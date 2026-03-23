台北必去展覽！《Remembered Moments》韓國女性藝術家聯展開展，展覽時間、亮點一次看。圖片來源：索卡藝術提供

今年春分，致力於推廣亞洲當代藝術的「索卡藝術・台北」為台灣觀眾帶來了一場視覺與情感的饗宴，自 2026 年 3 月 21 日起至 4 月 25 日，索卡藝術邀請了 Lee Anon、Choi Hyeji 與 Yi Yi Jeong-Eun 三位備受矚目的韓國當代女性藝術家，首度在台共同舉辦《Remembered Moments》聯展。這篇女子漾帶大家了解《Remembered Moments》展覽時間、地點，以及3位藝術家的作品亮點！

圖片來源：索卡藝術提供

在筆觸與顏料之間，找回記憶重量

展覽《Remembered Moments》主軸圍繞著「轉瞬即逝」與「痕跡」展開，細膩地梳理著關於失去、修復與共鳴的情感層次，如同春夏交替時節那種細微而強韌的變化，三位藝術家透過畫筆捕捉記憶與物質的溫度，並以繪畫為媒介，感受對生命的深刻記錄。對她們而言，繪畫不只是色彩的塗抹，而是以對於顏料的質地、層次與筆觸近乎痴迷的追求，將原本流動、難以捕捉的記憶，轉化為具物理性的實體，她們的作品皆透露出關於生命過渡與成長的韌性。

圖片來源：索卡藝術提供

圖片來源：索卡藝術提供

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“從轉瞬即逝的思緒，到凝固於畫布的真實痕跡。記憶不再是遙不可及的過去，而是依然鮮活、充滿生命力的永恆瞬間。”———索卡藝術

走進三位藝術家的記憶畫布！展覽亮點一次看

在乍暖還寒的春日裡，我們總特別容易憶起過往。那些看似已經消逝的瞬間，真的不見了嗎？展覽細膩梳理了關於失去、修復與共鳴的情感層次，在顏料與筆觸之間，她們帶領觀者重新找回記憶的重量。

remember moments artist.圖片來源：索卡藝術提供

Lee Anon：反思傷口與療癒，在消亡後的再生

Lee Anon 曾受邀至美國好萊塢參與聯展，創作致力於反思生命循環，是韓國當代備受矚目的新銳藝術家。

Lee Anon_We Live at Night.圖片來源：索卡藝術提供

她構建了一個充滿隱喻的視覺舞台，以神祕森林裡，棲息著一群缺乏黑色素、顯得有些脆弱卻又神聖的「白化症」動物為主體，Lee Anon刻意運用粗獷有力的筆觸與極其微小的細節進行碰撞，讓畫面產生一種張力，那些看似破碎的記憶碎片，在畫布上並未消失，而是演化成了一種共生的姿態，訴說著生命在傷痛之後如何重新找到團結與再生的力量。

Lee Anon_Where do I set down this heart, now grown afraid.圖片來源：索卡藝術提供

Lee Anon_Where do I set down this heart, now grown afraid.圖片來源：索卡藝術提供

Choi Hyeji：日常用具疊加起的景象共鳴

Choi Hyeji曾於 2024 年入選著名的巴黎國際藝術村 (Cité internationale des arts) 駐村，其作品廣泛展出於首爾新世界畫廊與 Print Bakery 等重要藝術空間，亦曾在巴黎舉辦個展《LIFE-BUSAN》。

圖片來源：索卡藝術提供

Choi Hyeji擅長運用厚實的色彩疊加與刻意保留的粗糙表面，並藉由使用塗抹水泥用的工具，或是大眾易取得的廚房用具創作，營造出一種介於「現實情境」與「模糊回憶」之間的氛圍，筆下的釜山景緻、日常碎片是將視角拉回生活裡的平凡，卻能觸動心懸的都市角落，轉化出留在腦海中、具有質感的深刻印記。

Manly Beach.圖片來源：索卡藝術提供

Yi Yi Jeong-Eun：印刻在厚塗中的時間密度

Yi Yi Jeong-Eun擁有豐富的國際展覽資歷，作品多次亮相於香港 Ora-Ora 畫廊與首爾 Gana Contemporary。她的作品擁有極強的情感爆發力，來自於Yi Yi Jeong-Eun熱衷於探索情感如何隨時間不斷累積，並轉化為具體的重量。

Yi Yi Jeong Eun_There, Midday Rainbow.圖片來源：索卡藝術提供

她運用極具表現力的「厚塗法（Impasto）」，在畫布上建構出起伏有致、富有節奏感的質地，這種高密度的顏料堆疊，不僅是時間的化身，更像是一場關於人類精神的振動，讓觀者在凝視畫面的過程中，能直觀地感受到那份深沉而扎實的情感份量

Yi Yi Jeong Eun_There, On Being Alive, Crape Myrtle.圖片來源：索卡藝術提供

Yi Yi Jeong Eun_There, On Being Alive, Summer.圖片來源：索卡藝術提供

展覽資訊一次看

圖片來源：索卡藝術提供