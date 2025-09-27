足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實的90分鐘，從腳底暖到頭頂的頂級蒸足SPA，原來壓力全消是這種感覺！上班族必收

最近真的忙到快要靈魂出竅，每天被KPI追著跑，回到家只想癱在沙發上，連手指頭都不想動一下。😩

你們是不是也跟我一樣，覺得身體越來越沉重，肩頸硬得跟石頭一樣，就算睡飽了還是覺得好累？這就是身體在抗議啦！

與其一直靠咖啡因續命，不如找個地方好好「維修」一下自己。

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​前陣子滑手機，無意間發現了這家藏在板橋江子翠巷弄裡的寶藏小店—足好命蒸足SPA，光聽名字就覺得，「對！我就是需要好命一下！」😂

看著網路上的照片，那種溫馨又寧靜的氛圍，完全正中我的心，二話不說，立刻預約了一個屬於我自己的Me Time！

踏入溫暖秘境，煩惱先放門外

「足好命」離江子翠捷運站真的超近，走路大概三分鐘就到了，對於我們這種下班就想秒衝去放鬆的女子來說，交通方便真的太加分！👍

一推開門，迎面而來的是一股淡淡的木質調香氣和闆娘親切的微笑，店裡的空間雖然不大，但佈置得非常溫馨，暖黃色的燈光、柔軟的沙發，讓人一走進來，心情就瞬間平靜下來。

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​完全沒有那種大型連鎖店的壓迫感，反而像是來到一位懂生活的朋友家作客。

入座後，闆娘會先送上一杯暖暖的養生茶，並細心地介紹今天的體驗流程。

我選的是「足好命靜嵐舒足套餐」，從腳到頭的全方位護理，聽起來就超吸引人！

而且，在開始之前，還可以先選一杯想喝的飲品，我這個奶昔控毫不猶豫選了巧餅口味，期待著待會的享受時光。🍪

雙腳的暖心桑拿，原來我的汗會說話！

重頭戲「草本蒸足」要開始啦！

坐上那個看起來就超舒服的沙發椅，雙腳放進木製的蒸足桶裡，光是這個動作就已經充滿了儀式感。

闆娘看我一臉疲憊，還推薦我可以加購一個「排毒去濕的中藥包」，聽說可以加強代謝，對於我這種整天待在冷氣房、下半身拋拋的人來說，根本就是救星！當然要加！💪

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​隨著蒸氣的開關啟動，一股溫潤的草本香氣緩緩竄出，溫熱的蒸氣開始包覆我的雙腳，那種溫暖不是燙，而是一種很舒服、由下往上蔓延的暖意。

大概過了十分鐘，我就感覺到全身的毛細孔都打開了，汗珠開始一顆顆冒出來，超級暢快！

蒸足結束後，神奇的事情發生了！闆娘讓我看了看桶底，發現蒸出來的水，顏色竟然偏黃，還帶有一點點黑色雜質！😱

我還在驚訝的時候，闆娘溫柔地說：「妳最近腸胃是不是不太好呀？有時候會拉肚子齁？」

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​我當場嚇到嘴巴合不攏！直接被說中了！前陣子因為壓力大，飲食不正常，腸胃真的鬧了好一陣子脾氣。

原來身體的狀況，真的可以從排出的汗水看出來，牆上的那張「排汗顏色」對照圖，瞬間讓我對中醫的智慧佩服得五體投地。

這次的黃色跟黑色，對應到的就是脾胃跟累積的毒素問題，完全就是我身體的真實寫照啊！這次的體驗不只是放鬆，更像是一次與身體的深度對話。

頭皮的奢華SPA，O'right讓髮絲輕盈起舞

結束了暖呼呼的蒸足，接下來要進行我最期待的頭皮SPA啦！

我本身是個很注重頭皮保養的人，畢竟頭皮健康，頭髮才會漂亮嘛！

「足好命」用的是鼎鼎大名的O'right歐萊德院線產品，看到那幾瓶專業的瓶瓶罐罐，就讓人覺得很安心。

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​療程從頭皮去角質開始，使用的是Hinoki檜木和Bamboo竹萃系列的凝膠，質地很清爽，聞起來是那種很高雅的植物香氣。

設計師溫柔地將凝膠均勻塗抹在我的頭皮上，接著用指腹以Z字形的方式輕輕按摩，那個觸感真的太舒服了，感覺頭皮上堆積已久的油垢和壓力，都被一點一點地帶走。🌬️

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​在頭皮去角質的同時，闆娘也沒閒著，開始幫我進行肩頸精油按摩。

天啊！闆娘的手法真的不是蓋的，她一按下去，就精準地找到我那幾個最「堵」的點，力道恰到-好處，搭配上療癒的精油香氛，我那硬得跟鋼鐵一樣的肩膀，彷彿瞬間融化成棉花糖，緊繃的腦袋也跟著放空了。😌

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​接下來的洗髮過程，更是享受的最高境界！

躺在洗頭椅上，脖子下還墊著溫熱的毛巾，水溫也調整得剛剛好。

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​設計師的洗頭按摩手法，簡直可以媲美專業的按摩師，從太陽穴、頭頂到後腦勺的每一個穴位都沒有放過，舒服到我差點直接睡著。😴

整個洗護流程結束後，感覺整個頭都變輕了，髮根超級蓬鬆，好像每個毛囊都在大口呼吸！

由內而外的新生，找回輕盈的自己

整個套餐體驗下來，大概是兩個小時左右，但感覺像是充飽了電、重新開機一樣。

吹乾頭髮後，坐在休息區，慢慢喝著我的巧餅奶昔，真的好好喝！

看著鏡子裡，氣色紅潤、眼神都變得清澈的自己，心裡滿滿的都是幸福感。💖

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

足好命•蒸足•療癒•SPA•洗髮｜板橋私藏療癒聖地！逃離現實

​這次在「足好命蒸足SPA」的體驗，真的遠遠超出我的期待。

它不只是一個讓你按摩放鬆的地方，更是一個能讓你靜下心來，好好傾聽身體聲音的療癒空間。

闆娘的專業和親切，搭配上頂級的產品和舒適的環境，每一個細節都讓人感到無比的貼心。

如果你也跟我一樣，每天在工作與生活之間奔波，被壓得喘不過氣，身體累積了滿滿的疲憊和濕氣，真的，別再猶豫了！

給自己一個下午的時間，來「足好 new命」好好犒賞自己一下吧！這絕對會是你近期最棒的一項投資！✨

【足好命蒸足SPA】

地址｜新北市板橋區松柏街36巷19號1樓 (江子翠捷運站步行3分鐘)

只要加入LINE 官方帳號，回覆「足好命部落客」，就享有課堂儲值優惠半價唷