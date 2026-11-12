【關係占星｜愛情的模樣】迷人的危險 • PLUTO 冥王星式的愛情 🖤

2026-11-12 09:19 Ginny 吉妮
圖片來源｜AI
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：冥王星式愛情常帶禁忌、佔有與權力角力。
  • 重點二：第8宮與天蠍能量強者易陷入深層情感糾葛。
  • 重點三：放下執念與控制慾，才能從創傷中重生。

冥王星作為天蠍座的守護星，在黃道十二宮中，連結著第八宮的深層能量。凡是本命盤中冥王星、天蠍座或第八宮能量顯著的人，生命中幾乎難逃一場「冥王星之戀」的強烈洗禮。

深陷冥王星式情感的人，多半曾被自身的慾望與執念徹底吞噬，最終走向兩敗俱傷的廢墟。然而，若我們能從占星的高維視角，透視出冥王之戀的真實樣貌，便能從這場靈魂的沉淪中，解開心中的枷鎖，重獲新生。

🥀 冥王星之戀的靈魂徵象與沉淪

01｜禁忌之愛：不可能形態中的掌控

由冥王星牽引而來的緣份，極易讓雙方陷入一段帶有禁忌色彩的關係中，特別是帶有金星與冥王星相位者。

冥王星的本質，是企圖透過最極端的轉化來獲得關係。它往往渴望從一種看似不可能的形式中索求愛，ex.婚外情、不倫戀或多角關係。在這場博弈中，冥王星能量較強的一方會展現出衝破世俗禁忌的強烈執念；而金冥能量較弱的一方，則極易成為被輕慢、被拋棄或被犧牲的對象。當受創的一方由愛生恨，出於本能地反擊報復時，整段關係便成了自我創傷與不平的痛苦代償。

02｜極致吸引與權力角力：暗角裡的性與暴力

星盤中的第八宮，是全盤最隱密、最幽暗的角落。當對方的太陽或月亮落入當事人的第八宮時，當事人極易被對方吸引，因為靈魂本能地渴望迎向光明；而當對方的金星或火星落入第八宮時，則會激發出強烈的性吸引力。

此外，太陽、火星與冥王星的硬相位，往往隱含著潛在的暴力跡象。這源於冥王星對權力的絕對掌控慾，即性暴力的本質。這從來不只是慾望，而是權力濫用與位階不平等的直接展現。

03｜金權愛慾的糾葛：消音與控制的牢籠

冥王星帶來的陰影面，包含嫉妒、爭奪、恐懼、拋棄，以及心理與力量上的絕對控制。

冥王星方往往會剝奪對方的話語權，使其失去身份感，處於被「消音」的弱勢狀態；或透過掌握行蹤、掌控金錢來阻礙對方的獨立成長。很多時候，這樣的牽絆早已與愛無關，而是礙於現實交織，比如一方將另一方視為長期飯票，抑或是無法割捨的金錢糾葛，讓人在困局中走不出去。

圖片來源｜AI
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🕯️ 破解宿命：從灰燼中重生的靈魂覺醒

本命盤中冥王星的相位與宮位配置，彰顯了我們此生必須徹底轉化的生命領域。冥王星的課題極其嚴苛，需要當事人從頭至尾親歷關係中的極致痛苦與各種面向後，始能得到真正的覺悟與解脫。

經歷過冥王星之戀的人，往往傷痕累累，心碎如灰燼。但若能從中完成靈魂的修煉，必將迎來最璀璨的重生。此時，我們需要藉由風象或變動的能量，幫助自己打破固執僵化的思維。

給深陷冥王星之戀者的靈魂忠告：

01｜愛不是佔有，而是無懼的選擇

冥王星的能量，本質上只與自己有關。冥王星最愛的往往不是對方，而是那個能夠掌控一切的權力與自私的自我。它敏感多疑、歇斯底里的情緒反應，實際上是對自我控制力的一場試煉。

欲控制他人者，反將被自身的慾望所囚禁。作為冥王星能量的攜帶者，終將明白：真正的愛情從不是力量的高下較量，而是誰能無懼、勇敢地做回真正的自己。

02｜放下執念，即是解放靈魂

我們之所以會被冥王星式的情愛吸引，往往源於人性對未知事物的強烈投射，被那份無限的可能性與禁忌感所勾引，這正是第八宮最令人窒息的「鬼力」，也是「執念」的根源。

那種在腦海中揮之不去的執念，就像是靈魂被綁架、關進了無形的監牢。唯有當我們對一個人的執念徹底解除時，才能體驗到從牢獄中被釋放出來的真正自由。放下執念，才能找回完整的自我；停止回味過去，才能真正跳脫悲傷的輪迴。

