼斯雙年展金獅獎得主、立陶宛藝術家麗娜．拉蓓利代（Lina Lapelytė）親自操刀的大型戶外表演《斜坡研究》（又名《沉默者》），為這場為期五個月的藝術盛宴畫下最震撼的句點！

撕下「音盲」標籤！14位素人共譜非典型合唱

表演最迷人的地方，在於它的「不完美」，藝術家麗娜去年底透過網路公開尋找「音準自由派」，吸引了近350位在地民眾報名，最終選出14位自認「音盲」的素人同台演出。

「2025台北雙年展:地平線上的低吟」,地平線漫遊「如 果......破碎的我們可以重組」活動紀錄。圖片來源：臺北市立美術館提供

歌詞取材自倫敦作家西恩・艾須頓的著作，充滿了「未曾做過、非我所為」的否定句型。這不僅是一場音樂表演，更像是一場大型的社會實驗，帶領我們重新思考：是誰定義了「好聽」的標準？我們又該如何擁抱那些不符合社會期待的真實自我？

「2025台北雙年展:地平線上的低吟」,地平線漫遊「聽 見你所不曾聽見#聲音工作坊」活動紀錄。圖片來源：臺北市立美術館提供

雜草也有療癒力？與台灣在地植物對話

《斜坡研究》的演出地點特別選在北美館南進門旁的花園，場地中隨處可見台灣最接地氣的植物「咸豐草」。這種植物雖然具有藥用與療癒功效，卻總是被大眾輕視為「雜草」。藝術家巧妙地將咸豐草與「音盲」表演者連結，溫柔地呼應了作品對既有價值觀的反思。

「2025 台北雙年展:地平線上的低吟」,麗娜.拉蓓利 代,《斜坡研究》(又名《沉默者》),2026。圖片來源：臺 北市立美術館提供、攝影呂國瑋

「2025 台北雙年展:地平線上的低吟」,麗娜.拉蓓利 代,《斜坡研究》(又名《沉默者》),2026。圖片來源：臺 北市立美術館提供、攝影呂國瑋

「2025 台北雙年展:地平線上的低吟」,麗娜.拉蓓利 代,《斜坡研究》(又名《沉默者》)閉幕演出於 3 月 28 至 29 日在南進門旁花園舉行。圖片來源：臺北市立美術館提供、攝影呂國瑋

全球37座城市、150件作品，探索深刻的「思慕」

回顧本屆雙年展，兩位國際策展人從台灣層疊交錯的歷史中汲取靈感，以「思慕」（Yearning）為核心概念。展場內匯集了來自全球37個城市、72位藝術家的精彩創作，包含34件全新委託與現地製作，錯過真的太可惜，無論你是想單純感受視覺震撼，還是想在週末午後尋找一絲心靈的共鳴，把握最後兩週的展期，來一趟北美館吧！

「2025台北雙年展:地平線上的低吟」,地平線漫遊「如 果影像,能把海平線煮成地平線」活動紀錄。圖片來源：臺北市立美術館提供

「2025台北雙年展:地平線上的低吟」,北美館首次於展 場推出週六「問我,Q導覽」活動。圖片來源：臺北市立美術館提供

圖片來源：臺北市立美術館提供

展覽活動資訊

《斜坡研究》（又名《沉默者》）公眾演出

演出日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 3 月 29 日（日）

演出場次：每日三場，10:30、13:00、15:30

演出地點：臺北市立美術館 南進門旁花園

參加方式： 免費觀賞