2026-01-08 10:54 女子漾／編輯周意軒
2026 星巴克過年禮盒全公開！馬年美到犯規，商品內容一次看，再享買一送一優惠
迎接馬年新春，星巴克以「奔騰好運」為主題，推出超過20款春節限定禮盒，從藝術家聯名設計、童趣小馬包裝，到咖啡、茶點、堅果、米果、巧克力、常溫蛋糕通通到位，不只好吃，更是送禮時一眼就被記住的等級。今年最大亮點，就是把「藝術感」與「年味」完整結合，讓春節禮盒不只是禮盒，而是一份可以被收藏的祝福。
藝術家聯名主視覺「星河之馬」是今年顏值天花板
今年星巴克特別攜手藝術家 Eszter Chen（陳純虹） 打造春節限定視覺。她以超現實奇想風格，將新年祝福化為一匹閃耀星光的「星河之馬」，結合時間輪盤、星光之路與象徵儀式感的蜜金咖啡液，讓整組包裝像在說一個新春啟程的故事。這組設計不只是好看，而是會讓人捨不得丟的那種。
首推必收：星巴克星韻茶點禮盒
主打喜慶紅色包裝，內含 TEAVANA 英式紅茶 與 阿里山烏龍茶，搭配巧克力豆義式脆餅、焦糖起司雙色年輪蛋糕脆餅、檸檬奶油捲等新口味西式餅乾。茶香與甜點層次豐富，很適合送給長輩或辦公室共享，屬於安全又有質感的選擇。
年味派一定會愛的「肉乾禮盒」
星巴克今年的肉乾禮盒走的是創新路線。金錢造型豬肉乾象徵好運連連，推出切達起司與義式香草蜜醬口味，口感柔韌不乾柴；搭配檸檬馬告風味豬肉脆捲，酥脆清香，年節桌上一端出來就很有話題性。
堅果、米果、鹹食系一次補齊
過年零嘴不能少，星巴克今年在這一區誠意很滿。
義式風味綜合堅果主打松露醬與義式香料起司兩款；脆脆平安綜合菓禮盒則選用日本進口米果，起司與醬燒風味搭配堅果，涮嘴程度很高。另有松露青蔥雞肉鬆捲，鹹香派會直接愛上。
巧克力與甜食系送禮安全牌
緻選藏心黑巧克力禮盒選用義大利進口黑巧克力，內餡為蔓越莓脆穀與榛果醬麥芽脆心，鐵盒包裝本身就有收藏價值。
此外，星巴克也推出綜合蜂蜜蛋糕禮盒，原味蜂蜜與蜜桃紅茶雙口味，口感細緻，很適合送給不喝咖啡的族群。
話題王者：Bearista 達摩不倒翁桶
今年最吸睛的話題禮盒，非「星福花生可可杏仁捲」莫屬。Bearista 達摩不倒翁造型桶結合馬年意象與不倒精神，吃完還能當收納桶或擺飾，送禮、收藏兩相宜，每年都被秒殺不是沒有原因。
優惠一定要知道
星禮程會員即日起至 1月12日，於門市以帳號中任一隨行卡或APP行動支付購買指定春節禮盒，單件以上即可享 88折優惠。飲料券禮盒每本1,350元（10張），還加贈好友分享券與馬年紅包袋。線上通路同步開跑，Yahoo購物中心星巴克品牌旗艦店與官方線上門市，滿額即可獲得限量馬年紅包袋，數量有限送完為止。
星巴克推出馬年限定新品
1月5日在全門市與線上門市同步推出一系列馬年限定新品，以童趣筆觸打造可愛又充滿動感的馬年形象，讓馬的活力與奔騰感以輕盈俏皮的方式呈現，結合新春紅的喜氣色調，展現出新年奔騰而來的好運與祝福。商品設計兼具時尚質感與吉祥寓意，無論是作為迎接新年的收藏，或是在節慶送禮，都象徵著新春開運、幸福一路奔馳！
今年以童趣溫暖的快樂迷你馬，迎接農曆新年！洋溢喜氣的新春紅、散發吉祥好運的橘色，推出系列杯款和具有祝福寓意的包袋，以溫暖柔和的米色，點綴閃耀的金色花火，營造富足歡聚的節慶氛圍，俏皮可愛的迷你馬，圍繞著盛開的花卉與象徵大吉大利的好運桔子，以歡樂滿溢的心情迎接嶄新的一年。
今年以象徵招財與祝福的金色為主題，推出「金生保佑新春禮」，內含三款人氣品項：「拼色尼龍可調節提背袋」、「金色媽祖馬克杯」與「金貓咪尾巴便利單杯提袋」。經典馬克杯以全新金色媽祖造型亮相，象徵守護、平安與順遂；深受喜愛的貓咪尾巴便利單杯提袋穿上招財金色外衣，寓意財氣連綿；而大受好評的可調節提背袋則換上質感大地色調，象徵豐饒能量與財富源源不絕，另搭配星巴克蜜柚醬與茶瓦納英式紅茶，邀請顧客一同喝好茶，甜蜜迎新年。整組新春禮以祝福與美好寓意相伴，陪您開啟嶄新一年。於1月1日全門市與線上門市同步販售。
今年也特別推出「開運達摩星運禮」，每個開運達摩尼龍隨行提袋搭配乙款開運達摩冷變TOGO冷水杯，共有六款設計，以盲盒形式隨機提供。每款開運達摩冷變TOGO冷水杯設計，各有不同寓意，象徵新年新啟程，年年好運，為顧客開啟美好的星運，為新年的開運儀式增添驚喜感與收藏趣味。於1月1日全門市與線上門市同步販售。
招財貓主題商品為新年好運揭開序幕，推出「金招財貓小熊鑰匙圈」與「抱抱招財貓單杯提袋」兩款開運小物，以可愛又守護感滿分的造型，為您的新年注入好運能量，象徵財富相隨、幸福相伴。