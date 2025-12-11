救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天使光圈,抗熱精華一抹亮到會反光,用完直接原地封神!

身為一個每天都需要看起來光鮮亮麗(至少要整齊!)、還得常常用電棒捲做造型的人,髮質根本是在懸崖邊緣徘徊

我試過無數種護髮,砸了不少錢,很多產品要嘛當下有用、隔天打回原形,要嘛就是黏膩到不行,用了反而讓頭髮變一條一條的... 😭

妳的梳子上是不是也卡滿了打結的斷髮?每次吹完頭,地板上的頭髮都像命案現場?

更別提用電棒了,那個「滋滋」聲,聽起來根本是髮絲的悲鳴... 心裡都在淌血,想著「天啊,我的頭髮是不是快被我玩壞了?」

就在我快要放棄,打算預約髮廊把心愛的長髮剪掉時,被我挖到了這個寶藏——韓國的「金韓今 (GL) GOLDILOCKS」!

這系列在韓國超多頂級沙龍都在用,我一開始也是抱著姑且一試的心情,沒想到... 效果真的太驚人!

實測!毛躁髮V.S天" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1764057873-2314081936-g_l.jpg"> 救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

今天就是要來跟大家好好分享,我是怎麼用「韓金.修護髮膜」和「韓金抗熱修護精華」這對神仙組合,把我的炸毛獅王頭,變回人間該有的柔順絲緞光。

第一道急救:像敷頂級面膜的「韓金修護髮膜」

老實說,我對「需沖洗」的髮膜,要求真的很高

我超討厭那種要等15、20分鐘,結果沖掉還滑滑的、像沒沖乾淨的假滑感。

但這支「韓金修護髮膜」完全打破我的刻板印象!

它的質地與香氣

它就是那種金棕色調，很有質感的霧砂感包裝，擺在浴室裡就覺得心情很好。

擠出來的質地是那種很濃郁、絲滑的乳白色霜狀,妳會感覺它「很紮實」,不是水水稀稀的那種。

一抹上髮尾,天啊... 那個香味!🤤 不是那種廉價的化學香精,而是一種很溫暖、很舒服的奶油甜點香,但又不會甜膩到讓人頭暈

在浴室的蒸氣中聞到這個味道,一整天的疲憊好像瞬間都被療癒了。

使用感受

我的用法是,洗完頭後,先把頭髮用毛巾擰到不滴水(這步很重要!)

然後豪邁地挖一大坨,集中火力抹在耳朵以下、特別是髮尾受損最嚴重的地方。

它的延展性超好,一點點就能包覆所有髮絲。

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

我會用手指把頭髮梳開,妳會立刻感覺到,原本糾結成一團的髮尾,瞬間被解開了!變得超級滑順。

官方是說停留5-10分鐘,但我自己實測,有時候下班回家太累,我真的只停留大概3-5分鐘,效果就已經好到不行!

它就像在幫頭髮敷一片「高濃度精華面膜」,把那些韓國苦蔘、膠原蛋白、胺基酸... 所有的好東西,全部「灌」進去。

最讓我驚豔的是「沖洗」的瞬間。水一沖,妳會感覺到髮絲是「吃飽水份的滑」,而不是那種沖不乾淨的「假滑」

沖掉之後,原本的奶油甜點香會轉變成一種更輕盈、若有似無的淡雅髮香,超級迷人!

吹乾頭髮後,那個柔順感... 真的不是開玩笑。頭髮變得好軟、好聽話,而且是從髮芯透出來的健康光澤

不是靠矽靈包覆的表面工夫

光是這一步,毛躁感就已經改善了七成!

第二道防護:造型控必備的「韓金抗熱修護精華」

如果說髮膜是急救,那這支「抗熱修護精華」就是我每天的續命丹!

這支是免沖洗的,也是我這次入坑的「本命」產品!

它的質地與香氣

這支精華的香味,很神奇地跟髮膜完全不一樣。

它是一種更沉穩、更有質感的木質花香調,非常有氣質,就是妳去那種很高檔的髮廊,設計師幫妳吹整完頭髮時會聞到的味道!

