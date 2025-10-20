10/23霜降能量翻盤！「4星座」破財又傷身　1招化煞助你11月翻身

冬天示意圖。圖片來源：Canva

10月23日霜降節氣到來，氣溫驟降、能量場轉換，也為12星座的運勢帶來明顯變化。民俗上認為霜降象徵「收斂、轉折」，過去積累的壓力與未解的課題會在此時爆發。塔羅盤小孟老師提醒，這段時間有4大星座恐迎來破財危機與健康警訊，不僅荷包要顧，連身心狀況都得小心。幸好，只要懂得用對方式化解厄運、調整節奏，15天後將有機會雲開見日、轉運翻紅。

處女座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。 小孟老師提醒，健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

霜降「4星座」運勢大變天第二名：天蠍座

天蠍座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財。 小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

摩羯座是一位隨性的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

獅子座霜降當天起當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。 在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

不過小孟老師也傳授遇到危機的破解方式，能夠準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，即可防範破財。