🔮 容易吸引冥王星之戀的星盤特徵

如果在自己的星盤中發現以下配置，代表天生帶有深層轉化的情感宿命：

• 個人行星（日／月／金／火）與冥王星產生相位

• 個人行星（日／月／金／火）落入第8宮或天蠍座

• 冥王星合相上升／下降點，或上升／下降點為天蠍座

• 本命盤／行運冥王星落入第 1、5、7 宮，或 1、5、7 宮為天蠍座

圖片來源｜AI
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【星象觀測小筆記】 以當前行運冥王星進入水瓶座為例：

• 上升水瓶座： 行運冥王星極可能落入第 1 宮，迎來個人特質與生命的徹底重構。

• 上升天秤座： 行運冥王星極可能落入第 5 宮，深刻重塑你的戀愛觀、創造力與快樂模式。

• 上升獅子座： 行運冥王星極可能落入第 7 宮，一對一的伴侶關係將面臨最深度的翻盤與考驗。

精華 FAQ

  • 冥王星式愛情指充滿禁忌、強烈吸引與控制慾的關係，常見於婚外情、不倫或多角關係。它容易把愛扭曲成權力博弈，讓雙方在執念、嫉妒與傷害中互相消耗。

  • 文中指出，日月金火與冥王星有相位、個人行星落入第8宮或天蠍座、冥王星合相上升下降點，以及第1、5、7宮受冥王星或天蠍座影響，都較容易遇到這類關係。

  • 作者主張要認清愛不是佔有，而是勇敢做自己；同時放下對某人的執念，停止反覆回味過去。當控制慾與自我投射鬆開後，人才有機會脫離痛苦並重新完整。

Ginny 吉妮

Ginny 吉妮

🔸️ 美感能量系  •  靈魂觀察家 🔸️ ​ 占星｜塔羅｜心理｜色彩能量｜內在成長｜情愛關係 ​ 以客觀視角轉譯占星與塔羅的深層寓意， 以美學與色彩，為日常塗抹溫柔的清醒。 陪妳在符號與光影中，找到自己的優雅頻率。

#愛情 #禁忌 #天蠍座

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女生愛做這5件事恐難結婚？日媒揭男性最怕興趣 冠軍讓女生傻眼

女生愛做這5件事恐難結婚？日媒揭男性最怕興趣 冠軍讓女生傻眼

2026-11-10 10:01 女子漾／編輯張念慈
女生愛做這5件事恐難結婚？日媒揭男性最怕興趣 冠軍讓女生傻眼。女子漾製圖
女生愛做這5件事恐難結婚？日媒揭男性最怕興趣 冠軍讓女生傻眼。女子漾製圖

追星、出國旅遊、買保養品，甚至假日去迪士尼樂園玩，竟然可能成為男性考慮結婚時的扣分項目？日本媒體《PRESIDENT Online》近日刊出一篇關於女性興趣與婚姻觀的文章，盤點5種可能讓部分男性對婚姻卻步的興趣。其中，追星、美容及海外旅遊通通上榜，這些看似平凡的興趣，為什麼會被部分男性視為婚後負擔？背後其實牽涉金錢觀、生活習慣，以及對另一半的期待。

日本男性最怕女生有這5種興趣？結婚前竟先看生活習慣

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

根據日媒《PRESIDENT Online》報導，部分男性在尋找結婚對象時，除了考慮個性、外貌及相處感受，也會透過對方的興趣，想像未來婚姻生活可能面臨的開銷與相處問題。

文章從興趣花費、異性互動疑慮、流行跟風程度、伴侶需要付出的配合成本，以及對生活品質的要求等面向進行分析，整理出5種可能讓男性卻步的女性興趣。

第5名：戀愛實境節目，怕女友把偶像劇標準搬進現實

圖片來源：tvN
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近年戀愛實境節目受到不少觀眾喜愛，看著素人男女曖昧、約會、告白，還能和朋友一起討論誰最有CP感，成為許多女生下班後的療癒時光。

不過，日媒分析，部分男性可能擔心，另一半看太多戀愛實境節目後，會不自覺拿節目中的浪漫橋段與現實戀情比較。例如期待男友隨時製造驚喜、記得每個紀念日，或在爭執時說出完美的安慰台詞，都可能讓伴侶感受到壓力。但喜歡看戀愛節目，並不代表一定會對現實中的另一半提出不合理要求。

