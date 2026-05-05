2026-05-05 07:47 女子漾／編輯張念慈
5月5日立夏開運指南！掌握4大禁忌，招財避禍一次看
5月5日迎來二十四節氣中的「立夏」，象徵著正式告別春天、迎接夏季高溫與雷雨季節的開始。命理專家「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師的分享，立夏不僅是一個節氣交替的轉捩點，更蘊含多項民間習俗與禁忌，若能配合時節養生、避開禁忌，將有助於整個夏天的運勢與健康。
5月5日立夏禁忌與習俗
文/清水孟國際塔羅小孟老師
立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。
古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始,農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。
究竟立夏有什麼要注意的習俗與禁忌呢？
立夏習俗
1.吃立夏蛋
俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。
2.立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。
立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。
立夏禁忌：
1.不可以坐門檻：
民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。
2.不要在正門口穿鞋：
立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。
3.忌吃過補氣食材：
立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。
4.忌躁動與衝動：
立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。
立夏開運：
今年立夏是5月5日，因此用5玫1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表5福臨門，累積福德。
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