2026-03-19 14:22 女子漾／編輯黃冠婷
Solo Travel風潮爆發！一個人旅行怎麼準備？安心裝備清單＋行李箱推薦整理 打造高質感安全旅行
近年女性獨旅成為旅遊市場明顯成長的風潮，從週末小旅行、賞花行程，到跨國長途旅遊，越來越多女性選擇一個人出發。對她們來說，旅行不只是移動，更是一種重新找回生活節奏與自我狀態的方式。
也因此，旅行裝備的選擇標準正在改變。現在的行李箱不只是裝東西的工具，還必須兼顧安全感、移動效率與整體風格。尤其對女性旅人而言，一只好推、好收、好拿又有質感的行李箱，往往會直接影響整趟旅程的舒適度。
文章目錄
女性旅人最在意什麼？3大需求先看懂
整體來看，女性旅人在挑選旅行箱時，最在意3個重點：
安全感
行李是否有保護性，重要物品能否被妥善收納，都是一個人旅行時特別在意的事。
移動便利
箱體是否夠輕、輪組是否滑順、拉桿是否好操作，都會影響旅途中移動的輕鬆程度。
收納效率
能否清楚分層、快速取物，對需要頻繁轉乘或短天數旅行的人來說特別重要。
女性獨旅安心裝備清單 這些細節不能少
除了行李箱本身，許多女性旅人也會準備一套更完整的旅行配備，讓旅途更安心：
•安全耐用的行李箱
•輕量多功能包袋
•行動電源
•證件與護照收納包
•隨身醫藥包
•手機定位與緊急聯絡設定
今年值得注意的4款旅箱 從輕旅行到戶外風一次包辦
1. CROWN DOPPIO系列：雙動線收納，適合春日輕旅行
CROWN DOPPIO 主打前開與中開式雙動線設計，讓旅人在途中拿筆電、外套或隨身用品時，不必整箱攤開，特別適合城市漫遊、商務差旅或短天數旅行。
亮點整理：
•前開＋中開雙動線設計，取物更快
•分層清楚，方便整理換季衣物
•日本 Hinomoto 靜音雙輪，拖行更穩
•輕量 PC 材質，減少移動負擔
•可擴充容量，旅途中更有彈性
2. CROWN AIRSTRIDE系列：入門實用派，打包新手也好上手
同品牌的 AIRSTRIDE 系列則更偏向入門型選擇，主打直覺式收納與親民實用功能，適合短途旅行、臨時出差，或第一次購入旅行箱的族群。
亮點整理：
•前方／中段／底部三段式收納
•登機箱具前開設計，方便放筆電與隨身物品
•可擴充容量，提升裝載彈性
•雙靜音輪＋多段式拉桿，操作簡單
•價格相對好入手，適合實用派旅人
3. Samsonite MINTER系列：柔霧美學，顏值與機能同步在線
Samsonite 今年春季為 MINTER 系列推出櫻花粉、鼠尾草綠與薰衣草紫新色，把低飽和療癒色系結合俐落箱體設計，讓行李箱也成為旅行穿搭的一部分。
亮點整理：
•櫻花粉、鼠尾草綠、薰衣草紫3款柔霧新色
•AERO-TRAC II 減震輪系統，滑行更平穩
•防盜拉鍊、磁吸拉鍊頭、TSA008海關鎖
•外側前掛勾設計，解放雙手更方便
•可擴充容量＋再生材質內裡，兼顧美感與永續
4. eminent FUNLOADER系列：城市Outdoor風，機能感更強
如果旅行型態不只限於都市，而是包含自駕、露營或多場景移動，FUNLOADER 系列會更適合。這款旅箱將戶外機能與日常美學結合，今年推出煙灰藍與晨曦黃兩款新色，風格更貼近日常穿搭。
亮點整理：
•上掀式開口設計，小空間也方便取物
•溜冰輪設計，城市與戶外地形都較穩定
•飲料置物架、頂部置物盤、掛勾等細節實用
•煙灰藍、晨曦黃新色，低飽和又耐看
•適合城市旅行、戶外野營與長途移動
5.LOJEL NIRU系列：日系質感派，輕量又安全的理想旅伴
主打日系簡約美學的 LOJEL NIRU 系列，以低調設計結合實用機能，特別適合重視風格與安全感的女性旅人。不論是日常通勤還是獨旅行程，都能自然融入穿搭，打造輕鬆不費力的移動節奏。
亮點整理：
• 低飽和自然色系：沙漠卡其、風暴灰、橄欖綠，營造療癒系日系風格
• 輕量機能設計：多款包型，兼顧日常與旅行需求
• 隱藏式防盜收納：背面拉鍊設計，提高安全性又方便取物
• 多用途包型：三用托特可手提、斜背、單肩背，自由切換
• 環保材質：採用再生尼龍＋金屬配件，兼具永續與耐用
不同旅行需求怎麼選？先看自己的旅型
如果是春季賞花、兩天一夜小旅行，偏輕便與快速取物需求，CROWN DOPPIO 會是實用選擇；若預算更重視親民與功能直覺，AIRSTRIDE 會更好上手。喜歡拍照、重視穿搭整體感的人，Samsonite MINTER 顯然更有優勢；至於喜歡機能風、常有戶外行程或多場景使用需求的人，則可優先考慮 eminent FUNLOADER。
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