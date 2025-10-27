2025-10-27 18:09 女子漾 /編輯周意軒
湯底自己挑、料自己搭！最新全台4間麻辣燙吃一次就上癮
麻辣燙不再只是嗜辣族的專利，從重口味的四川風，到清爽派的番茄湯、青花椒湯，如今每一家都能「自己搭、自己配」，吃出專屬個人風味。無論你是小資上班族還是重辣勇者，這4間台灣人氣麻辣燙品牌都能滿足不同味蕾，從50元起就能開吃，湯底、食材、辣度全客製，想怎麼吃就怎麼辣！
海底撈全新品牌「圈粉舖子」主打酸辣粉、麻辣燙、米線等餐點，以「平價客製化」打出新局。最低只要50元起，提供超過50種食材，肉類、蔬菜、菇類、火鍋料、麵類通通任你選，每100克50元。
酸辣粉系列共有4款：原味、肥腸、牛肉、豪華等口味，嗜辣者可在自助區加泰國椒、辣椒油提味；不吃辣的人則能請店員多加高湯中和辣度。米線則有原味、牛肉、雞肉、肥腸、豪華五款選擇，採用大骨湯底，清爽不辣。湯底風味多變，從濃香番茄湯到經典麻辣燙、乾拌麻辣燙通通有，難怪一開幕就讓酸辣粉迷「圈粉成功」。
2. 楊國福麻辣燙：骨湯熬煮的乳白湯頭
創立於2003年的楊國福麻辣燙，起源於中國哈爾濱，現已是全球知名連鎖，足跡遍布日本、韓國、新加坡等地。湯底以長時間熬煮的骨湯聞名，乳白色湯頭口感溫潤不嗆，辣度可依喜好調整，無論是辣到過癮或清爽小辣都能滿足。
招牌選項包括麻辣骨湯、酸甜番茄湯，甚至還有乾拌選擇。食材從肉片、海鮮到蔬菜、麵類一應俱全，以秤重計價，讓顧客隨心搭配。台灣首店於2024年進駐台北南港，成功掀起「客製化麻辣燙」的風潮。
3. 張亮麻辣燙：健康取向的營養搭配
2008年成立的張亮麻辣燙，是中國另一大人氣品牌，以「DIY選料」為最大特色。湯底選擇多樣，從香麻帶勁的麻辣湯、養生菌菇湯到酸甜番茄湯，每一款都能搭配上數十種新鮮食材。
品牌特別注重營養均衡，標榜以牛骨湯結合麻辣香氣，湯頭層次鮮明不死鹹。台灣分店於2024年落腳台北忠孝東路四段，店內空間明亮寬敞，營造舒適的聚餐氛圍，讓麻辣燙不只是速食，而是一種健康飲食新選擇。
4. 賴山嶼：青花椒香氣的山野系新星
來自阿爾法餐飲集團的全新品牌「賴山嶼」，於2025年9月在台北內湖開幕，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為理念，將青花椒的清香與雞白湯結合，打造出獨特的湯頭選擇。
主打4款湯底，包括青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，還有紅油胡麻拌醬，滿足愛辣與不耐辣的不同族群。食材同樣以秤重計價（59元/100g），從肉片、蔬菜到海鮮都能任意搭配。店內以木質、竹藤和植栽營造山野氛圍，二樓更設有「野營風」主題區，吃麻辣燙也能像在戶外露營般放鬆