WBC應援戰開打！爭鮮聯名李多慧送女神卡、壽司郎攜手《明日方舟》推虛寶插卡

2026-03-04 20:00 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮全面升溫，不只球場應援聲浪高漲，餐飲市場也同步掀起聯名戰。看準賽事帶動的應援經濟與年輕族群消費力，兩大壽司品牌分別出招搶市爭鮮攜手人氣啦啦隊女神李多慧推出「甜心應援壽司」與限量女神卡，壽司郎則聯名手遊《明日方舟：終末地》送角色插卡與虛寶卡。從限定新品到收藏贈品，壽司不再只是餐桌選擇，更成為這波WBC話題下的應援延伸戰場。

爭鮮

爭鮮餐飲集團以「真鮮的應援，在爭鮮」為主題，邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，推出期間限定「甜心應援壽司」系列，將啦啦隊文化與棒球精神融入餐飲體驗，為開工季與WBC應援熱潮增添儀式感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

本次共推出8款限定新品，包括：甜心馬卡龍炙鮭、韓辣和牛燒、開心果泡芙 、紅粉夾心蝦、韓風海味享、可可開心杯 、必勝加油棒 （爭鮮PLUS限定）、韓辣應援雞（爭鮮PLUS限定）

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

同時，爭鮮gogo推出「飯裡藏仙 女神主場秀」餐盒（NT$285），以九宮格設計呈現多款壽司與配菜組合，打造專屬應援餐盒體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

活動期間自2026年3月3日至4月27日止，凡於爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS門市點購「甜心馬卡龍炙鮭」、「韓辣和牛燒」或「開心果泡芙」任一款，即可獲得限量「真鮮女神卡」一張；於爭鮮gogo購買指定餐盒則可獲得兩張女神卡。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

本次共推出8款卡片設計，分兩波段釋出：

第一波：3月3日至3月31日（3款一般卡＋1款隱藏卡）

第二波：4月1日至4月27日（3款一般卡＋1款隱藏卡）

卡片採隨機發放，數量有限，送完為止。

此外，即日起至3月31日止，凡於全台活動門市單筆消費滿600元並完成發票登錄，即可獲得一次抽獎資格，將抽出30名幸運得主參加4月9日舉辦的「爭鮮同樂慧」粉絲活動，近距離感受李多慧現場魅力。

壽司郎

壽司郎即日起至3月20日止，攜手手遊《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動。凡內用點購指定品項，包括鮪魚極上赤身、極上鰻魚、烏貝、炙燒起司培根、玉米沙拉軍艦、北海道牛奶霜淇淋，即可隨餐附贈Q版立繪插卡乙張（款式隨機）。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

本次共推出6款角色設計，全台限量200,000張，數量有限送完為止。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

此外，活動期間內單筆發票滿400元並出示插卡，可獲得「炫光虛寶卡」一張，全台限量60,000張，內含遊戲專屬虛寶序號；單筆滿400元可再獲得幹員透卡一張（共5款），單筆滿600元則可獲得幹員鑰匙圈一個（共4款）。

全台5間門市同步打造主題店，包括台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店及高雄義享店，並規劃快閃互動活動，邀請Coser現身與粉絲互動，提升沉浸式體驗。

#爭鮮 #壽司郎 #李多慧 #WBC #明日方舟

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

2026-02-07 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

#木造天守閣

#犬山城いぬやまじょう❤

日本愛知縣犬山市的國寶級城堡

現存最古老的木造天守閣

是日本五大國寶城之一

另四座國寶分別為

姫路城、松本城、彦根城、松江城

犬山城下町(老街)融為一體

是名古屋近郊熱門的觀光景點

犬山城具重要歷史地位

陡峭的木樓梯、武士盔甲、折疊屏風、寶劍等

隨處可感受巨大石頭城內的武士生活

入內參觀要脫鞋

提供塑膠袋，鞋子裝入袋內

自己拎著參觀~

天守閣內的樓梯頗陡也窄

沒扶著下樓應會直接滾落

樓層越高單層面積越小

最高那層是個瞭望台

可眺望河川、古城風情及連綿的群山

是說瞭望台走道頗窄且護欄不高

開放可以繞一圈參觀

不誇張身體會不由自主貼近建物走

風景很美沒錯~

但還真沒心情在瞭望台逗留太久..><"

犬山城所在的山腳

則有三光稻荷神社、針綱神社

來一趟可以一起參訪囉~!!

