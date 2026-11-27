2026-11-27 12:09 女子漾／編輯金柔葳
性感睡衣竟輸給電玩！人妻自嘲「GTA寡婦」，老公一句話讓她傻眼
當另一半沉迷電玩，連性感睡衣都失去吸引力怎麼辦？近日一名人妻在Dcard感情版發文抱怨，老公最近每天下班就坐在電腦前玩《俠盜獵車手》（GTA），一玩就是好幾個小時。為了吸引老公注意，她甚至特地換上性感睡衣與黑絲襪，沒想到對方一心只想繼續遊戲，讓她無奈自嘲成了「GTA寡婦」。文章吸引超過2萬次瀏覽，也意外掀起網友對伴侶相處與電玩娛樂的討論。
性感睡衣、黑絲襪全出動，老公竟忙著躲警察
原PO表示，老公最近每天吃完晚餐就開始打電動，經常一玩就是好幾個小時。某天晚上，她洗完澡後特地換上性感睡衣，搭配老公最喜歡的黑絲襪，主動走到對方身旁擁抱、親吻，想藉此增加夫妻情趣。沒想到老公的注意力依舊停留在遊戲畫面，甚至表示自己正在被遊戲裡的警察追趕，要她再等一下。最後，原PO等到累了，只好默默回房睡覺。
一覺醒來黑絲襪完好無缺，人妻懷疑人生
隔天早上醒來，原PO發現老公已經睡在自己身旁，但身上的黑絲襪依然完好無缺，讓她更加哭笑不得。過去只要稍微撒嬌、展現性感的一面，老公通常都會有所回應，如今連這招都失效，讓她忍不住懷疑電玩究竟有多大的魅力，更自嘲自己到底是人妻，還是「GTA寡婦」？
網友留言笑翻，竟有人建議下次扮成警察
貼文曝光後，不少網友紛紛留言，有玩家坦言GTA確實令人著迷，也有人認為，遊戲可以讓自己暫時放下工作與生活壓力，享受難得的娛樂時間。還有網友幽默建議原PO下次乾脆扮成警察，或是直接加入老公的遊戲世界。也有玩家認為，與其把自己和電玩放在天秤上比較，不如給另一半一些享受興趣的時間。
另一半沉迷電玩，真正讓人受傷的是被忽略
這篇貼文看似是夫妻間的趣事，背後卻藏著不少伴侶都曾遇過的相處問題。有人沉迷電玩、有人忙著滑手機，也有人下班後只想追劇。每個人都有自己放鬆的方式，但當個人娛樂長期排擠兩人的相處時間，就可能讓另一半感到失落。
原PO精心打扮、主動親近老公，其實也傳達了渴望被關注、被回應的心情。當這份期待一次次落空，累積下來的不只是當下的失望，也可能讓人開始懷疑自己在伴侶心中的重要性。
另一半愛打電動怎麼辦？3個方法減少感情摩擦
1.約定彼此的專屬時間：
尊重另一半打電動的興趣，同時也可以約定每天留一段不受手機、電腦打擾的相處時間，一起吃飯、聊天或散步。
2.直接說出自己的感受：
與其生氣地質問對方為什麼又在打電動，不妨直接表達自己最近有些被冷落，希望能多一點兩人獨處的時間，讓對方理解自己的真正需求。
3.保留各自喜歡的生活：
即使結婚或交往多年，也不必將所有時間都綁在一起。當另一半享受電玩時，自己也可以安排運動、追劇、閱讀或與朋友聚會，找到舒服的相處節奏。
一段成熟的感情，容得下彼此的興趣，也需要雙方願意為對方留出時間。偶爾沉浸在遊戲世界無傷大雅，但別忘了，現實生活中也有一個期待與你好好相處的人。
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