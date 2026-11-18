AI重點 文章重點整理： 重點一： 育兒後的體貼，不只說辛苦了，更要主動把事做完。

育兒後的體貼，不只說辛苦了，更要主動把事做完。 重點二： 文中列出5句實用的「我來」，涵蓋吃飯、出門、聚餐、照顧與拍照。

文中列出5句實用的「我來」，涵蓋吃飯、出門、聚餐、照顧與拍照。 重點三：真正分擔家務與育兒，能讓另一半獲得休息與被看見的感受。

「老婆，妳辛苦了」





有孩子後，浪漫有時候會換一種樣子。以前是突然收到一束花，現在可能是吃飯吃到一半，對方把孩子的碗接過去，讓你終於不用一口自己的飯、一口孩子的飯，輪流忙到菜都冷了

以下5句「我來」，哪一句最讓你想點頭？

1.「我來陪他吃，妳先把飯吃完」

全家一起吃飯，有個人看起來一直坐在餐桌旁，卻可能根本沒吃幾口

先把食物剪小、擦掉灑出的湯、撿掉到地上的湯匙，再回答第三次「為什麼不能只吃白飯」，等終於輪到自己，大家已經準備吃水果了

這時候接手的人，如果連孩子的水杯在哪裡都知道，真的很加分

讓另一半好好吃完一餐，也包括接下那些小狀況，不必才坐下兩分鐘，又喊她回來找東西

2.「明天出門的包包，我來整理」

「可以出門了嗎？」

問這句話的人穿好鞋了，另一個人卻可能還在確認替換衣物、水壺、濕紙巾，以及出門後一定會被問到的那隻小玩偶

帶孩子出門的麻煩，常常從出門前就開始了

願意整理包包，可以先一起列好常用清單，之後就由負責的人檢查與補齊。孩子長大、需求變了，再一起調整

更讓人開心的是，回家後也記得把濕衣服拿出來、水壺洗乾淨，不讓那個包包原封不動地等到明天

3.「這次家庭聚餐，我來聯絡」

一家人吃頓飯，還沒坐下來就有不少訊息要回

幾點到？誰訂位？有沒有兒童椅？孩子那時候會不會正在睡？長輩想提早，其他人卻還沒下班

如果每次都是同一個人在群組裡確認，她可能看到「大家一起吃飯」這幾個字，就先想到一串待辦事項

主動接下聯絡，就把人數、時間、訂位一起處理好，遇到需要兩人決定的事情再討論

另一半收到「訂好了，週日十二點，有兒童椅」，跟收到「妳再問一下大家」，心情真的差很多

4.「這邊我來顧，妳先去忙自己的」

有時候想做的事很普通，洗個澡、剪個頭髮，或把一集影集看完

但門才關上，就聽見「媽媽，他要找妳」，手機才拿起來，又有人問「他的衣服放哪裡」

休息被切得零零碎碎，很難真的做完一件自己的事

接手照顧前，可以先確認必要的用品與安排，接下來由接手的人陪孩子玩、回應需求，讓孩子也有機會熟悉另一位照顧者的方式

當然，兩個人都需要自己的時間，可以約好輪流。誰平常承擔比較多，也值得被多留意一些

5.「我來拍，妳也一起入鏡」

翻開手機，有孩子吃蛋糕、有孩子跟爸爸玩、有孩子牽著阿公阿嬤，照片拍了幾百張，媽媽卻只出現一隻手

她不是不想拍，只是習慣看到值得記錄的畫面，就先拿起手機

有人主動說「妳坐過去，我幫你們拍」，真的會讓人很開心。拍之前看一下光線，別只留下閉眼或低頭找東西的瞬間，拍完也記得把照片傳給她

不用等到生日或旅行，平常一起看書、笑成一團的時候，就很值得留下來

「我來」之後，真的把事情做完

每個家庭的分工不同，這5句話也適合說給爸爸、伴侶，或家裡平常照顧孩子最多的人聽

「辛苦了」可以繼續說，再加上一件自己願意主動做的事，對方會更容易感受到那份體貼

今晚如果不知道從哪裡開始，就看看家裡誰的飯還沒吃完，誰手上一直有事情

走過去說一句：「這個我來」