2025-12-11 08:21 女子漾／編輯張念慈
《公益律師》掀起律政熱！11部高口碑律政韓劇推薦：《禹英禑》《瑞草洞》一次追好追滿
鄭敬淏新劇《公益律師》一開播就收視衝高，如果你也被《公益律師》撩起律政魂，這篇就從它出發，幫你整理11部口碑、收視、討論度都在線的律政韓劇清單，從寫實社畜、反烏托邦法庭，到黑色喜劇、奇幻惡魔法官通通有，直接存起來一路追到年底都不會沒片看。
文章目錄
- 高口碑律政韓劇1. 《公益律師》：勢利網紅法官被丟進「零營收」公益小組
- 高口碑律政韓劇2. 《非常律師禹英禑》：天才自閉症律師的成長記，零負評神作
- 高口碑律政韓劇3. 《夢想成為律師的律師們》：菜鳥律師×毒舌王牌，律政版實習生職場
- 高口碑律政韓劇4. 《瑞草洞》：律政版《機智醫生生活》，受雇律師的社畜日常
- 高口碑律政韓劇5. 《黑話律師》：三流律師入獄黑化，監獄裡重啟正義遊戲
- 高口碑律政韓劇6. 《來自地獄的法官》：惡魔附身法官，以暴制暴的奇幻律政
- 高口碑律政韓劇7. 《少年法庭》：未成年犯罪多殘酷，法官就有多掙扎
- 高口碑律政韓劇8.《Hyena：富豪辯護人》：專咬財閥的大型爽劇，姐弟CP火花四射
- 高口碑律政韓劇9. 《惡魔法官》：全民直播審判，反烏托邦下的「正義秀」
- 高口碑律政韓劇10. 《秘密森林》：檢察官與刑警聯手，挖開整個體制的黑洞
- 高口碑律政韓劇11. 《黑道律師文森佐》：義大利黑手黨顧問回韓國，用法律復仇
高口碑律政韓劇1. 《公益律師》：勢利網紅法官被丟進「零營收」公益小組
先從最新熱騰騰的《公益律師》說起。鄭敬淏飾演的姜大衛，是專業滿點又超會經營形象的「明星法官」，在SNS擁有高人氣，堪稱法界頂級KOL，卻因遭人用「蘋果箱現金」陷害，只能黯然辭去法官職務，被迫加入大型律師事務所裡最邊緣、最沒錢的公益訴訟團隊。
這個Pro Bono小組專門處理沒人想接、也賺不到錢的案子，從動物虐待到社區糾紛，每一件都是真實又麻煩。姜大衛一開始只是把這裡當成「重回法官位置的墊腳石」，立志一年內把勝訴率拉到七成，卻在一樁樁案件中，被迫重新思考「贏官司」跟「守護人」到底哪一個比較重要。
戲的節奏帶著明快喜劇感，加上鄭敬淏的「鄭少女」式搞笑演技、和可愛狗狗組成超犯規組合，首播兩集收視一路從4.5%漲到逾6%，再加上韓媒給出的好評，對喜歡律政×人性成長線的觀眾來說，幾乎是必追等級。
高口碑律政韓劇2. 《非常律師禹英禑》：天才自閉症律師的成長記，零負評神作
如果說《公益律師》是在問「正義怎麼落實在現實裡」，那《非常律師禹英禑》則是用一位「不被世界看好的人」，去證明「不一樣也可以很專業」。
朴恩斌飾演的禹英禑，是自閉症患者，卻擁有過目不忘的天才腦袋，憑藉絕佳記憶與邏輯，闖進菁英雲集的大型律師事務所。她在法庭上靠實力翻盤，在職場裡則一邊被誤解、一邊慢慢被理解，從尷尬的新人，走到真正被當成「同事」的過程，讓無數觀眾邊哭邊笑。
這部劇當年在ENA小台逆襲，韓國本土收視從不到1%飆到破17%，Netflix全球累積觀看時數更突破4億小時，被不少人封為「此生必看律政劇」，完全是靠作品本身爬上神作位置的代表。
高口碑律政韓劇3. 《夢想成為律師的律師們》：菜鳥律師×毒舌王牌，律政版實習生職場
如果你喜歡《公益律師》裡那種「一邊吵架一邊成長」的拍檔感，《夢想成為律師的律師們》可以直接排進下一部。
李陣郁飾演冷酷又超有手腕的王牌律師，鄭彩娟則是滿腔熱血、社交卻很不在行的新手律師。故事從菜鳥進入頂尖事務所開始，帶你看她如何在上司的毒舌嫌棄與實戰磨練中，一步步長成真正能獨當一面的律師。
案件採「一集一案」節奏，辦案爽度夠，又不會拖戲，被不少劇迷評為比《瑞草洞》更上癮的黑馬律政劇。
高口碑律政韓劇4. 《瑞草洞》：律政版《機智醫生生活》，受雇律師的社畜日常
同樣是今年被瘋狂討論的律政職場劇，《瑞草洞》則走一條更貼近現實的路。
李鍾碩飾演九年資歷的「受雇律師」安宙恆，每天在首爾瑞草洞一間大型事務所裡跑案子、開會、應酬，實際上卻仍只是永遠在電梯口等指示的「打工人」。劇中不只寫案件，更寫每天一起吃飯、一起熬夜的五位受雇律師，如何在各種爆炸客戶、公司政治與生活壓力中，努力抓住自己的價值感。
不少觀眾形容，《瑞草洞》就像律政版《機智醫生生活》，沒有浮誇的大反派，只有一群普通專業人士，在不太友善的世界裡彼此撐著。