第4名：美容保養，男性擔心婚後花費太驚人

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

保養、化妝、美甲、美睫，對許多女生而言，都是日常生活中讓自己保持好心情的方式。然而，美容卻也被列入這份名單。

報導指出，部分男性認為，熱衷美容保養的女性可能需要投入較多金錢，尤其是高價保養品、醫美療程及定期美容服務，長期累積下來可能形成不小的開銷。

另外，也有男性擔心，重視外貌管理的另一半，婚後可能同樣要求丈夫維持身材、注重穿搭，甚至對外表有較高標準。但美容開銷是否會造成經濟壓力，仍取決於個人的收入、消費習慣及財務規劃，不能單憑喜歡保養就判斷一個人的金錢觀。

第3名：追星，演唱會、周邊收藏成婚姻隱憂？

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

追星女孩注意！讓生活充滿期待的演唱會、偶像周邊與粉絲活動，竟然也出現在這份排行中。

日媒分析，部分男性對追星抱持疑慮，主要原因包括投入大量時間、金錢，以及婚後是否需要持續配合另一半的追星行程。

例如為了偶像演唱會特別安排海外旅行、購買不同版本的專輯，或收藏大量娃娃、小卡與周邊商品，都可能讓不追星的伴侶難以理解。

尤其當雙方準備共同生活，家中空間如何分配、每個月可以花多少錢追星，也可能成為需要協調的問題。不過，追星本身也能帶來情緒支持、社交連結與生活動力。只要消費在可負擔範圍內，並尊重彼此的時間安排，喜歡偶像不必然會影響感情。

第2名：海外旅遊，一年出國好幾次讓男性壓力大

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

每年安排日本、韓國旅行，偶爾飛去歐洲度假，是不少上班族努力工作的動力。但在這份排行榜中，海外旅遊竟高居第2名。

報導提到，有男性認為一年出國一次尚可接受，但如果伴侶希望一年出國好幾次，除了機票、住宿、餐飲與購物開銷，還需要安排休假，長期下來可能形成負擔。

尤其當雙方收入、休假制度不同，或其中一人偏好待在家裡休息，另一人卻喜歡四處旅行，就可能出現生活節奏上的落差。其實喜歡出國並沒有問題，真正需要討論的是旅遊預算、頻率，以及是否要求伴侶每次都同行。即使結婚，也可以保有各自旅行或與朋友出遊的空間。

第1名：迪士尼樂園！浪漫夢想竟成男性結婚顧慮

圖片來源：tvN
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最讓人跌破眼鏡的冠軍，竟然是「迪士尼樂園」！迪士尼向來是許多女生心中的夢幻旅遊目的地，無論是東京迪士尼的限定商品、角色見面會，還是充滿童話感的園區氛圍，都讓粉絲願意一去再去。

不過，日媒指出，部分男性擔心的除了門票、住宿、餐飲與周邊商品花費，還包括另一半是否會將童話式浪漫延伸到婚姻生活。例如期待求婚一定要有驚喜、婚禮必須像公主般夢幻，甚至每年的紀念日與家庭活動都要特別安排，可能讓不熱衷迪士尼的伴侶感到壓力。

報導還舉出一名男性的經驗，他得知約會對象家中收藏超過30隻達菲熊玩偶後，便決定不再繼續見面。這個例子也反映出，對收藏的熱情與接受程度，可能影響兩人的交往意願。但喜歡迪士尼不等於追求不切實際的婚姻，也不能因為收藏玩偶，就認定一個人不適合成家。

女生興趣太多真的難結婚？關鍵其實是兩人的價值觀

從這份排行榜可以發現，5種興趣雖然各不相同，背後卻反覆出現相似的顧慮，包括花費是否過高、需要投入多少時間，以及伴侶是否必須一起參與。不過，婚姻本來就需要雙方協調，這些問題也不只存在於女性身上。無論是男性熱衷電玩、汽車、球賽，或女性喜歡追星、旅遊、美容，都可能涉及金錢與時間分配。

與其因為擔心結不了婚，就放棄自己喜歡的事，不如在交往過程中了解彼此的消費觀、生活目標，以及能否尊重對方的個人空間。畢竟，適合走進婚姻的兩個人，未必需要擁有相同興趣，但至少能理解彼此的快樂來源

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黃仁勳恐丟執行長！再爆與女副總裁婚外情 輝達董事會傳準備撤換

黃仁勳恐丟執行長！再爆與女副總裁婚外情 輝達董事會傳準備撤換

2026-11-12 08:25 女子漾／編輯張念慈
黃仁勳恐丟執行長！再爆與女副總裁婚外情 輝達董事會傳準備撤換。圖／取自輝達官網、微信
黃仁勳恐丟執行長！再爆與女副總裁婚外情 輝達董事會傳準備撤換。圖／取自輝達官網、微信

