和事業成功、經濟條件優渥的男人交往，真的會比較幸福嗎？近日一篇討論「和有實力的男人談戀愛」的社群文章引發議論，作者認為，這類男性在感情中往往保持理性，不會輕易投入時間與精力，甚至會默默評估另一半的情緒、價值觀及生活態度。這番說法讓不少女性網友反擊，直言自己同樣有選擇權，戀愛憑什麼只能由男方決定去留？

有實力的男人談戀愛都在篩選？社群文章掀起論戰

這篇社群文章以「和有實力的男人談戀愛，最大的感受不是被寵，是被篩選」為題，認為許多人受到偶像劇與短影音影響，期待條件優秀的另一半能夠隨時陪伴、主動示好，甚至無條件包容。

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但作者提出另一種看法，認為部分事業成功的男性因為工作繁忙、重視時間分配，面對戀愛時可能更加謹慎，會透過長期相處觀察對方的情緒管理、價值觀與處事態度，再決定是否繼續發展關係。

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文章甚至形容，女生可能以為自己正在談一場浪漫戀愛，卻不知道自己的言行早已被對方納入評估，直到關係結束才發現，自己沒有通過對方心中的標準。

女網友反擊：他在篩選我，我也早就把他淘汰

貼文曝光後，最引人注意的反而是女性網友的回應。

一名網友分享，自己曾遇過非常理性、習慣評估交往對象的男性，但她同樣在觀察對方，最後認為男方根本沒有達到自己的標準，因此選擇結束往來。即使對方後來多次希望重新接觸，她也沒有改變決定。

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另一名網友表示，現在的自己也會篩選男人，認為這本來就是每個人在感情中都擁有的權利。

還有人指出，感情需要雙方珍惜與體諒，既然每個人都在尋找適合自己的伴侶，就沒有誰天生握有比較高的評分權。

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這些回應讓原本以男性為主角的「戀愛篩選論」，逐漸變成另一場討論： 如果兩個人都有選擇權，為什麼成功男性的挑剔被形容成理性，女性的標準卻容易被說成要求太高？

心理學研究：男女擇偶標準不同？真正見面後未必如此

美國心理學家Paul W. Eastwick與Eli J. Finkel曾在2008年發表研究，透過快速約會與後續追蹤，探討人們口中的理想伴侶條件，是否真的影響現實中的心動。

研究發現，受試者在描述理想對象時，確實出現傳統的性別差異，例如男性較重視外貌，女性較重視經濟前景。

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然而，當參與者實際與異性見面後，這些事先提出的條件卻無法有效預測他們真正會喜歡誰；在實際吸引力與對方外貌、收入潛力的關聯上，研究也沒有發現原先預期的男女差異。

換句話說，一個人即使列出完整的理想伴侶清單，真正遇到心動對象時，也未必完全照著清單做選擇。

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這項發現也讓「高段位男人都有一套精準擇偶標準」的說法多了一個值得思考的角度：

擇偶條件可以事先設定，但真實的吸引力未必能被條件完全解釋。

誰比較會挑對象？350人約會實驗發現驚人差異

另一項2009年刊登於《Psychological Science》的研究，則挑戰了「男人比較主動、女人比較挑剔」的傳統印象。

研究人員安排350人參與異性快速約會，並調整約會時由誰起身走向下一位對象。

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結果發現，負責主動移動、接近別人的參與者，對約會對象的接受度往往比較高；當女性成為主動接近的一方時，原本常見的男女選擇性差異也隨之消失。

研究顯示，誰比較挑剔，不一定完全由性別決定，約會情境、互動方式及誰扮演主動角色，也可能影響一個人的判斷。

因此，把戀愛中的理性評估視為成功男性獨有的能力，恐怕過度簡化了親密關係。

條件再完美，也不代表兩個人一定有火花

2017年，心理學家Samantha Joel、Paul W. Eastwick及Eli J. Finkel進一步利用機器學習，分析兩場快速約會研究的資料。

研究團隊在約會前蒐集參與者超過100項個人特質與伴侶偏好資料，希望藉此預測誰會對誰產生浪漫吸引力。

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結果發現，模型雖然能在一定程度上預測哪些人普遍比較容易喜歡別人、哪些人比較容易受到歡迎，卻無法可靠預測特定兩個人見面後，是否會產生獨特的心動感。

這也意味著， 即使事先掌握收入、個性、價值觀等大量資訊，仍很難單憑條件判斷兩個人是否真正適合。

戀愛可以互相選擇，但把另一半當考生恐怕走不遠

回到這場社群論戰，仔細觀察另一半是否適合自己，本來就是建立親密關係的正常過程。無論男女，都可以在交往前確認價值觀、金錢觀、生活習慣與未來規劃是否一致。

但如果一方始終把自己放在評審的位置，要求另一半不斷證明價值，卻不願意接受對方同樣的檢視，這樣的相處方式就可能讓關係失去平衡。

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成熟不只在於懂得挑選，也包括能夠看見彼此的不完美，並願意面對自己的缺點。