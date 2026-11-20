AI重點 文章重點整理： 重點一： Aden 終於向男友坦白長期累積的委屈與失落。

Aden 終於向男友坦白長期累積的委屈與失落。 重點二： 兩人都把對方的沉默誤解成理解，造成距離加深。

兩人都把對方的沉默誤解成理解，造成距離加深。 重點三：這段關係沒有立刻修復，只是先停止假裝一切沒事。

「我不是不愛你了，我只是好像已經很久沒有在這段感情裡，感覺到自己被愛著。」——Aden

星期四晚上十點二十分。

Aden 坐在餐桌前，面前放著兩杯已經冷掉的茶。男朋友剛洗完澡，穿著那件她很熟悉的灰色 T-shirt，坐在對面。

電視沒有開，手機也沒有響。

那是一個很普通的夜晚。

普通到如果沒有接下來的對話，他們可能又會像過去幾個月一樣，各自滑著手機，然後說聲晚安，結束這一天。

可是那天，Aden 突然不想再這樣下去了。

「我有件事情，想跟你好好說。」

男朋友抬起頭，看著她。

「怎麼了？」

她原本以為自己已經想好要說什麼。

可是當對方真的放下手機，認真看著她的時候，她卻突然不知道該從哪裡開始。

那些累積了很久的委屈、失落，還有無數個想說卻又吞回去的夜晚，好像全部擠在胸口。

最後，她只說了一句：

「我覺得我們最近，好像沒有那麼像情侶了。」

然後，他們都安靜了很久。

有些話在說出口後一切都變了。

Aden 其實已經想談這件事很久了。

從兩個人開始不再分享每天發生的事情，到週末越來越少一起出門，再到那些原本可以聊上一整晚的話題，最後只剩下「吃了嗎」「幾點回來」「明天要上班嗎」。

她不是沒有發現。

只是每一次想開口，心裡都會出現另一個聲音。

是不是我想太多了？是不是在一起久了，本來就會變成這樣？

如果我把這些事情說出來，他會不會覺得我很煩？

於是她一次次把話吞回去。

有時候明明很失望，還是笑著說沒關係。有時候想問對方是不是不愛了，最後卻只是傳了一張晚餐照片，假裝一切都跟以前一樣。

她以為只要不把問題說破，兩個人就還能維持原本的生活。

可是後來她發現，沒有說出口的事情，不會因為時間過去就自動消失。

它只是慢慢變成一種距離。

我們有時候害怕的不是爭吵，而是終於把心裡話說出來之後，才發現對方可能真的沒有想過同樣的問題。

以為只要再體諒一點，就能回到以前

「我知道你工作很累。」

那天晚上，Aden 一開始還是這樣說。

她知道男朋友最近的工作壓力很大，也知道對方不是故意忽略她。她甚至很習慣在表達自己難過之前，先替對方解釋所有可能的原因。

「可是我也會累啊。」

說出這句話的時候，她突然有點想哭。

她想起前幾個星期，自己在公司遇到一件很委屈的事情。那天她搭捷運回家，原本想跟男朋友聊聊，卻想到對方最近總是很疲憊，最後還是把手機收了起來。

她也想起有一次，自己特地訂了餐廳，希望兩個人能好好吃頓飯。結果吃飯的過程中，對方一直回覆工作訊息。

那天她沒有生氣。甚至還告訴自己，成熟的感情本來就應該互相體諒。

可是她突然發現，自己好像一直在體諒，卻越來越不知道自己的感受該放在哪裡。

「我不是要你每天陪我，也不是要你什麼事情都以我為主。」

她看著對方，慢慢地說：「我只是有時候很想跟你說話，可是我不知道你還想不想聽。」

男朋友沒有立刻回答。而那個沉默，讓 Aden 比想像中更難受。因為她終於承認了一件自己一直不願意面對的事情。

她不是不夠獨立，而是已經在這段兩個人的關係裡，習慣了一個人消化所有情緒。

原來你也會想我，只是我們都沒有為對方想過

過了很久，男朋友終於開口。

「我不知道妳已經這麼不開心了。」

Aden 聽見這句話，第一個反應其實是生氣。

她很想問他，難道自己最近變得那麼安靜，他都沒有發現嗎？難道兩個人已經很久沒有好好聊天，他真的一點感覺都沒有？

可是她沒有立刻說出口。

因為男朋友接著說：「我最近真的不知道自己在幹嘛。」

他說，工作上的事情一直處理不完，主管對他的期待越來越高，可是他卻覺得自己好像沒有什麼進步。

每天回到家，只想放空。他知道自己應該多陪陪 Aden，也知道兩個人很久沒有好好出去約會。

只是每次想到還有很多事情沒有完成，就覺得很煩躁。

「我以為我們在一起這麼久了，妳應該知道我最近很累。」

Aden 聽完之後，突然有一種很複雜的感覺。

原來這段時間，他也沒有過得很好。

只是她一直以為他的沉默是不在乎，而他一直以為她的安靜是理解。兩個人都在用自己的方式努力生活，也都以為對方應該懂自己。

可是他們忘記了，再親密的人，也沒有辦法永遠猜中另一個人的心情。

Aden 看著他，輕輕地說：「可是我也不是每一次都能自己撐住。」

那句話說完之後，兩個人又沉默了。只是這一次，沉默好像跟以前不太一樣。

以前的沉默，是誰都不想開口。

而現在的沉默，是兩個人終於開始聽見那些以前沒有聽見的話。

不是你不懂我，而是愛慢慢淡去了。

那天晚上，Aden 說了很多以前不敢說的事情。