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳婚外情風暴持續延燒！繼日前承認對結婚41年的妻子不忠，並傳出婚外情對象疑似涉及中國情報活動後，《紐約時報》11日再爆出，黃仁勳曾與直接向他匯報的輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外情，甚至被目擊在飯店親密互動。如今風波進一步衝擊他的執行長地位，《華爾街日報》獨家披露，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，最快可能於美國時間11日召開會議決定去留，消息曝光後，輝達股價盤後一度重挫約8%。

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黃仁勳再爆第二段婚外情！對象竟是輝達女副總裁

輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波。（路透）
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波。（路透）

根據《紐約時報》11日引述5名曾在輝達任職的人士報導，63歲的黃仁勳除了先前曝光的婚外情，還曾與48歲的輝達醫療事業副總裁鮑爾有親密關係。由於鮑爾的職務直接向黃仁勳匯報，兩人的關係也引發公司治理與職場利益衝突的疑慮。

其中兩名消息人士指出，今年3月輝達在美國加州聖荷西舉辦年度開發者大會GTC期間，黃仁勳與鮑爾曾在附近一家飯店出現親密互動，現場還有人拿出手機拍攝。另據知情人士透露，當時黃仁勳的維安人員發現有人拍攝後，將拍攝者帶往一旁，並提出簽署保密協議的要求。相關事件據稱已在輝達內部引起議論。

《紐約時報》致電黃仁勳詢問與鮑爾的關係時，他表示不認為媒體應該直接找他談，隨後掛斷電話。目前相關親密互動及保密協議的細節，仍主要來自匿名人士說法。

女副總裁鮑爾是誰？2008年加入輝達、掌管醫療AI業務

輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 。圖／取自輝達官網
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell） 。圖／取自輝達官網

這次捲入婚外情風波的鮑爾，在輝達任職多年。根據公司公開資料，她於2008年加入輝達，2016年升任AI事業開發資深總監，並於2017年底前出任醫療事業副總裁。

鮑爾長期負責推動輝達晶片技術在醫療影像、人工智慧及生命科學領域的應用，也經常代表公司出席國際科技會議。

今年3月的輝達GTC開發者大會上，鮑爾曾公開分享AI如何協助醫療及生物學研究取得突破，簡報中甚至使用黃仁勳的卡通形象。如今兩人的關係遭外媒揭露，也讓這位資深女主管意外成為新聞焦點。

第一名婚外情對象疑涉中國間諜！黃仁勳曾發信向妻兒道歉

黃仁勳（前）的桃色風暴成全球焦點，在於其外遇對象黃樂（後）是否為共諜。 聯合報系資料照
黃仁勳（前）的桃色風暴成全球焦點，在於其外遇對象黃樂（後）是否為共諜。 聯合報系資料照

事實上，黃仁勳的婚外情爭議早在本月8日就已引發軒然大波。根據《華爾街日報》等外媒報導，黃仁勳曾向輝達員工發送內部信件，承認自己對妻子蘿莉（Lori Huang）不忠，並向家人及員工表達歉意。

外媒指出，先前曝光的婚外情對象為黃樂（Alice Huang），她曾任職金融業，後來進入新加坡AI算力企業Megaspeed擔任高階主管。由於該公司是輝達的重要客戶，兩人的私人關係也引發外界對商業利益衝突的關注。

更敏感的是，美國情報機構據報懷疑黃樂可能與中國情報活動有關，Megaspeed也因輝達晶片可能經由第三地流向中國企業而受到調查。

不過，相關間諜指控目前仍屬美方情報疑慮，尚不能認定黃樂確實具有間諜身分。中國方面已否認相關指控，Megaspeed與輝達也否認涉及不當晶片轉運行為。

輝達董事會傳準備撤換黃仁勳！最快開會決定去留

網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，現在有黃樂舊識透露她過去的行事風格。圖／截自微信
網路上流傳黃樂與黃仁勳合照，現在有黃樂舊識透露她過去的行事風格。圖／截自微信

隨著第二段婚外情遭揭露，黃仁勳的職位也出現重大變數。《華爾街日報》11日引述知情人士獨家報導，輝達董事會正準備考慮撤換黃仁勳，最快可能在當天召開會議，討論這位創辦人兼執行長是否應繼續領導公司。

路透社與彭博社隨後跟進報導。此前，輝達董事會已聘請知名律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz主導獨立調查，釐清黃仁勳的私人關係是否涉及利益衝突，以及他是否可能成為外國情報行動的目標。

由於輝達行為準則要求員工避免私人關係造成利益衝突，黃仁勳與直屬高階主管的緋聞，也使董事會面臨更大的調查及治理壓力。

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輝達股價盤後暴跌8%！黃仁勳去留牽動全球AI產業

知情人士透露，輝達董事會正準備撤換創辦人暨執行長黃仁勳，最快11日召開會議決定他的去留。路透
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消息曝光後，市場迅速出現反應。輝達11日美股正常交易時段原本上漲約2.9%，收在173.73美元，但《華爾街日報》報導傳出後，盤後股價一度下跌約8%，來到160美元附近。