它的質地是微半透明的精華乳狀,比髮膜水潤很多。

我最怕免沖洗護髮的黏膩感,但這支完全不會!它在手上抹開的瞬間,會化成一種水潤感,吸收速度快到嚇人。

抹上頭髮後,手上是乾爽的,頭髮也完全不油、不結塊,只有輕盈的保濕感。

使用感受

這支的用法有兩種,我兩種都超愛:

用法一:濕髮吹整前

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

洗完頭、用毛巾把頭髮壓至半乾後，我會擠出約 1 元硬幣大小的量（長髮可再依髮量加一點），在手心抹開後，均勻塗抹於 髮中到髮尾。

接著開始吹整時，最大的感受就是——

髮尾不再毛躁跳起來，整個變得更柔順、好整理。

接著,神奇的事情發生了... 吹風機一開,我發現頭髮乾的速度好像變快了!

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

而且，它裡面有個很厲害的「Gamma-Docosalactone 抵熱因子」。

這個成分的作用是：

👉 在吹風或使用熱工具時，主動形成保護層，減少熱傷害造成的毛躁、乾澀與斷裂。

也因為多了一層保護，吹乾後的頭髮會呈現：

✨ 髮尾不毛躁、整體更柔順

✨ 自然的微光澤（不是油亮，而是健康光）

✨ 彈性與支撐度更佳，看起來更蓬鬆、不卡扁

整體的質感很像韓國女生那種「輕奢華」柔軟與光澤髮質。

也就是說,妳越吹,它越能把養分鎖進毛鱗片,同時在外面形成一層保護膜

吹乾後,頭髮會有一種很漂亮的「微珠光感」,不是油光,而是那種髮質很好的健康光澤

而且頭髮的彈性跟支撐力都變好了,看起來很豐盈、不扁塌

用法二:乾髮造型前(這是我最愛的部分!️)

我每天上班前一定會用電棒捲。以前用電棒前,我都只敢用噴霧式的抗熱,很怕用乳狀的會讓頭髮「咻」一聲冒白煙(然後頭髮就焦了...)。

但這支!我在乾髮上用,先抹薄薄一層在要上捲的髮尾,它吸收超快,完全不影響造型

接著用電棒捲,妳會發現捲度超快就出來了!而且捲完的頭髮...是Q彈的!是亮的!一點都沒有被高溫摧殘過的乾枯感。

它完美地阻隔了熱傷害,同時讓捲度更持久、更有彈性

尤其是容易炸開的自然捲或燙後髮尾，真的差很多！

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

以前我用電棒捲完,髮尾都會有點硬硬的,用了它之後,髮尾是軟的、是活的!

小小提醒:這支精華的修護力很強,如果妳是細軟髮,用量真的不用多,像我一開始不小心擠太多,頭髮會有點太「營養」🤣,建議少量多次使用喔!

我用「金韓今」這兩支神仙組合到現在,大概快一個月了,我必須說,我已經離不開它們。

以前我總覺得,「居家護理」跟「沙龍護髮」一定有無法跨越的鴻溝。但「金韓今」真的做到了!

它讓我在家裡,只花洗澡的短短幾分鐘,就能享受到沙龍級的深層修護;

更讓我在每天造型時,不再有「我正在傷害頭髮」的罪惡感。

救命稻草!韓國沙龍都在用的「金韓今」護髮實測!毛躁髮V.S天

「韓金修護髮膜」幫我把地基打好,深層修補那些受損的空洞。

「韓金抗熱修護精華」則像我頭髮的頂級防護罩,在外面抵擋吹風機、電棒捲的熱傷害,同時鎖住光澤和彈力。

現在,我每天梳頭髮,梳子都是「一梳到底」,完全不卡。

隨手撥頭髮,都能聞到那股高級的髮香,而且髮絲是滑順、有光澤的。這種「髮質變好了」的真實感受,真的會讓自信心爆棚!📈

如果你也跟我一樣,受夠了毛躁、乾枯、打結,或是妳是個不造型就不想出門的電棒重度使用者,拜託妳,給「金韓今」這兩支一個機會。

它們真的不是那種曇花一現的產品,而是會讓妳真心想把浴室裡的庫存全部換掉的「實力派」!

真心推薦給每一位,想在忙碌生活中,也能輕鬆擁有女神光圈髮質的妳。💕