#日本景點#犬山城いぬやまじょう

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#國寶 #塑膠袋 #打卡景點 #日本景點

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！

2026-03-02 13:33 旅遊經

AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。

 

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。



長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)


星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)

※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──

 

1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司

2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍

4.卡達航空 (Qatar Airways)

5.阿聯酋航空 (Emirates)

6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)

7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強

8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十

9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

10.大韓航空 (Korean Air)

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──

1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一

2.捷星航空 (Jetstar Group)

3.酷航 (Scoot)

4.杜拜航空 (flydubai)

5.易捷航空 (EasyJet)

相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！


 

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商

#航空 #星宇航空 #新加坡航空

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

❤日本❤高山市樸實美味【中華そばのなかつぼ】

2026-02-19 21:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#來碗熱呼呼的麵

#中華そばのなかつぼ❤

大概是因今晚有點冷

突然懷念起飛驒之里回到市區

那碗熱呼呼的中華拉麵

#中華そばのなかつぼ❤

高山站步行約8分鐘

創業55年，隱身在小巷內 

點了人氣醬油湯底的拉麵

加顆生雞蛋、一份煎餃

端上桌那還冒著煙的熱度

完全舒緩外面融雪的低溫

簡單樸實的美味~暖心又暖胃

整個大大滿足呀!!

店家使用地方新鮮食材

不只遊客~當地人也喜愛的老店囉!!

#日本高山市美食#中華そばのなかつぼ

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#老店 #低溫 #人氣 #美食探店

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍

2026-03-01 21:01 Belinda的玩美甜蜜窩

#愜意的午後

#則武之森❤

歐式風情的城市公園

名古屋站附近的#則武町

為陶瓷器製造商#則武

100週年時將自家的陶瓷工廠

改造成兼具休閒娛樂及文化的場域

其生產的優質瓷器亦銷往世界各地

陶瓷工廠外牆為傳統紅磚

戶外歐式花園整理的超美

我們去年12月初去的

整排落雨松(?)開的正紅

AEON Mall前飄起濃濃聖誕風

晚上點燈直接變身小型聖誕燈會呢~!!

該Mall不僅展示則武全產品

亦有銷售他們家的陶瓷器皿

也有各大品牌進駐AEON Mall

連美食街、餐廳品牌選擇多元

還有整片漂亮書牆的蔦屋書店

不僅拍得開心、購物美食也都能一次滿足!!

#瓷器製作DIY#日本名古屋#則武之森

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #名古屋 #蔦屋書店

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

❤台北賞櫻❤現正綻放【樂活夜櫻季】~☆晝夜皆美★

2026-02-21 23:04 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026樂活夜櫻季

每年春季東湖樂活公園

內溝溪步道沿途種植上百株櫻花

寒櫻、吉野櫻、八重櫻等

不僅可近距離欣賞櫻花之美

拍照也因走入花海相當融入

今年以「永續共賞」為主題

串聯三公里長的內溝溪櫻花步道與二期公園

搭配夜間點燈至本周末(2/22)

燈光下的櫻花又是不同的美

有別於白天賞櫻的感覺

在這裡可以一次滿足

且各品種櫻花因花期不同

也讓賞花期充滿層次感呢~!!

停車場出來面對公園往右走

淺粉色櫻花開的堪稱茂盛

左手邊桃紅色櫻花就相對稀疏囉

#台北賞櫻景點#內湖樂活公園#樂活夜櫻季

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點 #賞櫻景點 #樂活夜櫻季

