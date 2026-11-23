2026-11-23 15:28 女子漾／編輯黃冠婷
醜男比渣男更吃香？ 交友軟體兩年流失百萬人，Gen Z流行 「史瑞克式約會」掀爭議
年輕人真的越來越不想談戀愛了嗎？過去想脫單，許多人會打開交友軟體尋找對象，如今卻面臨用戶流失。英國數據顯示，Tinder兩年間減少約100萬名使用者，社群更出現「史瑞克式約會」（Shrekking）新戀愛用語。這種「向下擇偶」真的比較幸福？研究揭露現代年輕人害怕戀愛的3大原因。
交友軟體失寵？英國Tinder兩年流失100萬用戶
根據英國通訊管理局Ofcom發布的《Online Nation 2025》報告，Tinder在英國的成年網路使用者人數，從2023年5月約250萬人，降至2025年5月約150萬人，兩年減少約100萬人。
Bumble同期也從約140萬人降至110萬人，但另一款交友軟體Hinge在2025年5月仍有約150萬名使用者，顯示各平台的發展情況並不相同。
行動數據分析公司Adjust公布的2026年報告也指出，2025年全球交友軟體安裝量年減4%，使用次數下降7%，平均單次使用時間從13.21分鐘縮短至11.49分鐘。
什麼是「史瑞克式約會」？寧願找醜男也不想受傷
「史瑞克式約會」（Shrekking）源自動畫《史瑞克》，2025年在TikTok引發討論，指刻意選擇自己認為外貌吸引力較低的對象，期待對方更珍惜自己，藉此降低被背叛或傷害的風險。
這種戀愛心態認為，與其追求條件優秀卻可能讓自己受傷的人，不如選擇看似更容易相處、比較有安全感的對象。
不過，外貌與忠誠度沒有必然關係。社群甚至衍生出「Getting Shrekked」一詞，形容原本以為降低擇偶標準就能避免受傷，最後卻依然遭到冷落或背叛。
「史瑞克式約會」引爆爭議！網友約會被嫌醜，氣到當場離席
Reddit論壇2026年7月出現一篇引發討論的貼文，一名26歲女性自稱，第一次與哥哥的朋友約會時，男方竟坦承自己正在嘗試Shrekking，因為覺得漂亮女生比較麻煩，才決定找外貌不符合自己理想標準的人約會。
更讓她傻眼的是，男方還反問她，能和這麼帥的人約會是不是很開心，讓她氣得當場離開。貼文獲得超過3,000個讚，不少網友認為，把約會對象當成「降低標準」的選擇，本身就是一種不尊重。
X平台也出現類似批評，有網友指出，刻意找自己不喜歡的人交往，卻期待對方更加珍惜自己，是不公平的戀愛心態。也有人自嘲，如果外貌普通的人被追求，還可能被認為是對方在實踐Shrekking，反而傷害自尊。
上述Reddit事件為匿名網友自述，真實性尚無法獨立確認，但相關討論也凸顯這種擇偶方式的爭議。
年輕人為什麼越來越怕戀愛？研究揭露3大原因
美國2026年《State of Our Unions》研究，調查5,275名22至35歲未婚年輕人，發現經濟壓力、過去感情經驗與缺乏自信，都是阻礙約會的重要因素。
1. 約會太花錢！52%認為經濟壓力是障礙：研究顯示，52%的受訪者認為金錢不足是約會障礙，其中男性占58%、女性占46%。吃飯、交通與約會活動都需要花費，當生活成本增加，部分年輕人也會降低主動認識對象的意願。
2. 曾經受過傷！55%分手後更不想戀愛：調查發現，48%的受訪者將不愉快的約會經驗視為障礙，55%則表示，過去的分手經歷讓自己更不願意開始新戀情。
對曾經遭遇感情背叛、冷暴力或忽冷忽熱的人而言，再次建立信任可能需要更多時間，也讓情緒穩定、願意溝通成為重要的擇偶條件。
3. 擔心自己不夠好！49%缺乏約會自信：研究指出，49%的受訪者認為缺乏自信是約會障礙。交友軟體充滿照片與個人條件比較，也可能讓部分使用者更在意外貌、收入及吸引力，擔心自己遭到拒絕。
此外，僅28%的受訪者認為自己能在不愉快的約會或感情挫折後保持正向態度，顯示感情中的挫折感也是值得關注的問題。
交友軟體讓人更孤獨？研究發現兩者存在關聯
2025年刊登於《Annals of the New York Academy of Sciences》的一項研究，分析1,632名英國年輕人的數位使用習慣，發現交友網站或App使用與較高的孤獨感存在統計關聯。
不過，研究並未證明交友軟體會直接造成孤獨，也可能是原本感到孤單的人，更傾向透過交友平台尋找陪伴。
重複配對、令人失望的互動及負面約會經驗，可能累積成心理負擔，讓人逐漸產生約會疲勞。
找醜男真的比較安全？專家揭「向下擇偶」的感情陷阱
《Psychology Today》曾分析Shrekking背後的問題，2025年9月21日刊登醫師Bruce Y. Lee的分析指出，「史瑞克式約會」最大的問題，在於把戀愛當成一場條件高低的競爭。
當一個人刻意選擇自己認為條件較差的伴侶，期待對方因此更加感激、付出更多，反而容易形成不平等的關係。文章也提醒，外貌與收入都可能隨時間改變，真正影響感情能否長久的關鍵，仍是雙方的尊重、溝通與相容性。
單身成新潮流？年輕人仍然渴望親密關係
交友軟體用戶減少，加上Shrekking引發討論，是否代表年輕人已經不相信愛情？
目前研究並不支持這樣的結論。許多年輕人依然期待穩定的親密關係，只是經濟壓力、過去感情經驗與缺乏自信，讓他們更謹慎地投入戀愛。
單身不一定代表孤獨，有伴侶也不保證幸福。與其期待「向下擇偶」就能避免受傷，學會辨識健康關係、建立界線，或許才是現代戀愛更值得關注的課題。
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