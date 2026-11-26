AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章用塔羅牌對照5種現代戀愛現象。

文章用塔羅牌對照5種現代戀愛現象。 重點二： Situationship到Ghosting皆反映關係失衡。

Situationship到Ghosting皆反映關係失衡。 重點三：提醒讀者觀察行為一致性並保護自己。

塔羅只有78張，但渣男的招數卻不斷演進！上一篇《塔羅渣男圖鑑》介紹了六種經典渣男類型，從浪漫渣、嘴砲渣到養魚渣，相信不少人都能從中找到熟悉的感情經驗。

隨著社群媒體與交友軟體越來越普及，感情中的相處方式也出現了不少變化。有些人約會了好幾個月，依然說不清彼此的關係；有些人平常愛理不理，隔一陣子又傳訊息關心；還有人早已斷聯，卻天天出現在妳的限時動態觀看名單裡，讓人忍不住好奇他究竟在想什麼。

這些令人摸不著頭緒的感情行為，其實都有專屬的英文名稱。這次就繼續從塔羅師的角度出發，帶大家認識 Situationship、Breadcrumbing、Orbiting、Benching 與 Ghosting 五種現代戀愛現象，看看這些故事能在塔羅牌中找到哪些有趣的線索。

01｜Situationship × 吊人：關係卡在那裡，不前進也不放妳走

Situationship 又稱為「情境式關係」，指的是兩個人有著類似情侶的互動，卻沒有明確的交往共識。平常一起吃飯、約會，每天分享生活中的大小事，甚至已經有了親密接觸。身邊的朋友都以為妳們正在交往，當有人問起「所以他是妳男朋友嗎？」妳卻不知道該怎麼回答。

相處久了，妳開始期待兩人能有更明確的發展，試著詢問他對這段感情的想法，得到的回答總是「現在這樣不是很好嗎？」、「再給我一點時間」。聽起來似乎還有希望，於是妳繼續維持原本的相處方式。幾個月過去，兩人依然停留在原地，連下一步該往哪裡走都沒有答案。

這樣懸而未決的感情狀態，讓我想到偉特塔羅中的吊人。牌面上，一名男子單腳倒掛在木架上，另一條腿自然彎曲，雙手放在背後，臉上的神情十分平靜。頭部周圍散發著金色光芒，象徵透過暫時停下腳步，從不同角度重新理解眼前的處境。

吊人象徵等待、暫停、犧牲與換位思考，適度放慢腳步，有時能幫助我們釐清內心真正的想法。只是當一段感情長期停滯，只有一方持續付出時間與耐心，另一方遲遲不願表明態度，原本心甘情願的等待，也容易逐漸變成消耗。或許值得問問自己，究竟願意為這段關係停留多久。

02｜Breadcrumbing × 聖杯侍者：偶爾給點甜頭，讓妳一直覺得還有希望

Breadcrumbing 又稱為「麵包屑式曖昧」，形容一個人透過零星的關心與示好，維持對方對感情的期待，卻沒有持續投入的打算。平常好幾天不見人影，冷不防傳來一句「最近過得好嗎？」、「有沒有想我？」有時還會回覆妳的限時動態，說些曖昧的話，讓原本逐漸冷卻的心情再次起了波瀾。

每當妳覺得這段關係沒有結果，打算慢慢放下，他偏偏又出現了。聊起最近的生活，關心妳工作累不累，甚至主動提議下次一起吃飯。妳開始期待見面的那一天，對方的回覆卻越來越慢，先前提過的邀約也沒了下文。幾句甜言蜜語，就這樣讓人反覆經歷期待與失落。

這種零星傳遞心意的方式，讓我想到偉特塔羅中的聖杯侍者。牌面上，一名年輕人身穿印有花卉圖案的華麗服飾，頭戴藍色帽子，手中捧著一只聖杯，杯裡竟然冒出一條魚，彷彿正在與他對話。身後起伏的海洋，呼應聖杯元素所代表的情緒與感受。整幅畫面充滿童趣與想像力，也展現出聖杯侍者天真、浪漫又富有好奇心的特質。

聖杯侍者象徵情感萌芽、浪漫訊息與表達心意，陰影面則容易出現情感不成熟、三分鐘熱度與缺乏後續行動的傾向。Breadcrumbing 就像偶爾撒下一點麵包屑，讓人沿著那些微小的示好繼續往前走，以為下一次就能迎來真正的發展。可惜每次得到的都只有短暫關心，想要的穩定陪伴始終沒有出現。

03｜Orbiting × 寶劍侍者：人沒有要回來，限動倒是一篇都沒漏看

Orbiting 又稱為「軌道式關注」，指的是兩個人已經停止直接聯絡，其中一方仍透過社群媒體留意對方的生活。明明早就不再聊天，也沒有約會，Instagram 限時動態的觀看名單裡卻經常出現他的名字。有時候才剛發布沒多久，他就已經看過，偶爾還會替妳的貼文按讚，彷彿一直待在生活的某個角落。

這種若有似無的存在感，難免令人困惑。既然沒有聯絡，為什麼還要持續關注？他是不是還有興趣，或是想找機會重新開始？妳開始留意他有沒有看限動，偶爾也會點進他的個人檔案，看看最近過得怎麼樣。雙方沒有任何對話，幾個小小的社群互動，卻足以讓人猜測許久。

