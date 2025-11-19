壽司郎×《褲褲兔》粉紅派對11/24全台開趴！限量周邊、萌系壽司一次收服粉絲

日本超人氣角色《褲褲兔》（Opanchu Usagi）首次空降台灣壽司郎，把日常「事與願違的小小倒楣」變成粉色療癒派對。壽司郎宣布，自11月24日起全台正式啟動「壽司郎×《褲褲兔》粉紅派對」聯名活動，從限定餐點、限量周邊，到6大主題店一次開放，勢必再掀一波拍照洗版潮。

壽司郎此次不只把《褲褲兔》變身成超萌「壽司郎店長」，更以粉色主題打造全場氛圍，讓粉絲吃壽司像在參加派對，用餐過程一路被萌到心臟爆擊。

「褲褲兔」為何這麼紅？原因在牠的「可愛又可憐」

Opanchu Usagi（おぱんちゅうさぎ）是一隻穿著小內褲、表情楚楚可憐的兔子，人生總是「事與願違」，卻依然努力向前。這種又倒楣又勇敢的設定，被稱為「全日本最可愛又最可憐的角色」，短短幾年就累積超高人氣，也讓粉絲看到牠就忍不住想抱緊處理。

萌炸聯名餐點登場！四款專屬派對壽司一次開吃

《褲褲兔》化身店長，把壽司端到你面前。全台壽司郎推出4款聯名組合，每款都有不同的隨機角色設計小物，收藏控一定會失控：

褲褲兔鮪魚萩餅 60元

附「褲褲兔大臉造型插卡」1張（共6款，隨機）

炙燒羅勒派對3貫組 70元

附「褲褲兔全身造型插卡」1張（共6款，隨機）

粉紅派對拼盤（生食／炙燒）250元

附「褲褲兔盲袋壓克力鑰匙圈」1個（共5款，隨機）

褲褲兔雙拼派對餐 170元

附「褲褲兔洋芋片夾」1個（共3款，可任選）

粉嫩角色搭配新鮮壽司，不只拍起來可愛，端上桌那一秒就讓心情被療癒到頂點。

收藏欲大爆發！兩波限量加價購全台開搶

只要消費滿500元，就可以加價把超實用小物帶回家，限量數量一出完就沒了：

11/24 起：褲褲兔小物包 149 元（限量 20,000 個）

12/08 起：褲褲兔絨毛卡套夾 250 元（限量 10,000 個）

兩款都是外出會想天天帶著的那種實用小物，粉絲絕對是「不買會後悔」等級。

3. 再送粉絲！滿額贈限定小物一波接一波

只要內用滿800元，再搭配粉專按讚，就能把指定小物直接帶走：

12/01 起：褲褲兔泡棉貼紙 1 份（限量 40,000 份）

12/15 起：褲褲兔磁鐵夾 1 個（限量 40,000 份）

兩款皆不累贈、送完為止，是粉絲最容易錯過卻又不能錯過的隱藏版收藏。

最粉紅的壽司趴！6 大主題店同步亮相

壽司郎更打造全台 6 家「褲褲兔粉紅派對主題店」，整間店都變身粉色世界。粉絲只要穿上粉色服裝、在主題店內與《褲褲兔》裝飾拍照、上傳限時動態並標註官方帳號，就能抽「壽司郎×褲褲兔限定T-shirt」。