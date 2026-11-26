AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章用塔羅牌比喻6種常見渣男類型。

文章用塔羅牌比喻6種常見渣男類型。 重點二： 每種行為都對應一張牌的正逆位特質。

每種行為都對應一張牌的正逆位特質。 重點三：強調牌義僅供趣味參考，不能直接定罪。

從事塔羅占卜這幾年，聽過不少感情故事，漸漸發現許多人遇到的問題其實相當類似。有些人擅長甜言蜜語，追求時浪漫又體貼，交往後卻開始逃避責任；有些人遇到問題就突然消失；還有人同時跟好幾個對象曖昧，讓每個人都以為自己是特別的。

有趣的是，這些感情中的行為模式，都能從塔羅牌的人物性格與陰影特質中找到相似之處。這次就結合職業塔羅師的觀察，整理出六種經典渣男類型，透過常見的相處情境與塔羅牌義，帶大家認識感情中的不同面貌。

當然，這是一份帶點幽默的趣味圖鑑，每張塔羅牌都有豐富的象徵意義，不能單憑一張牌就認定一個人是渣男。

01｜浪漫渣 × 聖杯騎士：情話說得像偶像劇，卻不願承擔感情的責任

浪漫渣很懂得製造戀愛中的甜蜜感，曖昧期間每天早安晚安不間斷，記得妳喜歡吃什麼、想去哪裡玩，甚至會在約會時準備小驚喜。天氣變冷提醒妳多穿一件衣服，工作累了也會主動關心，讓人覺得自己遇到了一個溫柔又體貼的對象。

隨著兩人的關係逐漸穩定，開始討論未來或遇到需要磨合的問題時，他的態度卻慢慢改變。原本說好要一起完成的事情遲遲沒有下文，發生爭執時也不願好好溝通。每次問起，他總能用幾句甜言蜜語安撫妳，事情卻始終沒有解決。

在偉特塔羅中，聖杯騎士身穿盔甲，騎著白馬緩緩前進，手中握著一只聖杯，彷彿正準備向心儀的對象獻上心意。這匹白馬顯得格外溫馴，腳步從容，展現出聖杯騎士溫柔、浪漫又重視情感的特質。遠方蜿蜒的河流，也呼應著聖杯元素所象徵的情緒與感受。

聖杯騎士對愛情充滿美好憧憬，陰影面容易過度沉浸在戀愛的甜蜜與想像中，忽略經營關係需要付出的時間與心力。當感情逐漸融入日常生活，除了偶爾製造浪漫，那些曾經說出口的承諾，也需要透過實際行動慢慢實現。

02｜嘴砲渣 × 魔術師逆位：一張嘴什麼都能給妳，實際上什麼都沒有

嘴砲渣總有說不完的美好計畫，才剛認識沒多久，就開始說著「下次帶妳去日本玩」、「以後我們可以一起買房子」，甚至連結婚後的生活都規劃好了。聽著他滔滔不絕地分享，彷彿兩個人的未來已經有了明確的方向，讓人不知不覺開始期待。

然而，說好的日本旅行始終沒有訂機票，買房子的計畫也從來沒認真討論過。每次問起，他總能找到新的理由解釋，從工作太忙、最近手頭比較緊，到等過一陣子再說，理由一個接著一個。原本令人期待的未來，過了好幾個月依然沒有任何進展。

這樣的行為，讓我想到偉特塔羅中的魔術師逆位。牌面上，魔術師站在擺放聖杯、寶劍、權杖與錢幣的桌子前，一隻手高舉權杖指向天空，另一隻手指向地面，象徵將想法與意志轉化為現實的能力。頭頂上的無限符號代表無窮的潛能，桌上的四種元素則象徵他已經擁有實現目標所需的資源。

魔術師具備良好的溝通能力、創造力與行動力，逆位時則容易出現誇大其詞、操弄話術與言行不一的傾向。嘴砲渣很懂得利用言語創造期待，讓人相信美好的未來近在眼前，最後卻始終停留在他描繪的想像裡。

03｜搞消失渣 × 隱者逆位：一談到關係或承諾，他就開始人間蒸發

跟搞消失渣相處，最讓人無奈的就是他毫無預警的失聯。平常聊天、約會都很正常，一旦發生爭執，或是開始討論兩人的關係，他就像人間蒸發一樣，訊息已讀不回、電話也不接，讓妳只能盯著手機，反覆猜測自己是不是說錯了什麼。

過了幾天，他又突然傳來一句「最近工作比較忙」、「這陣子想一個人靜一靜」，彷彿之前什麼事都沒發生。當妳想把問題說清楚，他卻覺得妳給的壓力太大，甚至再次失去聯絡。久而久之，每次遇到衝突，都只剩下妳一個人等待回應。

在偉特塔羅中，隱者是一位披著灰色斗篷的長者，獨自站在白雪覆蓋的山頂，右手提著一盞燈，燈中閃耀著六芒星，左手則握著長杖。周圍沒有其他人物，只有寂靜的山巒，象徵暫時遠離外界的喧囂，透過獨處與內省尋找內心的答案。

隱者代表自我探索、沉澱與智慧，逆位時也會呈現封閉自我、過度孤立與拒絕溝通的陰影特質。每個人都有需要獨處的時候，但當他一次次拒絕面對感情中的問題，另一半也逐漸失去溝通的機會，原本累積的信任便在長期等待中慢慢消磨。

