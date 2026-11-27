黃仁勳在公開信裡承認不忠，為傷害妻子與孩子道歉，也表示願意承擔自己選擇造成的後果。

我不想評論他的婚姻。只是這則新聞讓我想起了過去在職場上遇見的那些外遇故事。

一個人究竟從什麼時候開始，不知不覺跨過了那條原本以為絕對不能跨過的界線呢？

這二十多年來，我親眼見過外遇發生在同事之間，也眼睜睜看著自己欽佩的主管，陷入一段幾乎毀掉家庭、工作與聲望的婚外關係。

其中有男，也有女。

剛開始，我以為他們都很清楚自己在做什麼，也忍不住想：明明知道會付出這麼大的代價，為什麼還要繼續？

後來看得多了，我才慢慢明白，很多關係一開始，可能根本不像我們想像中的「外遇」。

它不一定從一場精心安排的背叛開始。

有時候，只是一次談得特別投機的聊天。

你覺得對方很懂自己，忍不住多說了一點；對方也剛好需要有人傾聽，於是你又多陪了一會兒。

後來，你開始期待他的訊息，想知道他今天過得好不好。生活中發生事情，第一個想告訴的人也漸漸變成了他。

每一次，好像都只比上一次多走了一小步。

等到終於發現事情已經不太對勁，兩個人之間可能早就建立起一段難以割捨的親密情感。

我把這種關係形容成「魔鬼設下的陷阱」。

仔細想想，真正難以覺察的原因，是它很少以陷阱的樣子出現。

它通常會以「終於有人懂我」、「我只是想幫助他」，或「我們真的沒有什麼」的模樣，慢慢走進你的生活當中。

當一個人擁有更多金錢、權力或聲望，接近你的人變多，表達欣賞的人也會變多。

被崇拜、被依賴、被需要的感覺，真的很容易讓人沉醉。

但這不只發生在成功人士身上。

任何一個正在婚姻裡感到孤單、在工作中承受壓力，或很久沒有被肯定的人，都可能在某一個特別脆弱的時刻，因為有人願意傾聽，而慢慢把心靠了過去。

我知道自己不是聖人。

走過一段失敗的婚姻後，我更不敢輕易批評別人的關係。

我能做的，是趁自己還清醒的時候，保留一份覺察。

真正讓一段關係跨越界線的，往往不是突然間的一個重要決定，而是無數次心裡明明覺得不太妥當，卻又告訴自己「這應該沒什麼」的微小選擇。

網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，據説來自黃樂的微信朋友圈發文。圖／截自微信

我和胡咪曾在《分手的99個理由》裡，用一集節目討論：到底什麼叫作「暈船」？

覺得某個人很有魅力，就算暈船嗎？

偶爾想起別人，又算不算出軌？

對一個人產生好感，往往很難完全控制。

每個人都可能遇見欣賞的人，也無法命令自己對誰完全沒有感覺。真正值得留意的，是這個人有沒有開始悄悄改變你的生活。

討論到最後，我們整理出幾個值得留意的訊號：

■ 你是不是開始覺得，只有自己真正懂他？

當一個人不斷向你傾訴，告訴你那些不敢對別人說的事，你可能會覺得自己很特別。

尤其當對方說出「只有你能理解我」，那種被需要的感覺，真的很容易讓人放下原本的界線。

關心一個人沒有錯。

但如果你開始覺得自己有責任拯救他，也願意為了他的情緒，投入愈來愈多的時間與心力，就需要停下來看看，自己已經走到哪裡了。

■ 你們是不是開始過著像伴侶一樣的日常？

每天早安、晚安，彼此報告行程，吃了什麼也想拍照分享；遇到開心或難過的事，第一個想找的人都是他。

這些互動看起來都很小。

但親密感，本來就是從一件又一件小事裡累積出來的。

當你和另一個人分享的生活，已經比自己的伴侶更多，那段關係即使還沒有被命名，也可能早已不只是普通朋友。

■ 你是不是開始期待，甚至依賴他的回應？

對方很快回訊息，你一整天心情都很好；他突然變得冷淡，你就開始患得患失，不斷回想自己是不是說錯了什麼。

當一個人的反應愈來愈能左右你的心情，就表示你投入的可能已經不只是關心。

這時候，比起不斷猜測他在想什麼，更需要問問自己：

我究竟在期待他給我什麼？

■ 你是不是開始隱瞞，也開始替自己找理由？

當你開始不希望伴侶看見這段互動，也許可以問問自己：我究竟在害怕什麼？

為什麼需要刪除訊息、刻意避開某些話題，或在被問起時，只說出其中一部分？

當我們開始告訴自己「說了只會讓他誤會」、「我只是不想引起爭吵」，也許真正該面對的，是自己其實已經知道，這段互動正在靠近原本不想跨越的界線。

■ 發現自己已經投入太深時，就該立刻拉開距離

覺察不是在心裡對自己說一句「我知道了」，然後繼續維持相同的互動。

如果發現一段關係正在升溫，或許需要停止深夜裡的私密聊天、減少單獨見面的機會，也不再讓自己成為對方唯一的情緒出口。

把注意力慢慢帶回原本的生活。

回到朋友、工作與興趣，也回頭看看眼前的伴侶關係，究竟有什麼需要被理解、被修補，或被誠實地說出來。

如果已經很難靠自己抽身，也可以找值得信任的朋友或專業人士協助。

不要等到所有人都受傷了，才承認自己早就知道不太對勁。

覺察最有價值的時刻，是事情還沒走到難以回頭之前。

我們未必能決定自己會不會心動，卻能決定要不要繼續餵養這份心動。

承諾也不是在結婚或交往的那一天，說過一次就算完成。

它藏在很多沒有人看見的時刻裡：

要不要回覆那一則曖昧的訊息？

要不要赴那一場明知道不太適合的單獨約會？

要不要繼續用「我們只是朋友」，掩飾自己愈來愈深的期待？

也許守住一段關係，靠的從來不是相信自己絕對不會犯錯。

而是知道自己也可能脆弱、可能寂寞，也可能在被欣賞時動搖，所以願意在還來得及的時候，替自己和重要的人守住界線。

如果你也曾經在一段曖昧不明的關係裡，分不清楚自己究竟是心動、暈船，還是已經慢慢失去判斷，歡迎來聽這集《分手的99個理由》。

希望這則新聞帶給我們的，不只是對一位名人的議論，也提醒我們回頭看看：自己有沒有好好珍惜身邊的人？又是否在不知不覺中，忘了那些曾經親口做出的承諾？