市場擔憂的焦點，除了黃仁勳的私人爭議，更包括輝達可能面臨的領導權交接問題。黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，長期擔任執行長，帶領公司成為全球AI晶片產業的關鍵企業。如今若突然離任，接班人選、公司策略及客戶關係都可能受到影響。

《華爾街日報》指出，輝達對長期領導團隊具有高度依賴性，而黃仁勳過去也曾表達不認同傳統接班規劃的看法。這使得董事會一旦決定更換執行長，後續如何穩定公司營運，將成為投資人關注的另一項挑戰。

目前黃仁勳仍擔任輝達執行長，董事會是否真的會做出撤換決定，以及兩段婚外情爭議是否進一步涉及公司治理或法律責任，仍有待調查結果與輝達官方公告確認。

#黃仁勳

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情侶越來越少做愛？調查揭45%竟是這原因 醫揭「無性生活」4大影響 女性私密處恐出現這些變化

情侶越來越少做愛？調查揭45%竟是這原因 醫揭「無性生活」4大影響 女性私密處恐出現這些變化

2026-10-26 12:57 女子漾／編輯張念慈
性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

單身太久、交往多年沒激情，甚至已經好幾個月沒有性生活，會不會對身體造成影響？其實，性生活頻率沒有一定標準，也不是越頻繁就代表越健康。根據婦產科醫師Ali Novitsky的分析，長期沒有性生活可能伴隨情緒、荷爾蒙與親密關係等變化。究竟長期不做愛會怎樣？以下整理4大可能影響、5個性生活健康好處，以及改善性慾低落的方法。

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文章目錄

長期不做愛會怎樣？4大身體與心理影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、荷爾蒙與愉悅感可能改變

婦產科醫師Ali Novitsky指出，性活動可能促進催產素與腦內啡等物質的釋放，這些物質與愉悅感、放鬆及情緒調節有關。

因此，當性生活減少時，有些人可能會察覺原本透過親密接觸獲得的放鬆感有所不同。不過，這不代表停止性生活就會造成荷爾蒙失調，擁抱、運動及其他愉快的日常活動，同樣可能帶來正面的情緒感受。

二、更年期女性可能出現陰道乾燥、性交疼痛

對更年期或停經後女性而言，陰道乾燥與性交疼痛是值得關注的問題。隨著雌激素下降，陰道與外陰組織可能變得較薄、乾燥且缺乏彈性，進而出現搔癢、灼熱、性交疼痛，甚至少量出血等症狀。

部分研究發現，維持性活動的女性，陰道萎縮相關症狀可能較輕微，但這並不代表不做愛就會造成陰道萎縮。主要原因仍與停經後的荷爾蒙變化有關。若已經出現乾燥或疼痛，應尋求婦產科醫師評估，不需要為了維持陰道健康而勉強發生性行為

三、情緒與壓力感受可能受到影響

有些人會透過性生活釋放壓力、增加愉悅感，因此當性生活突然減少時，可能感到失落、焦慮或孤單。

不過，這些情緒也可能來自伴侶互動減少、生活壓力增加，或原本就存在的心理困擾。研究發現，性生活頻率與心理健康之間可能存在關聯，但不能直接推論沒有性生活就會導致憂鬱或焦慮。

四、伴侶親密感可能出現變化

對部分情侶而言，性生活是表達愛意、建立安全感的重要方式。當雙方性生活頻率逐漸下降，如果沒有充分溝通，可能讓其中一方感到被忽略，甚至懷疑自己是否失去吸引力。

但性生活減少並不一定代表感情變淡。有些伴侶即使很少做愛，仍能透過擁抱、牽手、親吻及日常陪伴維持親密感。真正需要留意的是，雙方是否對目前的親密關係感到滿意，以及是否願意坦誠討論彼此的需求。

規律性生活有什麼好處？研究整理5大健康影響

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、有助放鬆心情，減輕心理壓力

性活動可能促進與愉悅感相關的神經傳導物質及荷爾蒙釋放，讓部分人在親密接觸後感到放鬆。

部分研究也發現，性生活滿意度與較佳的心理健康有所關聯。不過，這不代表做愛能直接治療焦慮或憂鬱，沒有性生活的人也能透過運動、社交與其他方式維持心理健康。

二、男性射精頻率可能與攝護腺健康有關

2016年發表於《European Urology》的研究，追蹤超過3萬名男性，發現與每月射精4至7次的人相比，每月射精至少21次的男性，在部分年齡組中有較低的攝護腺癌診斷風險。