04｜偷吃渣 × 寶劍七：自以為藏得天衣無縫，其實破綻比藉口還多

偷吃渣總以為自己的行蹤藏得很好，明明已經有了交往對象，私底下卻還是跟其他人搞曖昧。原本隨手放在桌上的手機，突然開始螢幕朝下，訊息通知也悄悄關閉。假日經常說要加班、跟朋友聚餐，問起去了哪裡、跟誰見面，回答總是含糊不清。

當妳察覺不對勁，想進一步了解時，他立刻搬出各種理由，甚至反過來質問妳為什麼不信任他。明明只是想確認事情的真相，最後卻變成妳太敏感、想太多。隨著謊言越說越多，前後矛盾的地方也逐漸浮現，原本努力隱藏的秘密，終究還是露出了破綻。

在偉特塔羅中，寶劍七描繪一名男子躡手躡腳地離開營地，雙手抱著五把寶劍，另外兩把則留在身後。他一邊往前走，一邊回頭張望，臉上帶著若有所思的表情，彷彿正在確認自己的行動有沒有被發現。遠方的帳篷與人影，也讓整個畫面多了幾分偷偷摸摸的意味。

寶劍七象徵策略、隱瞞與私下行動，當這些特質被用來滿足個人私欲，也容易演變成欺騙與不擇手段的行為。偷吃渣總以為只要安排得夠周密，就能瞞過另一半的眼睛，繼續維持檯面下的關係。只是再高明的謊言，也很難永遠不被拆穿，一旦信任受到傷害，往往需要花費很長的時間才能重新建立。

05｜玩咖渣 × 權杖侍者：喜歡新鮮有趣的互動，卻很難在一段關係裡定下來

跟玩咖渣剛認識時，生活似乎突然變得精彩起來。他總是熱情又主動，三不五時傳訊息找妳聊天，週末約妳看電影、吃飯，甚至臨時起意就想帶妳去兜風。跟他相處有聊不完的話題，每次約會都充滿驚喜，讓人不知不覺開始期待下一次見面。

等到最初的新鮮感逐漸消退，他的注意力也慢慢轉移。原本每天聊到半夜，後來連訊息都懶得回，約會次數越來越少，反倒經常出現在各種聚會與交友場合。當妳開始認真看待這段關係，他卻覺得受到束縛，甚至坦白表示自己還想多認識不同的人，享受自由自在的單身生活。

在偉特塔羅中，權杖侍者是一名身穿鮮豔服飾的年輕人，站在一片乾燥遼闊的土地上，雙手握著一根長出嫩芽的權杖，抬頭專注地望著杖頂。遠方可見起伏的沙丘，象徵充滿未知與探索機會的世界。衣服上的火蜥蜴圖案，也呼應權杖所代表的火元素，展現出熱情、好奇與勇於嘗試的特質。

權杖侍者象徵探索、冒險與對新事物的熱忱，這份旺盛的好奇心，也容易伴隨三分鐘熱度、缺乏耐心與不願受到約束的傾向。玩咖渣享受追求時的刺激，喜歡認識不同的人，當一段關係逐漸進入穩定的日常，他的注意力又轉向下一場未知的冒險。

06｜養魚渣 × 聖杯七：同時對好幾個人釋放好感，讓每個人都以為自己是特別的

養魚渣的厲害之處，就是能同時維持好幾段曖昧關係，還讓每個人都覺得自己很特別。平常會主動傳訊息、分享生活，偶爾說些「跟妳聊天真的很舒服」、「妳跟其他女生不一樣」之類的話，讓人以為彼此的關係正在慢慢升溫。

當妳開始期待更進一步的發展，想確認兩人的關係時，他總是回答「順其自然就好」、「我還沒想清楚」。直到某天才發現，原來他也會對其他女生說同樣的話，甚至同時安排不同的約會。對他來說，每個曖昧對象都有吸引自己的地方，既然還沒決定要跟誰交往，乾脆先全部保留。

這樣的心態，讓我想到偉特塔羅中的聖杯七。牌面上，一名男子站在七只漂浮於雲端的聖杯前，每只杯子裡都裝著不同的事物，包括珠寶、城堡、桂冠、龍與蛇，還有被布遮住的人形。眼前充滿各種令人心動的選擇，男子舉起雙手，彷彿被這些景象深深吸引，一時之間不知道該如何決定。

聖杯七象徵幻想、誘惑與多重選擇，當一個人過度沉迷於眼前的各種選項，也容易忽略自己真正想要的是什麼。養魚渣享受被不同對象喜歡的滿足感，也捨不得結束任何一段曖昧。當他遲遲不願表明心意，那些認真投入感情的人，只能在期待與等待中反覆猜測自己究竟算什麼。

塔羅渣男圖鑑｜從六種經典渣男特徵，看見感情中的不同面貌

從浪漫渣、嘴砲渣到玩咖渣、養魚渣，這六種經典類型，相信不少人都曾經遇過。塔羅牌的78張牌涵蓋了不同的人物性格與情感課題，也讓我們有機會從牌義中觀察人性，重新思考感情中的相處模式。

本來以為學會看塔羅，就可以成功避開各種渣男。後來才發現，牌義會背熟，渣男的招數卻永遠背不完。

畢竟塔羅只有78張，但渣男會不斷演進！下一篇《塔羅渣男圖鑑》將繼續介紹 Situationship、Breadcrumbing、Ghosting 等現代戀愛現象，看看這些行為又能對應到哪些有趣的塔羅牌義。

看完這六種類型，妳覺得哪一種最讓人頭痛？歡迎在留言區分享妳遇過的渣男行為，說不定下一位被收錄進圖鑑的角色，就來自妳的故事！

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IG：黛兒姊姊｜黛的塔羅占卜 @adeletarot