情侶約會到底該誰付錢？AA制看似公平，但當兩人收入差距懸殊，生活開銷又集中在其中一方身上，真的還算平等嗎？近日一名女大生在Dcard分享，男友年薪高達180萬元，約會卻連一人300元的餐費都嫌貴，平時買菜、煮飯也幾乎由她負責。更讓她心寒的是，男友買自己的衣服、鞋子毫不手軟，卻對兩人的共同支出斤斤計較，讓她萌生分手念頭，也掀起網友對情侶金錢觀的討論。

AI摘要 文章摘要整理： Dcard女大生指男友年薪180萬元仍在約會與生活開銷上過度節省，讓她長期負擔採買、煮飯等支出，因金錢觀與責任分配失衡而萌生分手念頭，網友也多認為問題不在AA制本身。

男友年薪180萬卻嫌餐費貴！女大生每月花4000元買菜

一名女網友日前以「男友節省到我想分手了」為題在Dcard感情板發文，透露自己目前仍是學生，每個月透過打工、股票投資及家人提供的生活費，約有3萬元可以運用，男友則已經出社會工作，年收入約180萬元。

圖片來源：Dcard

儘管雙方經濟條件相差不少，兩人平時約會仍以AA制為主。原PO表示，男友習慣選擇夜市、路邊攤等平價餐點，即使她偶爾想吃一人300元左右的餐廳，對方也會認為太貴，讓她只能另外找朋友一起吃。

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除了約會支出，原PO平時還會負責到賣場採買食材與零食，每月花費約4000元，回家後也主要由她下廚，男友則負責洗碗。她提到，對方平常不主動購買零食，卻會吃她準備的食物，當她表達不滿時，兩人還會因此發生爭執。

對自己大方、對女友小氣！連保險套都嫌貴

真正讓原PO難以接受的，是男友花錢態度上的反差。她表示，男友經常以存錢買房為理由節省共同開銷，卻願意購買自己喜歡的衣服、褲子及鞋子。

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更讓她生氣的是，男友甚至認為保險套太貴而不願使用。原PO透露，自己過去曾因泌尿道感染就醫，醫療費用也由自己負擔，因此對男友不願重視安全措施的態度相當不滿，後來選擇拒絕親密行為。她也提到，雙方曾嘗試討論這些問題，但男友經常堅持自己的想法，讓溝通難以取得共識。長期累積的不滿，逐漸讓她開始思考是否應該結束這段關係。

網友一面倒勸分手！問題根本不在AA制

貼文曝光後，引來不少網友討論。有人認為，男友想存錢並沒有錯，但不能把自己的節省建立在另一半的付出上，直言「省自己、花別人的真的不行」。也有網友指出，女方已經負責採買與煮飯，男方如果只負責洗碗，至少應該共同分攤食材費用。另有人諷刺，年薪180萬元的上班族，竟然讓每月只有3萬元生活費的學生負擔大部分伙食開銷。

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至於男方不願購買保險套的說法，更讓不少網友無法認同，認為親密關係中的安全措施不該成為省錢項目，雙方都應尊重彼此的健康與意願。

情侶AA制怎麼分才公平？3種方式值得參考

情侶交往期間，並沒有一套適用所有人的分帳標準。當兩人收入接近、消費習慣相似時，各付一半可能相當方便；但如果經濟能力差距很大，或其中一方承擔較多家務，單純對半分帳未必能反映實際付出。

1.各付一半：

適合收入與消費能力相近的情侶。約會、餐費及娛樂支出平均分攤，帳目清楚，但應先確認雙方都能負擔。

2.依收入比例分攤：

若一方月收入10萬元，另一方月收入5萬元，兩人可以討論以約2比1的比例分擔共同支出，降低收入較低一方的經濟壓力。

3.共同生活費制度：

對於同居情侶，可以每月各自投入約定金額，支付食材、日用品、水電等共同開銷，私人購物則各自負責。同時也應討論採買、煮飯、清潔等家務如何分工。

比AA制更重要！另一半有沒有把妳的付出放在眼裡？

這起事件也反映出情侶分帳容易忽略的問題：金錢可以計算，時間與勞務卻未必容易量化。例如，一方負責買菜、規劃菜單、下廚，另一方只負責洗碗，即使兩人表面上都參與家務，實際投入的時間與心力仍可能不同。如果共同生活長期仰賴其中一方付出，卻沒有獲得理解與回應，便容易累積委屈。

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情侶AA制可以是健康的相處方式，但前提是雙方都願意承擔責任，也尊重彼此的經濟能力與生活界線。當一方提出不滿時，另一方是否願意傾聽、協調，往往比誰多付了幾百元更能反映這段關係的品質。