高口碑律政韓劇5. 《黑話律師》：三流律師入獄黑化，監獄裡重啟正義遊戲
想看「從廢到狠」風格的角色成長，《黑話律師》會非常對味。
李鍾碩這次從精英律師變成「勝訴率10%的三流」，接下一樁殺人案後遭栽贓入獄，被迫在監獄這個小社會裡，從受害者一步步進化成掌握情報的關鍵人物。他和潤娥飾演的護理師妻子一內一外聯手，對抗牽涉政商勾結的大型陰謀。
這部在IMDb也有不錯評價，案件推進緊湊，「從好人被逼到不得不黑化」的爽感，加上夫妻互挺的情感線，對喜歡懸疑＋復仇＋戀愛的觀眾來說非常過癮。
高口碑律政韓劇6. 《來自地獄的法官》：惡魔附身法官，以暴制暴的奇幻律政
如果你看完《惡魔法官》還嫌不夠瘋，《來自地獄的法官》就是下一站。
朴信惠在這部劇徹底拋開過去的溫暖形象，飾演被惡魔附身的法官姜光娜。她被地獄審判官「朱斯提提亞」靈魂占據，必須在一年之內將十個毫無悔意的殺人犯送進地獄，才能贖回自己的人生。故事一邊是沒有悔意的加害者，一邊是比任何人都有人情味的刑警韓多溫，當惡魔開始對人類產生感情時，正義與救贖的界線也被徹底攪亂。
這部被韓媒形容為「把復仇幻想拍到極致的律政奇幻劇」，如果你喜歡看法律與超自然元素交織、也享受那些「在現實辦不到，只能在劇裡大快人心」的判決，很適合直接追下去。
高口碑律政韓劇7. 《少年法庭》：未成年犯罪多殘酷，法官就有多掙扎
《少年法庭》是很多人列為「看完會久久放不下」的作品。
金憓秀飾演厭惡少年犯、卻被派到少年法庭任職的法官沈恩錫。劇中所有案件幾乎都改編自真實社會事件，從校園霸凌、隨機殺人到家庭暴力，全都由「未成年人」犯下，讓她在「想懲罰」與「必須考慮更生」之間來回拉扯。
這部劇不會給你太多爽快的答案，反而會逼你一起思考：當加害者還未成年，司法、家長、學校和社會，到底該怎麼共同扛起責任。
高口碑律政韓劇8.《Hyena：富豪辯護人》：專咬財閥的大型爽劇，姐弟CP火花四射
如果《公益律師》讓你看到「為弱勢辯護」的溫度，那《Hyena：富豪辯護人》就是站在食物鏈頂端、專咬財閥富豪的那一群律師。
金憓秀和朱智勛在劇中化身只為上流客戶服務的「食肉系律師」，接的全是豪門繼承、企業權力鬥爭這種高危案件。兩人一個老辣狠勁十足、一個外冷內熱又極度自負，明明互看不順眼，卻又不得不在同一戰線上廝殺與合作。
《Hyena：富豪辯護人》節奏快、反轉多，每一集幾乎都有「爽點」：有人在法庭被打臉、有人在談判桌上被翻盤，律師不是站在道德高地說教，而是在灰色地帶用更狠的手段搶下勝利。金憓秀和朱智勛拉扯式的姐弟CP，更是這部劇的靈魂，看他們在辦公室對嗆、法庭上互丟暗招，就像在看一部高級版「權力戀愛劇」。
高口碑律政韓劇9. 《惡魔法官》：全民直播審判，反烏托邦下的「正義秀」
如果說《公益律師》是把鏡頭對準弱勢現場，《惡魔法官》則是把法庭搬進「全民直播」。
劇中設定一個近未來版的大韓民國，全國人民可以透過手機APP觀賞實境法庭秀，並對被告進行投票，彷彿把審判變成大型綜藝。表面上是「人民掌握正義」，實際上卻充滿操控與權力角力。
這部由池晟領銜主演，以超爽的法庭演說、華麗場面與強烈的「以惡制惡」風格圈粉，對想看重口味反烏托邦故事的觀眾來說，是不能錯過的一部。
高口碑律政韓劇10. 《秘密森林》：檢察官與刑警聯手，挖開整個體制的黑洞
雖然嚴格來說《秘密森林》更偏「檢察＋刑偵」，但它呈現的法律現場深度，早就讓它穩坐很多人心中的律政神作寶座。
曹承佑飾演因手術失去情感能力的檢察官黃始木，與裴斗娜飾演的熱血刑警韓汝真搭檔，從一樁命案一路挖到檢察體系與政界深處的腐敗。每一季都把人性與制度拆得非常徹底，很適合在《公益律師》帶你看到弱勢後，再回頭看看「權力頂端究竟長什麼樣」。高口碑律政韓劇11. 《黑道律師文森佐》：義大利黑手黨顧問回韓國，用法律復仇
最後一部一定要提到宋仲基的《黑道律師文森佐》。
他飾演在義大利長大的黑手黨顧問文森佐，因內部鬥爭被迫回到韓國，原本只想低調挖出藏在老舊大樓底下的金條，卻在與律師洪車瑛、實習生張俊宇並肩作戰的過程中，捲入對抗大型財閥的戰爭。
文森佐用的是最不溫柔、卻也最痛快的方式伸張正義：放火燒葡萄園、設局反殺惡人，搭配黑色幽默台詞與炸裂場面，讓這部劇被全球觀眾列入「療癒系復仇清單」。如果你看完《公益律師》還想看更極端版本的「以惡制惡」，這部就是你的補完選項。