研究顯示，20至29歲時射精頻率較高的男性，相關風險約低19%；40至49歲組則約低22%。不過，這屬於觀察性研究，無法證明增加射精次數就能預防攝護腺癌，也不代表男性每個月一定要射精21次。

三、性高潮涉及骨盆底肌肉收縮

女性在性高潮時，骨盆底肌肉可能出現節律性收縮，因此有些人認為規律性活動有助於維持骨盆底肌肉功能。

不過，目前沒有充分證據證明增加性生活次數就能預防尿失禁。如果希望改善骨盆底肌肉功能，仍應以經過專業指導的骨盆底肌訓練為主。

四、可能與免疫反應有關

部分小型研究發現，每週有1至2次性生活的受試者，唾液中的免疫球蛋白A（IgA）濃度較高。IgA是參與人體黏膜免疫防禦的重要抗體。

但這項發現不能直接推論性生活越多，免疫力就越強。規律睡眠、均衡飲食、適當運動與疫苗接種，仍是維持免疫健康的重要方式。

五、增加伴侶親密感與關係滿意度

對某些伴侶而言，性生活能增加身體接觸與情感交流，進而提升關係滿意度。

不過，性生活頻率並非衡量感情好壞的唯一標準。比起追求固定次數，雙方是否感到被尊重、能自在表達需求，以及對親密關係是否滿意，才是更值得關注的事情。

為什麼情侶越來越少做愛？Lovehoney調查揭5大原因

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

性生活變少，不一定代表感情出現問題。根據英國成人情趣品牌Lovehoney針對超過2,000名成年人進行的調查，讓伴侶減少性生活的最大原因，竟然是「太累了」！高達45%受訪者將疲憊列為原因，其次是生活壓力太大，占29%。

調查也整理出其他常見原因：

1. 疲憊（45%）：工作、家庭與日常責任消耗體力，回家只想休息。

2. 生活壓力太大（29%）：經濟、健康與家庭壓力，都可能影響性慾。

3. 性慾隨時間改變（28%）：隨著生活習慣與身體狀態改變，親密需求也可能不同。

4. 伴侶性慾不一致（20%）：一方想要親密接觸，另一方卻沒有相同需求。

5. 親密互動減少（19%）：當性生活逐漸被其他事情取代，雙方可能較少安排親密時間。

值得注意的是，Lovehoney調查也發現，女性受訪者有50%將疲憊列為性生活減少的原因，32%提到性慾變化，20%則認為育兒是影響因素。可見性生活頻率下降，除了感情因素，也可能與工作、照顧家庭及生活壓力有關。

性慾低落怎麼辦？專家建議4種改善方法

性愛示意圖。圖片來源：Canva
性愛示意圖。圖片來源：Canva

一、改善睡眠與運動習慣

睡眠不足與長期疲勞可能影響性慾。建議維持規律作息、適度運動與均衡飲食，先改善身體的疲勞狀態。

二、減少壓力，找回放鬆時間

長期處於高壓環境，可能讓人難以投入親密關係。可以透過瑜伽、冥想、散步或安排休息時間，減少心理負擔。

三、坦誠討論彼此的親密需求

如果雙方性生活頻率不同，可以先了解對方的感受，避免將拒絕性行為直接解讀成不愛自己。親吻、擁抱與日常陪伴，也能成為維持親密感的方式。

四、必要時尋求醫師或心理專業協助

若性慾低落持續造成困擾，或伴隨性交疼痛、陰道乾燥、勃起困難等問題，建議尋求婦產科、泌尿科或相關專業人員評估。若與情緒、壓力或伴侶衝突有關，也可以考慮心理諮商或伴侶諮商。

長期不做愛FAQ

館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva
館長被爆「3公分」！醫師揭殘酷真相：台男平均僅12.5公分、真的低於全球。性器官、慾望性愛示意圖。圖片來源：Canva

Q1：一年沒做愛會影響健康嗎？

不一定。沒有性生活本身不會直接造成疾病，只要身心狀態良好，也沒有因此感到困擾，就不需要因為長時間沒有性行為而過度擔心。

Q2：女生太久沒做愛，陰道會變緊嗎？

不會因為長期沒有性行為就自然變緊。陰道組織的狀態主要與荷爾蒙、骨盆底肌肉及其他生理因素有關。

Q3：長期沒有性生活會提早老化嗎？

目前沒有充分科學證據證明不做愛會直接加速老化。老化受到年齡、遺傳、生活習慣與健康狀態等多種因素影響。

Q4：情侶多久做愛一次才正常？

沒有適用所有人的標準答案。每對伴侶的性慾、健康狀況與生活習慣不同，只要雙方自願且對目前的親密關係感到滿意，就不必與別人的性生活頻率比較。

Q5：沒有性生活會影響壽命嗎？

目前無法證明缺乏性生活會直接縮短壽命。即使有研究發現性活動頻率與健康結果存在關聯，也可能受到原本的健康狀況、生活習慣及社會支持等因素影響。

長期沒有性生活並不等於身體不健康。無論是單身、交往中，或主動選擇暫停性行為，都不需要為了符合外界期待而勉強自己。比起計算多久沒有做愛，更重要的是了解自己的身體需求，以及目前的生活與親密關係是否讓自己感到自在。

