2025-10-07 11:31 女子漾／編輯周意軒
2025萬聖節限定新品搞怪登場！星巴克黑貓、Mister Donut怪物甜甜圈、酷聖石黑色冰淇淋一次看
十月開啟搞鬼季節，各大品牌紛紛變身「搗蛋王」，不只甜點長出眼睛、飲品換上暗黑外衣，就連包裝都超有戲！今年的萬聖節限定商品從咖啡、甜甜圈到冰淇淋通通大變身，一起來看看2025年萬聖節必收的「搞怪美味清單」。
1. 星巴克：「夜幕狂想曲星冰樂」＋黑貓魔法周邊萌炸登場
今年萬聖節，星巴克推出限定飲品「夜幕狂想曲星冰樂」，以濃郁黑芝麻醬融合黑糖醬，底層還能咬到滑嫩杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁，層次感滿滿。凡購買特大杯「夜幕狂想曲星冰樂」搭配20oz萬聖冷變TOGO冷水杯，即享組合優惠價400元。
貓奴們千萬別錯過本季主題「歡迎光臨黑貓魔法咖啡館」！整系列以漫畫線條風格描繪黑貓店長與精靈顧客間的奇幻互動，並加入夜光、溫變設計。周邊包括：黑貓精靈帽馬克杯、萬聖魔法屋不鏽鋼TOGO冷水杯、黑白貓尾巴提袋與絨毛零錢包、黑貓熊寶寶吊飾、矽膠熱水袋，全系列從可愛到實用兼具，絕對是今年萬聖節的「黑貓魔力首選」。
2. Mister Donut × 雷神巧克力：甜甜圈長眼睛啦！
Mister Donut與日本雷神巧克力首度聯手，打造萬聖節限定的「雷神甜甜圈系列」與「大眼怪物家族」。
雷神聯名甜甜圈3款：
「黑雷神巧克力波堤」以可可醬包裹酥脆餅乾粒，重現雷神巧克力經典口感；「粉紅雷神波堤」則結合草莓風味；「白雷神歐菲香」以白可可搭配濃厚奶香，三款一次滿足甜點控。
萬聖限定怪物甜甜圈5款：
「可可獨眼波堤」、「草莓獨眼波堤」、「葡萄大眼波堤」造型超搶眼；「草莓眼球棒棒糖」與「優格眼球棒棒糖」則以棉花糖與可可眼睛點綴，怪可愛又好吃。9月30日起全台開賣，萬聖節派對上桌一秒氣氛拉滿！
3. COLD STONE酷聖石：極黑旋風席捲萬聖派對
酷聖石今年主打「萬聖嘉年華」主題，推出神秘黑系新品「酷黑紅絲絨」與「極黑脆餅」。「酷黑紅絲絨」以黑可可冰淇淋搭配玫瑰鹽鹹甜風味、黑可可餅乾與紅絲絨蛋糕，濃郁又華麗，是派對必拍打卡款；「極黑脆餅」則以全黑外觀創造吸睛視覺。活動期間自10/3至11/6於直營門市限定販售。
此外還加碼「極濃巧克力系列」與「阿華田可可麥芽冰心捲」：
「開心極濃巧」加入焦糖醬與比利時脆餅；「QQ極濃巧」混草莓、OREO與小麻糬；「紅絲絨極濃巧」加蛋糕與酥餅；「阿華田可可麥芽冰心捲」重現童年味，濃郁不膩，是甜點控的秋冬必收款。
4. 香格里拉The Cake Room：飯店級萬聖甜點展演
台北遠東香格里拉飯店The Cake Room 10/13～10/31推出「萬聖節限定甜點系列」，結合頂級食材與創意造型，打造驚悚又療癒的甜點盛宴。
推薦必吃：「緋紅暗月胡桃蛋糕」高貴又神秘、「爆漿大眼仔」充滿趣味驚喜、「南瓜裸麥麵包」秋意濃厚、「搗蛋怪怪蟲」與「我的小怪獸甜甜圈」則童趣滿分，是親子派對必備甜點。
5. 繼光香香雞：「吃雞養肌套餐」把萬聖節變美麗御守
今年10月推出的限定「吃雞養肌套餐」，以御守造型包裝掀起話題。套餐含人氣「墨魚甜不辣」與經典「雞柳」，並搭配以紫色桑葚調製的「桑葚粉紅醬」，滿滿萬聖節氛圍。限定組合189元起，PLUS版加贈「研舒肌益生菌淨痘調理乳霜」，讓妳邊吃邊養膚，萬聖節也能美得發光！
6. IKEA：從搞怪佈置到加碼暗黑甜點 一刀莓命蛋糕應景必吃
甜點也變裝！「一刀莓命」暗黑波士頓蛋糕 萬聖必拍限定款不只居家佈置搞怪變裝，甜點也同步換上萬聖造型！IKEA瑞典餐廳推出限定款「一刀莓命波士頓蛋糕」，加入竹炭粉的蛋糕體黑得徹底，鬆軟海綿入口蓬鬆，中間夾上帶有香草與莓果酸甜香氣，口感滑順綿密的粉紅草莓鮮奶油，黑粉跳色再插上一把巧克力刀，甜美中帶點驚喜，一秒成為打卡焦點！
7. Krispy Kreme：超可愛鬼怪甜甜圈，邀粉絲一起光臨萬聖鬼屋、開門闖關！
美式甜甜圈品牌 Krispy Kreme 應景推出【OPEN HOUSE of HALLOWEEN! 開門吧！萬聖鬼屋】限定企劃，派出三款造型可愛、滋味香甜的萬聖節限定鬼怪甜甜圈登場同樂，邀請粉絲一起加入這場充滿甜蜜驚喜的萬聖盛宴！
最具代表性的限定款首推「搗蛋南瓜」，在香氣十足的醇厚黑巧克力淋面，以南瓜巧克力勾勒出淘氣表情，內餡則是甜而不膩的南瓜卡士達，大口咬下，為準備搗蛋一場的萬聖節揭開序幕吧！
讓人直呼可愛想吃的「麻吉幽靈」沾滿酸甜滑順紫色優格巧克力，再以彈潤麻糬皮加手指餅乾組成超 Q 阿飄，撒上氣氛滿分的橘綠色砂糖，絕對是收服大小朋友味蕾的超人氣甜甜圈！
搞怪吸睛的「抱緊木乃伊」外層裹上濃郁抹茶巧克力，香甜細緻的義式糖霜繃帶纏繞其間，搭配清新酸甜草莓餡，完美多層次口感讓人難以抗拒，只能抱緊處理、一口氣嗑光光！
為打造濃厚萬聖節氣息，Krispy Kreme 特別設計兩款以鬼屋闖關遊戲為主題的專屬紙盒，只要購買 6 或 12 顆甜甜圈，即可免費升級萬聖節限定包裝，無論與親友歡聚或餽贈送禮，都是氛圍滿分的甜蜜選擇。
