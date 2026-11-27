2026-11-27 09:02 潮健康
女友提議用「玩具」助興怎麼辦？ 研究：坦然接受情趣用品，「性自尊」反而提高
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：828名男性調查顯示，伴侶共用情趣用品者性自尊更高。
- 重點二：享受這類互動的男性，性自尊高於不享受者。
- 重點三：研究屬橫斷面問卷，無法證明因果，重點在溝通與衛生。
潮健康／外電編譯
當親密伴侶主動提議在床事中加入情趣用品增添情調時，許多男性的第一反應往往不是興奮，而是暗自焦慮：「是不是自己表現不夠好、無法滿足對方？」刊登於國際性學權威期刊《性研究期刊》（The Journal of Sex Research）的一項最新調查打破了這項迷思，在828名曾與女性伴侶有過親密互動的男性中，曾與伴侶共同使用情趣用品者，其「性自尊」與生殖器自我形象反而顯著高於未使用者。
加拿大團隊調查828名男性！ 區分「有無使用」與「是否享受」此項由加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）與昆特侖理工大學（Kwantlen Polytechnic University）研究團隊於2026年11月19日發表的調查，共透過線上問卷招募828名平均年齡約39.6歲、曾有至少一位女性性伴侶的男性。
研究不僅詢問受試者是否曾與伴侶使用情趣用品，更細緻區分了「實際使用經驗」與「是否享受該次互動」。同時，問卷全面評估了受試者對傳統男性氣概規範的認同度、男子氣概威脅感、性別態度、生殖器自我形象以及「性自尊」（即個人對自身性價值與性能力的心理評價，並非單純量測生理硬度或持久度）。
數據分析顯示，相較於未使用者，曾與女性伴侶使用情趣用品的男性，較少認同刻板的傳統男性氣概規範與部分性別歧視態度，其生殖器自我形象與整體性自尊均明顯較高。在已有使用經驗的族群內部比較，主觀「享受」此類互動的男性，其性自尊亦明顯高於不享受者；有趣的是，這兩者在生殖器自我形象分數上並無顯著差異，且進一步分析陰莖外型用品的使用時，「性自尊」具備統計預測力，生殖器自我形象則無。
這項發現提醒大眾，男性抗拒情趣用品的原因，不能單純簡化為「害怕尺寸被比較」，更深層的背景往往涉及對自身性角色的僵化認知（例如認為滿足伴侶只能依賴單一傳統方式）。不過，由於此研究屬同一時間點蒐集的自陳問卷，無法判定因果先後順序——究竟是原本性自尊較高者更願意開放嘗試，抑或愉快的互動強化了自我評價，仍有待長期追蹤釐清。同時，不想使用用品也絕不等同於保守、沒自信或不愛伴侶，雙方感到自在遠比跟隨潮流重要。
溝通慾望與注意衛生安全！ 專家建議3原則健康探索親密關係若伴侶間有意嘗試情趣用品，建議依循以下原則建立安心且健康的互動：
- 先談感受與期待，化解被否定誤解：面對伴侶提議時，可先好奇詢問對方期待增添何種感官體驗、哪些現有互動是雙方已非常享受的，而非直接解讀為對自身表現的否定；同時亦可坦誠表達內心疑慮，並約定「只要任何一方感到不適便隨時停止」。
- 嚴格落實清潔衛生，避免無防護共用：英國國民保健署（NHS）提醒，應盡量避免與他人共用性玩具；若需共用，使用前後必須依材質說明徹底清潔，並在更換使用者前套上全新保險套，以降低感染風險（惟須注意保險套仍無法阻絕所有皮膚接觸型性傳染病）。
- 出現疼痛出血或持續性障礙應及時就醫：使用輔具或親密互動後若反覆發生私密處疼痛、破皮、出血或異常分泌物，應立即停用並就醫檢查；若長期面臨勃起硬度維持困難或其他明顯性功能困擾，應主動諮詢泌尿科醫師進行完整生理評估。
總結而言，這項調查打破了「使用情趣用品代表男性能力不足」的刻板印象，但問卷結果無法判定因果先後，亦不能證明用品能直接治療性功能障礙。親密互動並非比拚開放程度的測驗，伴侶雙方感到自在遠比跟隨潮流重要；日常除應落實清潔與避免共用外，若反覆出現疼痛、出血或持續勃起困難，仍應及早就醫評估。
資料來源Hattie等（2026）｜The Journal of Sex Research｜828名男性情趣用品調查PubMed｜PMID 43056494｜正式出版紀錄及摘要NHS｜Genital warts｜性玩具共用與感染預防
延伸閱讀互相自慰能改善感情嗎？研究解析伴侶性慾、親密感與性滿意度
對性生活不夠滿意？做越多次不代表越性福
原文出處：女友提議用「玩具」助興怎麼辦？ 研究：坦然接受情趣用品，「性自尊」反而提高
精華 FAQ
-
研究團隊以線上問卷調查828名曾與至少1位女性伴侶有親密互動的男性，平均年齡約39.6歲，並比較是否曾共用情趣用品、是否享受該互動，以及其性自尊與性別態度。
-
數據顯示，曾與伴侶使用情趣用品者的性自尊與生殖器自我形象較高；在有使用經驗者中，主觀享受互動的人性自尊更高。這較像是開放態度與自我評價較正向的相關，而非能力不足。
-
建議先談感受與期待，避免把提議解讀成否定；其次要重視清潔衛生，避免無防護共用；若出現疼痛、出血或持續性勃起困難，應立即停用並及早就醫評估。