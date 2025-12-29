2025-12-29 13:51 女子漾／編輯許智捷
只有今天別錯過！星巴克 12/29 買一送一，持這張卡每週一星巴克請你多喝一杯？！
跨年倒數，咖啡優惠也正式開打。星巴克宣布於 12 月 29 日（週一）推出限時一天的「歲末年終 感謝有你 好友分享日」買一送一活動，只要在指定時段到門市消費，就能多喝一杯，成為不少上班族與咖啡控今天必衝行程之一。
根據星巴克官網公告，活動時間為 12/29 上午 11 點至晚上 8 點，消費者至門市購買 兩杯大杯（含）以上、容量／冰熱／口味皆一致的指定飲料，其中一杯將由星巴克招待。每人每次最多可買二送二，飲料需當場一次領取，不提供寄杯。
哪些咖啡能買一送一？冬季熱銷款幾乎全包
這次好友分享日涵蓋品項相當廣，幾乎囊括星巴克冬季最受歡迎的熱飲與長銷咖啡：
維也納風香醇那堤、濃萃義式厚那堤
薄荷風味摩卡、太妃核果那堤
黑櫻桃風味瑪奇朵、焦糖瑪奇朵
那堤、特選馥郁那堤卡布奇諾、摩卡、美式咖啡
對於想在跨年前夕補充咖啡能量、或揪同事朋友一起喝的人來說，選擇相當多元。
這些品項不適用，出門前先看清楚！
需要特別注意的是，本次活動「不包含」：
太妃核果（氮氣）冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料
另外，部分門市不適用此次優惠，包括 機場、高鐵站、部分車站、休息站、觀光景點門市，以及星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市等。活動也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點。
持聯名卡「每週一」也能買一送一
除了限時一天的好友分享日，星巴克也同步推出「有條件」的買一送一優惠。至 12/31 前，每週一營業時間內，只要持 uniopen 聯名卡 於門市消費，購買兩杯大杯（含）以上、冰熱／口味一致的飲料，其中一杯同樣由星巴克招待。
不過需留意，此優惠限使用 uniopen 聯名卡刷卡或其 icash 2.0 感應支付，不適用星巴克隨行卡、星巴克 APP、行動支付與其他電子錢包。
外送族也有優惠：foodomo 推出好友分享日
不想出門的人也有選擇。星巴克攜手外送平台 foodomo，即日起至 2026 年 1 月 13 日，每週三至週五推出外送好友分享日活動。活動期間於 foodomo 購買 兩杯特大杯、冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
