2026-03-23 16:33 女子漾／編輯周意軒
封印解除！壽司郎×庫洛魔法使限定開跑 4大必吃＋周邊全攻略
春天最浪漫的聯名真的來了，而且不是普通可愛，是直接讓人少女心炸裂的那種等級。壽司郎攜手經典動畫庫洛魔法使 透明牌篇，從3月23日到4月26日推出期間限定「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」。不只把角色變成可以吃的甜點與壽司，連店內空間、周邊收藏也全面升級，這一波根本是把童年直接端上桌。
4款聯名餐點曝光：每一口都像在收集幸福卡牌
這次最讓人期待的就是「可以吃的角色」，從甜點到壽司，每一道都不只是可愛而已，連風味都很有設計感。
小櫻幸福草莓蛋糕（140元）
粉紅草莓慕斯搭配草莓庫利與檸檬內餡，酸甜層次剛剛好，完全就是小櫻本人那種溫柔甜感的延伸。
小狼燒賣海苔包（60元）
用燒賣做主體再包上海苔，鹹香感更明顯，角色設定直接轉成味覺記憶。
知世鰻魚玉子紫蘇卷（60元）
淡紫色壽司飯加上玉子燒與鰻魚，視覺優雅又細緻，完全就是知世的氣質化身。
小可章魚燒風豆皮壽司（40元）
章魚丁＋章魚燒醬＋美乃滋，一口就是滿滿日式祭典感，小可粉一定會失控。
22款透卡＋隱藏版！收藏控直接失守
內用消費滿500元就送「盲袋透卡」１張，裡面包含22款透卡，還有３款神祕隱藏版。
滿1000元則可拿到2張，整套共22款加上3款隱藏版，全台限量10萬張，完全就是逼粉絲多刷幾輪的節奏。同時，只要點購150元指定飲料組合，還能入手「甜點系列杯子盲盒」，共5款設計、限量2萬個，實用又有收藏價值。除此之外，加價購也採分波段推出，從3月23日到4月6日陸續登場，包括零錢包、壓克力鑰匙圈到夢之杖叉匙組等人氣周邊，每一波都在刷新荷包警戒線，讓人一不小心就全套帶回家。
IG任務＋生日活動
除了吃跟買，這次還設計了粉絲任務玩法：
除了吃與收藏，這次聯名也把粉絲互動玩到極致。活動期間只要拍下聯名餐點或店內布置，上傳IG限時動態並標記@sushiro.tw，就有機會抽中限量周邊；同時在4月1日小櫻生日檔期，只要到壽司郎FB活動貼文留言送上祝福，還有機會抽到500元折價券。從打卡到留言，每一個動作都變成參與的一部分，也讓這次合作不只是單純吃一餐，而是一場完整的「參與式聯名」，把粉絲的社群互動感直接拉滿。
全台6間主題店：直接變身打卡聖地
這次還打造6家限定主題店，從牆面到細節全部變成《庫洛魔法使》的世界觀，直接讓人邊吃邊拍。
台北中華路店
新店中興路店
桃園青埔店
台中北屯松竹店
台南南紡店
高雄夢時代店
如果你是會為了拍照跑店的人，這6間基本上就是必踩清單。
活動資訊一次看
活動時間：2026年3月23日～4月26日
地點：全台壽司郎門市（部分主題店限定）