2026-03-04 20:00 女子漾／編輯周意軒
WBC應援戰開打！爭鮮聯名李多慧送女神卡、壽司郎攜手《明日方舟》推虛寶插卡
2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮全面升溫，不只球場應援聲浪高漲，餐飲市場也同步掀起聯名戰。看準賽事帶動的應援經濟與年輕族群消費力，兩大壽司品牌分別出招搶市爭鮮攜手人氣啦啦隊女神李多慧推出「甜心應援壽司」與限量女神卡，壽司郎則聯名手遊《明日方舟：終末地》送角色插卡與虛寶卡。從限定新品到收藏贈品，壽司不再只是餐桌選擇，更成為這波WBC話題下的應援延伸戰場。
爭鮮
爭鮮餐飲集團以「真鮮的應援，在爭鮮」為主題，邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，推出期間限定「甜心應援壽司」系列，將啦啦隊文化與棒球精神融入餐飲體驗，為開工季與WBC應援熱潮增添儀式感。
本次共推出8款限定新品，包括：甜心馬卡龍炙鮭、韓辣和牛燒、開心果泡芙 、紅粉夾心蝦、韓風海味享、可可開心杯 、必勝加油棒 （爭鮮PLUS限定）、韓辣應援雞（爭鮮PLUS限定）
同時，爭鮮gogo推出「飯裡藏仙 女神主場秀」餐盒（NT$285），以九宮格設計呈現多款壽司與配菜組合，打造專屬應援餐盒體驗。
活動期間自2026年3月3日至4月27日止，凡於爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS門市點購「甜心馬卡龍炙鮭」、「韓辣和牛燒」或「開心果泡芙」任一款，即可獲得限量「真鮮女神卡」一張；於爭鮮gogo購買指定餐盒則可獲得兩張女神卡。
本次共推出8款卡片設計，分兩波段釋出：
第一波：3月3日至3月31日（3款一般卡＋1款隱藏卡）
第二波：4月1日至4月27日（3款一般卡＋1款隱藏卡）
卡片採隨機發放，數量有限，送完為止。
此外，即日起至3月31日止，凡於全台活動門市單筆消費滿600元並完成發票登錄，即可獲得一次抽獎資格，將抽出30名幸運得主參加4月9日舉辦的「爭鮮同樂慧」粉絲活動，近距離感受李多慧現場魅力。
壽司郎
壽司郎即日起至3月20日止，攜手手遊《明日方舟：終末地》推出期間限定聯名活動。凡內用點購指定品項，包括鮪魚極上赤身、極上鰻魚、烏貝、炙燒起司培根、玉米沙拉軍艦、北海道牛奶霜淇淋，即可隨餐附贈Q版立繪插卡乙張（款式隨機）。
本次共推出6款角色設計，全台限量200,000張，數量有限送完為止。
此外，活動期間內單筆發票滿400元並出示插卡，可獲得「炫光虛寶卡」一張，全台限量60,000張，內含遊戲專屬虛寶序號；單筆滿400元可再獲得幹員透卡一張（共5款），單筆滿600元則可獲得幹員鑰匙圈一個（共4款）。
全台5間門市同步打造主題店，包括台北中華路店、新北林口店、台中黎明市政南店、台南安平店及高雄義享店，並規劃快閃互動活動，邀請Coser現身與粉絲互動，提升沉浸式體驗。