【關係占星｜愛情的模樣】迷人的危險 • PLUTO 冥王星式的愛情 🖤

AI重點 文章重點整理： 重點一： 冥王星式愛情常帶禁忌、佔有與權力角力。

冥王星式愛情常帶禁忌、佔有與權力角力。 重點二： 第8宮與天蠍能量強者易陷入深層情感糾葛。

第8宮與天蠍能量強者易陷入深層情感糾葛。 重點三：放下執念與控制慾，才能從創傷中重生。

冥王星作為天蠍座的守護星，在黃道十二宮中，連結著第八宮的深層能量。凡是本命盤中冥王星、天蠍座或第八宮能量顯著的人，生命中幾乎難逃一場「冥王星之戀」的強烈洗禮。

深陷冥王星式情感的人，多半曾被自身的慾望與執念徹底吞噬，最終走向兩敗俱傷的廢墟。然而，若我們能從占星的高維視角，透視出冥王之戀的真實樣貌，便能從這場靈魂的沉淪中，解開心中的枷鎖，重獲新生。

🥀 冥王星之戀的靈魂徵象與沉淪

01｜禁忌之愛：不可能形態中的掌控

由冥王星牽引而來的緣份，極易讓雙方陷入一段帶有禁忌色彩的關係中，特別是帶有金星與冥王星相位者。

冥王星的本質，是企圖透過最極端的轉化來獲得關係。它往往渴望從一種看似不可能的形式中索求愛，ex.婚外情、不倫戀或多角關係。在這場博弈中，冥王星能量較強的一方會展現出衝破世俗禁忌的強烈執念；而金冥能量較弱的一方，則極易成為被輕慢、被拋棄或被犧牲的對象。當受創的一方由愛生恨，出於本能地反擊報復時，整段關係便成了自我創傷與不平的痛苦代償。

02｜極致吸引與權力角力：暗角裡的性與暴力

星盤中的第八宮，是全盤最隱密、最幽暗的角落。當對方的太陽或月亮落入當事人的第八宮時，當事人極易被對方吸引，因為靈魂本能地渴望迎向光明；而當對方的金星或火星落入第八宮時，則會激發出強烈的性吸引力。

此外，太陽、火星與冥王星的硬相位，往往隱含著潛在的暴力跡象。這源於冥王星對權力的絕對掌控慾，即性暴力的本質。這從來不只是慾望，而是權力濫用與位階不平等的直接展現。

03｜金權愛慾的糾葛：消音與控制的牢籠

冥王星帶來的陰影面，包含嫉妒、爭奪、恐懼、拋棄，以及心理與力量上的絕對控制。

冥王星方往往會剝奪對方的話語權，使其失去身份感，處於被「消音」的弱勢狀態；或透過掌握行蹤、掌控金錢來阻礙對方的獨立成長。很多時候，這樣的牽絆早已與愛無關，而是礙於現實交織，比如一方將另一方視為長期飯票，抑或是無法割捨的金錢糾葛，讓人在困局中走不出去。

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🕯️ 破解宿命：從灰燼中重生的靈魂覺醒

本命盤中冥王星的相位與宮位配置，彰顯了我們此生必須徹底轉化的生命領域。冥王星的課題極其嚴苛，需要當事人從頭至尾親歷關係中的極致痛苦與各種面向後，始能得到真正的覺悟與解脫。

經歷過冥王星之戀的人，往往傷痕累累，心碎如灰燼。但若能從中完成靈魂的修煉，必將迎來最璀璨的重生。此時，我們需要藉由風象或變動的能量，幫助自己打破固執僵化的思維。

給深陷冥王星之戀者的靈魂忠告：

01｜愛不是佔有，而是無懼的選擇

冥王星的能量，本質上只與自己有關。冥王星最愛的往往不是對方，而是那個能夠掌控一切的權力與自私的自我。它敏感多疑、歇斯底里的情緒反應，實際上是對自我控制力的一場試煉。

欲控制他人者，反將被自身的慾望所囚禁。作為冥王星能量的攜帶者，終將明白：真正的愛情從不是力量的高下較量，而是誰能無懼、勇敢地做回真正的自己。

02｜放下執念，即是解放靈魂

我們之所以會被冥王星式的情愛吸引，往往源於人性對未知事物的強烈投射，被那份無限的可能性與禁忌感所勾引，這正是第八宮最令人窒息的「鬼力」，也是「執念」的根源。

那種在腦海中揮之不去的執念，就像是靈魂被綁架、關進了無形的監牢。唯有當我們對一個人的執念徹底解除時，才能體驗到從牢獄中被釋放出來的真正自由。放下執念，才能找回完整的自我；停止回味過去，才能真正跳脫悲傷的輪迴。

🔮 容易吸引冥王星之戀的星盤特徵

如果在自己的星盤中發現以下配置，代表天生帶有深層轉化的情感宿命：

• 個人行星（日／月／金／火）與冥王星產生相位

• 個人行星（日／月／金／火）落入第8宮或天蠍座

• 冥王星合相上升／下降點，或上升／下降點為天蠍座

• 本命盤／行運冥王星落入第 1、5、7 宮，或 1、5、7 宮為天蠍座

圖片來源｜AI

【星象觀測小筆記】 以當前行運冥王星進入水瓶座為例：

• 上升水瓶座： 行運冥王星極可能落入第 1 宮，迎來個人特質與生命的徹底重構。

• 上升天秤座： 行運冥王星極可能落入第 5 宮，深刻重塑你的戀愛觀、創造力與快樂模式。

• 上升獅子座： 行運冥王星極可能落入第 7 宮，一對一的伴侶關係將面臨最深度的翻盤與考驗。