她說自己有時候真的很羨慕那些還會互相分享生活的情侶。

她說她不是每一次都想要什麼驚喜，也不是需要對方時時刻刻報備，只是希望偶爾能夠感受到，自己仍然是對方生活裡很重要的一部分。

她也承認，有些時候她明明不開心，卻故意說沒事。

因為她害怕自己說出真正的感受，最後換來的只是一句「妳想太多了」。

男朋友聽著，偶爾點頭。有幾次，他試著解釋。

但 Aden 沒有再像以前那樣，急著把自己的話收回去。

「我知道你不是故意的。」

她說。

「可是我真的難過很久了。」

這句話說出口的時候，她突然覺得心裡很酸。原來她一直想要的，不是讓對方承認自己有多委屈，也不是要證明誰比較愛誰。

她只是希望，自己這段時間的感受，可以被認真看見。

而男朋友也第一次坦白，他有時候不知道該怎麼面對 Aden 的期待。

不是因為不想陪她，而是他對自己的生活也感到無力。當工作已經讓他筋疲力盡，他甚至不知道自己還有多少力氣，可以好好經營一段關係。

Aden 沒有因此突然釋懷。

她理解他的疲憊。

但理解，不代表那些失落就不存在了。

原來兩個人都沒有做錯什麼大事，卻還是可能在一次次沒有說出口的心情裡，慢慢傷害彼此。

誠實了像電影散去後的無聲的再見。

那天晚上，他們沒有抱在一起哭。

也沒有說出什麼「以後一定會更好」的承諾。

男朋友只是看著 Aden，說了一句：

「對不起，我真的不知道妳已經這麼累了。」

她點點頭。

「我也不知道我們怎麼會變成這樣。」

然後兩個人安靜地坐著。

餐桌上的茶已經完全冷掉，窗外偶爾傳來汽車經過的聲音。

Aden 原本以為，當自己終於把心裡的話說出來，應該會覺得輕鬆很多。

可是沒有。她反而覺得有一點空。

因為那些話說出口之後，她才真正看見，原來他們之間已經累積了這麼多沒有被處理的問題。

而那些問題，不可能因為一個晚上，就全部消失。

她也不知道接下來會怎麼樣。他們會重新找到以前的親密嗎？還是有一天，終究會發現彼此已經走向不同的方向？

她沒有答案。男朋友也沒有。

只是那天晚上，他們第一次沒有用「沒事」結束一段對話。

也沒有急著用「我愛你」掩蓋那些還沒說完的難過。

他們只是安靜地坐著，接受彼此現在真的沒有那麼好。

而這件事情，對 Aden 來說，已經很不容易了。

關係不會因坦白就變好，但不用再假裝沒事。

隔天早上，生活沒有發生什麼明顯的改變。

鬧鐘一樣在七點響起。

Aden 一樣要趕著出門上班，男朋友也一樣忙著準備今天的會議。

兩個人在玄關穿鞋時，男朋友突然問她：

「妳今天晚上會很晚回來嗎？」

「應該不會，怎麼了？」

「沒有，只是想說，如果妳不累，我們晚上可以一起吃飯。」

Aden 看著他。

以前聽見這句話，她可能會很開心，覺得對方終於開始在乎自己了。

可是這一次，她沒有急著把它當成關係正在變好的證明。

她只是回答：

「好啊，晚上再說。」

因為她開始明白，一段關係真正的改變，不是某個人突然做了一件很浪漫的事情，而是那些曾經被忽略的感受，能不能在往後的日子裡，慢慢得到回應。

她也知道，自己還需要一點時間。

去確認那些失落會不會再次發生。

去理解現在的他們，究竟還想不想繼續走下去。有些感情，真的沒有辦法靠一次談話就找到答案。但至少那天晚上，他們都沒有再假裝一切很好。

寫在最後｜說出口的那天，我們沒有比較輕鬆

後來的 Aden，偶爾還是會想起那個晚上。

想起桌上冷掉的茶，想起男朋友沉默很久的表情，也想起自己終於說出那句：

「我真的難過很久了。」

她曾經以為，真正成熟的感情，就是不要為了一點小事爭吵。

後來才發現，成熟也許不是永遠保持平靜，而是即使知道有些話說出來會讓彼此不舒服，仍然願意誠實面對。

我們總是希望，關係裡的問題可以有一個明確的結果。

要嘛和好。要嘛分開。最好能夠在某個晚上，把所有委屈都說清楚，然後隔天醒來，一切重新開始。

可是現實生活裡，很多關係並不是這樣。

有些人還愛著，卻已經很累了。有些人想留下，卻不知道該怎麼繼續。也有些人，明明已經說出了全部的心事，卻還是需要時間，才能明白自己真正想要什麼。

所以我想，這次的故事，不一定需要一個結局。

Aden 沒有決定離開。

也沒有立刻原諒所有的忽略。她只是終於不再把自己的委屈藏起來。而他，也第一次認真聽見了她的疲憊。

有些話說出口，不是為了讓對方立刻改變，而是因為我們終於不想再用沉默，假裝自己沒有受傷。

也許真正的誠實，不會讓我們立刻得到想要的答案。

但至少從那個晚上開始，他們終於知道，彼此心裡都藏著一些沒有說出口的難過。

至於接下來會怎麼樣？

我想，就留給時間吧。我們沒有和好，也沒有分開。只是那個晚上，我終於說了。然後我們都安靜了很久。

原來有些沉默，不是因為沒有話說，而是終於願意認真聽見彼此。

願每一個曾經把委屈藏在心裡的人，都能在某一天，找到一個願意聽自己把話說完的人。

也願我們都慢慢明白，說出真心話，不一定會讓關係變得容易。

但至少，不需要再讓自己一個人承受所有的難過。

🤍 Y.H｜星期整聊事





有些感情不是突然變淡的，而是兩個人慢慢停止分享生活。這一次，Aden 終於試著打破沉默。