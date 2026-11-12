黃仁勳爆與女主管婚外情！同事變情人有跡可循？5大精神出軌徵兆要小心

每天上班最期待見到的人，竟然是辦公室裡的某位同事？輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期接連捲入婚外情風波，如今又被外媒爆出疑似與公司女性高階主管發展婚外關係，讓「職場外遇」成為熱議話題。其實，辦公室戀情比想像中普遍，從一起開會、加班，到下班後傳訊息分享心事，原本單純的同事情誼，也可能逐漸萌生曖昧情愫。究竟職場精神出軌有哪些徵兆？為什麼天天見面的同事容易日久生情？這篇女子漾整理5大值得留意的感情越界警訊！

黃仁勳再陷婚外情風波！傳與輝達女主管發展不倫關係

根據《紐約時報》11月11日報導，63歲的黃仁勳被指曾與48歲的輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外情。報導引述5名曾在輝達工作的知情人士說法，指出兩人存在直接上下屬關係，而且各自都有婚姻。

輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 。圖片來源：翻攝輝達官網

報導中提到，兩人今年3月曾在美國加州聖荷西舉辦的公司活動期間，被目擊在飯店有親密互動。不過，相關內容目前仍是媒體引述知情人士的說法，尚未獲當事人公開證實。

黃仁勳先前已在致員工的信件中承認對妻子不忠，並向家人及同事道歉，如今又傳出與公司內部高階主管有婚外情，也讓辦公室戀情再次受到關注。

黃仁勳（前）的桃色風暴成全球焦點，在於其外遇對象黃樂（後）是否為共諜。 圖片來源：聯合報系資料照

職場戀愛有多普遍？調查近半員工曾與同事交往

每天一起工作、開會，偶爾還要加班到深夜，朝夕相處的同事，真的比較容易日久生情嗎？

根據美國人力資源管理協會（SHRM）2026年公布的職場戀情研究，47%的受訪美國員工表示，自己曾經或正在經歷職場戀情。其中，有過職場戀情的受訪者中，56%曾向團隊隱瞞至少一段戀情，49%曾瞞著主管，45%則曾瞞著人資部門。

圖片來源：pexel

當然，辦公室戀情不一定涉及婚外情，但在每天見面、頻繁互動的環境下，原本只是工作上的欣賞，也可能隨著相處時間增加，逐漸發展出不一樣的感情。

職場精神出軌5大徵兆要小心

1. 下班還聊不停，公事聊成每天報備生活

原本只是傳訊息確認工作進度，後來卻開始分享今天吃了什麼、週末去哪裡，甚至連睡前都要互道晚安？有些同事平常在辦公室就很聊得來，下班後也會繼續傳訊息。從一開始的工作話題，慢慢聊到興趣、家庭、感情生活，甚至連芝麻小事都想分享。尤其當兩人開始習慣每天聊天，看到對方傳來訊息會特別開心，或是忍不住期待對方回覆，原本單純的同事情誼，也可能逐漸多了幾分曖昧。

2. 有心事只想找他，連另一半不知道的秘密都說了

工作被主管責罵、生活遇到委屈，第一個想找的人，竟然是辦公室裡的某位同事？有些職場曖昧就是這樣慢慢開始的，兩人原本只是互相抱怨工作，後來連感情煩惱、家庭問題都會分享，甚至覺得對方比身邊其他人更了解自己。

尤其當某位同事總能在情緒低落時給予安慰，或是在工作遇到困難時伸出援手，久而久之，也可能讓人對這份陪伴產生依賴。不過，和同事分享心事本來就是很正常的事情，真正讓關係變得微妙的，往往是兩人開始出現超越友誼的期待。

圖片來源：pexel

3. 明明不用加班，卻總想找機會單獨相處

原本可以在群組討論的工作，卻習慣私訊對方；明明事情已經做完，還是想留下來陪對方加班？從一起吃午餐、下班買咖啡，到找理由單獨討論工作，有些同事之間的相處時間，可能不知不覺越來越長。

心理學中的「單純曝光效應」（Mere Exposure Effect）指出，反覆接觸某個人，可能增加熟悉感與好感。每天都會碰面的辦公室同事，自然也有不少機會慢慢認識彼此。天天見面不代表一定會產生感情，但如果開始特別期待兩人獨處，甚至會因為其他同事突然加入而有些失落，彼此的關係可能已經有了微妙變化。

圖片來源：pexel

4. 看他跟別人聊天會吃醋，心情開始被同事牽著走

看見對方和其他同事有說有笑，心裡竟然有點不是滋味？對方今天沒有主動找自己聊天，就忍不住猜測是不是發生了什麼事？有時候，喜歡一個人的心情，可能比自己想像中更早出現。

原本只是覺得某位同事很好相處，後來卻開始特別在意對方的反應，甚至會偷偷觀察他今天跟誰吃飯、下班和誰一起離開。當某位同事的一舉一動開始影響自己的心情，或是看到對方與其他人互動熱絡就感到失落，這份在意也可能已經超出一般同事情誼。

5. 聊天紀錄偷偷刪，連跟誰吃飯都不想讓另一半知道

原本只是普通的同事往來，卻開始不想讓另一半知道兩人私下聊天的內容？有些曖昧關係發展到後來，可能會出現刻意隱瞞的情況，例如刪除聊天紀錄、避談兩人單獨吃飯的事情，或是明明私下見面，卻告訴伴侶只是一般工作聚會。

其實，每個人都有自己的交友圈和私人空間，沒有公開所有聊天內容，也不代表一定有問題。不過，當兩人開始需要透過隱瞞或說謊維持互動，這段關係往往也會變得更加複雜。

圖片來源：pexel

為什麼職場外遇容易越陷越深？天天見面、情緒依賴都是原因

職場外遇之所以可能難以結束，與雙方無法完全切割的工作關係有關。即使決定保持距離，兩人仍可能每天一起開會、負責相同專案，甚至需要互相支援，讓原本想結束的關係再次出現情緒拉扯。

此外，一起加班趕進度、面對工作壓力，或在低潮時互相支持，也可能讓兩人建立深厚的默契與依賴。尤其當雙方存在主管與下屬的關係，還可能牽涉工作分配、績效評估與升遷機會，讓感情問題變得更加複雜。

圖片來源：pexel

同事曖昧算精神出軌嗎？感情界線才是關鍵

究竟和同事聊到什麼程度，才算精神出軌？其實每對伴侶對感情界線的認知都不太一樣。有人能接受另一半與異性同事單獨吃飯，也有人會介意每天深夜聊天，關鍵仍在於彼此是否產生曖昧情愫，以及有沒有刻意隱瞞。

辦公室裡每天都會遇見不同的人，偶爾對某位同事產生好感並不稀奇，只是當原本的工作默契，慢慢變成每天期待見面的心情，甚至下班後還捨不得結束聊天，這段同事情誼或許也已經悄悄有了不同的味道。