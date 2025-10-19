[女子生活學] 七十分父親

陳文茜女士在《消失的愛》書中提到父親。她的外婆告誡她：「妳不可以怨恨父親。在外公歷經二二八坐牢，家族財產被沒收一半以上時，是妳父親慷慨賣掉羅東房子，拿了當時天文數字的台幣，撐起我們的家。妳的父親是我們家永遠的恩人。」閱畢，我想起我父親，有緣卻情淺的父親。

人說童年的傷，要用一生來治癒，我沒這麼嚴重，但童年時期，日日恐懼被罵，猶如驚弓之鳥，的確來自於父親。當時，我常躲在廁所哭，日日期待快點長大，好能離家。

別人家孩子期待放假，唯有我，討厭放假，因為放假，就必須整天面對父親，隨時有可能被怒罵。長大之後，與母親閒聊當中提到此事，母親說父親脾氣暴躁連她都難以忍受，數次想要離開，都為了我們忍耐留下，也許是年少跟著部隊離家，想來也是可憐，要我不要放在心上。

我的父親離鄉背井來到台灣，與母親生我育我，讓我讀到大學畢業，算是盡了父親責任。畢竟，在他經濟困頓時，沒要我輟學，也沒短我衣食，跟許多人比起來，已是幸運。

當時沒有精神暴力一說，更沒有情緒勒索一詞，仍然奉行父母永遠是對的。年幼的我以為是自己愚笨不夠嘴甜，才不得父親歡心，若不是學業成績優秀，屢得師長稱讚，我真的會一直以為自己是愚笨之人，以自己的木訥為恥。直到父親過世前，我對他都是能閃就閃，能避絕不親近，畢竟，沒有人願意給自己找不痛快。

後來我當了母親，以父親為鑑，凡是那些讓我受傷的，必不讓我的孩子承受，反之是要鼓勵、讚美我的孩子，讓她們知道，我是她們永遠的後盾，那些我缺失的，都要補給孩子。

現在想來，父親是形體成年思想卻沒有跟著長大，只是愛自己甚於子女罷了，不是最差，不是最好，只是時代潮流中的普通男子，把我拉扯長大，已有七十分，我們父女，只是緣薄而已。幸運的是，我還有九十分母親，還有力求成長的自己，將那些遺憾與缺失，靠自己一點一滴補足缺口，還有能力予人，也是幸福。