偉特塔羅中的寶劍侍者，就有幾分這種保持距離、默默觀察的感覺。牌面上，一名年輕人站在起伏的山丘上，雙手握著高舉的寶劍，身體朝向一側，頭部卻轉向另一個方向，彷彿正留意周圍的動靜。天空飄著大片雲朵，遠方的樹木也被風吹得傾斜，呼應寶劍所代表的風元素，展現出敏銳、警覺與善於觀察的特質。

寶劍侍者象徵好奇心、觀察力與資訊蒐集，當這份好奇過度發展，也容易出現過度關注、反覆揣測的傾向。Orbiting 就像一個人始終在妳的生活周圍徘徊，透過社群了解近況，卻沒有進一步交流。當然，觀看限動或按讚未必代表想重新發展關係，若將每次互動都當成感情訊號，反倒容易讓自己陷入無止境的猜測。

04｜Benching × 錢幣二：不跟妳交往，也不讓妳下場

Benching 又稱為「板凳式戀愛」，概念來自球場上的候補球員，形容一個人把曖昧對象放在備選位置，需要陪伴時才聯絡，平常卻沒有認真經營關係。妳很少收到他的主動訊息，偶爾卻會突然被問「這週末有空嗎？」、「好久沒見了，要不要一起吃飯？」讓妳以為兩人的感情終於有了進展。

每次見面時，他的態度都很自然，聊得開心，也會表現出親近的一面。等到各自回家，聯絡又變得稀少，訊息隔了好幾天才回覆，約會總在最後一刻才敲定。妳試著提前安排時間，他經常以工作忙碌為由推遲。漸漸地，妳發現自己似乎永遠排不上他的優先順位，只有當他寂寞、有空，或其他計畫取消時，才會被想起。

這種依照自身需求調整關係的方式，讓我想到偉特塔羅中的錢幣二。牌面上，一名男子站在海岸邊，雙手各持一枚錢幣，兩枚錢幣之間環繞著綠色的無限符號，彷彿正在進行一場永不停歇的雜耍。身後海浪高低起伏，兩艘船隨著波濤上下擺動，象徵生活環境的變化，以及同時兼顧不同事務的能力。

錢幣二代表靈活調度、適應變化與維持平衡，陰影面則容易出現猶豫不決、反覆權衡與缺乏穩定性的傾向。Benching 就像把感情當成一場時間管理遊戲，依照自己的需求分配時間，讓不同對象輪流上場。當妳總是需要配合他的安排，卻很少被納入未來的計畫，這段關係也逐漸變成一場沒有期限的候補等待。

05｜Ghosting × 聖杯八：昨天還聊得好好的，今天直接人間蒸發

Ghosting 又稱為「幽靈式消失」，指的是一個人在沒有任何解釋的情況下，無預警中斷聯絡。明明前幾天還聊得很開心，每天互道早安晚安，週末一起吃飯、約會，甚至已經討論好下次要去哪裡玩。沒想到某天開始，對方就像憑空蒸發一樣，再也沒有傳來任何消息。

起初，妳以為他只是工作太忙，或是遇到了什麼事情，便沒有急著追問。幾天過去，傳出去的訊息石沉大海，電話沒有人接，甚至發現自己已經被封鎖。妳回想最後一次見面的情況，翻閱聊天紀錄，試圖找出事情發生變化的原因。最讓人難受的，是連一句正式的告別都沒有，只能獨自面對這段關係留下的疑問。

這種不告而別的情境，讓我想到偉特塔羅中的聖杯八。牌面上，一名身穿紅色斗篷的男子背對八只排列整齊的聖杯，手持長杖，獨自走向遠方崎嶇的山巒。天空掛著帶有人臉的月亮，照亮前方的道路。他沒有回頭，彷彿已經下定決心離開熟悉的環境，前往未知的地方尋找新的方向。

聖杯八象徵情感抽離、放下過往與追尋內心真正的需求，有時也代表一個人決定離開已經無法滿足自己的關係。當這份離開的決心伴隨逃避溝通、忽略他人感受的行為，就容易呈現令人受傷的陰影特質。Ghosting 渣男只顧著自己想離開的心情，省去了說明與告別的麻煩，卻把困惑留給另一個人。對方早已轉身，妳還在等待一句解釋，甚至連這段感情究竟何時結束，都無從得知。

遇到 Situationship、Ghosting 怎麼辦？從塔羅看懂感情中的警訊

從 Situationship 的關係停滯、Breadcrumbing 的忽冷忽熱，到 Orbiting 的默默關注、Benching 的候補等待，以及 Ghosting 的不告而別，這五種現代戀愛現象，相信不少人都曾經親身經歷，或在朋友的感情故事中聽過。

透過塔羅牌的象徵，我們可以從不同角度理解這些行為背後的情感模式。當然，單憑某個舉動，還不足以判斷一個人是不是渣男。真正值得留意的，是對方長期以來如何對待妳，是否願意溝通、尊重彼此的感受，以及用實際行動經營關係。

如果妳正在經歷曖昧不明、忽冷忽熱或突然斷聯的感情，不妨先釐清自己的期待，觀察對方的言行是否一致，也可以試著表達自己的需求。當一段關係長期讓妳感到不安，甚至開始懷疑自己的價值，或許就值得重新思考，這樣的相處方式是否適合自己。

如果妳也喜歡透過塔羅認識感情中的不同面貌，歡迎延伸閱讀上一篇《塔羅渣男圖鑑》，認識另外六種經典渣男類型。

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