#做愛 #性生活 #性行為

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2026-10-25 12:46 女子漾／編輯張念慈
搭飛機示意圖。女子漾AI製圖
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搭飛機除了讓人想睡覺、追劇，竟然還可能讓性慾突然增加？瑞典人氣女歌手 Zara Larsson 日前在社群平台分享，自己每次搭飛機時，似乎特別容易產生性衝動，讓她忍不住好奇背後原因。根據英國《HuffPost》報導，臨床性學家 Ness Cooper 指出，雖然搭飛機性慾增加並非普遍現象，但高空環境、荷爾蒙變化、心理幻想與特殊感官刺激，都可能影響部分人的性喚起。究竟為什麼坐飛機會突然想色色？以下整理4大可能原因。

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飛機上性慾大增？瑞典女歌手Zara Larsson親自發問

圖片來源：IG@zaralarsson
圖片來源：IG@zaralarsson

瑞典流行歌手 Zara Larsson 曾演唱〈Lush Life〉、〈Midnight Sun〉等歌曲，她日前在Instagram限時動態發文，好奇詢問為什麼自己在飛機上會特別容易產生性慾，甚至懷疑是不是只有自己有這種感受。

她隨後猜測，可能是因為搭飛機時遠離日常生活，周圍相對安靜，反而有更多時間讓思緒自由發揮。這個看似私密的疑問，也讓外界開始討論高空環境是否真的會影響性慾。

英國《HuffPost》因此訪問臨床性學家Ness Cooper，進一步分析飛行途中可能影響性喚起的生理與心理因素。

飛機上性慾增加原因一：荷爾蒙變化，讓身體更容易興奮

搭飛機。圖/123RF圖庫
搭飛機。圖/123RF圖庫

Ness Cooper指出，飛行可能影響人體的壓力與警覺反應，包括皮質醇、正腎上腺素及腎上腺素等激素的變化，而這些生理反應也可能間接影響性喚起。此外，長途飛行經常伴隨時差問題，打亂原本的生理時鐘。當睡眠節奏與荷爾蒙分泌受到影響，性慾和身體對刺激的反應也可能出現變化。

不過，荷爾蒙變化不代表一定會讓性慾升高，有些人反而可能因疲勞、緊張或睡眠不足而降低性慾，因此每個人的反應都不相同。

飛機上性慾增加原因二：機艙震動加上無聊，容易產生色色幻想

飛機起飛後，機艙持續出現的輕微震動，也被專家列為可能影響感官反應的因素之一。

Ness Cooper表示，飛行過程中的震動可能與部分人的性喚起感受有關，但目前仍缺乏足夠研究證實一般機艙震動會直接提升性慾。

另一方面，長途飛行往往需要在座位上待上好幾個小時，沒有工作訊息、日常瑣事干擾，反而讓大腦有更多時間胡思亂想。有些人甚至可能聯想到「高空性愛俱樂部」（Mile High Club）的相關幻想，因為這類情境帶有冒險、刺激與禁忌感，進而產生性方面的想像。專家認為，當人們暫時離開平常的壓力環境，心理比較放鬆時，也可能更願意探索自己的幻想。

飛機上性慾增加原因三：高空氧氣壓力變化，可能影響大腦反應

搭飛機。圖片來源：Canva
搭飛機。圖片來源：Canva

除了心理因素，高空環境也可能影響身體感受。飛機在高空巡航時，客艙雖然會加壓，但艙內氣壓通常仍低於海平面，因此人體吸入氧氣的分壓也會下降。Ness Cooper解釋，氧氣供應變化可能影響大腦不同區域之間的訊息傳遞，進而改變部分人對性刺激與幻想的反應。

不過，這項說法目前主要屬於可能機制的推測，並沒有充分證據證明飛機上的較低氧氣分壓能提高性慾。對部分人而言，低氧環境反而可能帶來疲倦、頭痛或不適。因此，並非飛得越高就越容易產生性衝動，也不能將缺氧視為提升性慾的方法。

飛機上性慾增加原因四：密閉空間與酒精，讓心理防線降低

最後一個原因，則與個人特殊偏好及心理狀態有關。Ness Cooper指出，有些人可能對狹小、密閉的空間產生特殊性興奮，也有人對大型機械設備具有性方面的偏好。對這些人來說，飛機環境本身就可能成為刺激來源。

另外，如果登機前曾在機場貴賓室或餐廳飲酒，酒精也可能降低心理抑制，讓人比較容易出現平常不會表達的想法或幻想。但酒精同時會影響判斷力與身體反應，過量飲酒更可能妨礙性功能，因此不能將喝酒當成增加性慾的方式。整體而言，飛機上的性慾變化可能受到多種因素共同影響，並非單一原因造成。專家也提醒，性幻想與實際行為是兩回事，即使在飛行途中產生性衝動，仍應尊重他人界線、隱私與公共空間規範。

飛機上性慾增加FAQ

搭飛機。圖片來源：Canva
搭飛機。圖片來源：Canva

Q1：搭飛機真的會讓性慾變強嗎？

有些人可能出現這種感受，但目前沒有充分科學證據顯示搭飛機普遍會提高性慾。個人心理狀態、睡眠、壓力與環境刺激都可能造成差異。

Q2：為什麼長途飛行更容易胡思亂想？

長時間坐在座位上、暫時遠離日常工作與生活干擾，可能讓人有更多時間發呆或幻想，但不代表每個人都會產生性方面的想法。

Q3：飛機震動真的會刺激性慾嗎？

這是受訪性學家提出的可能解釋之一，目前尚無充分研究證實一般飛行震動會直接增加性慾。

Q4：飛機上喝酒會更容易性衝動嗎？

酒精可能降低自我抑制，使人更容易表達原本壓抑的想法，但也可能損害判斷力與性功能，不建議透過飲酒追求性刺激。

Q5：飛機上的性幻想代表心理有問題嗎？

偶爾出現性幻想本身不代表心理異常。只要沒有造成自身困擾、侵犯他人或影響日常生活，通常不需要過度擔心。

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他明明在線卻不回訊息！心理學研究揭3種互動訊號，秒回不代表真心喜歡

他明明在線卻不回訊息！心理學研究揭3種互動訊號，秒回不代表真心喜歡

2026-11-06 14:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
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曖昧時最折磨人的，莫過於看見對方明明在線，卻遲遲不回訊息！有人秒讀秒回，讓你以為愛情快來了；有人前一天聊到半夜，隔天卻突然消失，讓人忍不住懷疑自己是不是說錯話。究竟回訊息速度能不能看出一個人有多喜歡你？心理學研究發現，每個人對訊息往來的期待不同，比起執著對方幾分鐘才回覆，更值得觀察的是互動是否穩定，以及對方有沒有真正回應你的情感需求。

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秒回就代表喜歡你？研究發現回訊息習慣與依附風格有關

不少人在曖昧期間，會把回訊息速度當成感情溫度計，對方回得快就開心，回得慢便開始胡思亂想。然而，訊息頻率未必能直接反映喜歡的程度。

圖片來源：pinterest
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2022年發表於《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》的研究，調查302名有伴侶的大學生，發現依附焦慮程度較高的人，通常希望收到比實際更多的訊息，也傾向比伴侶更快回覆；依附逃避程度較高的人，則可能希望降低聯絡頻率，回覆時間也相對較長。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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這意味著，有人習慣頻繁聊天，有人則需要更多個人空間。當雙方期待不同，即使彼此有好感，也可能因為回覆速度產生誤會。

3種訊息互動訊號，比秒回更值得觀察

1. 回得慢卻會認真接話：可能只是聊天習慣不同

有些人工作忙碌，或不習慣隨時盯著手機，無法即時回覆訊息，但只要有空，就會仔細回應你的問題，甚至主動延續話題。

比起單次等待多久，可以觀察對方是否願意投入交流。例如記得你之前提過的事情、主動關心近況，或願意安排時間見面。這些行為有助於了解雙方的互動品質，但仍不能單憑其中一項認定對方有戀愛好感。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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2. 經常秒回卻從不主動：熱絡聊天不等於想發展感情

有些人很擅長聊天，收到訊息就會立刻回覆，卻很少主動開啟話題，也不曾提出見面邀約。

2014年發表於《Computers in Human Behavior》的研究調查395名參與者，發現傳送訊息的數量，與依附特質及感情滿意度並沒有明顯關聯。研究提醒，單純計算訊息多寡，難以完整了解一段關係的品質。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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如果總是只有自己主動找話題，不妨觀察對方是否也願意花時間經營關係，以及雙方對感情發展有沒有相近期待。

3. 一下熱情一下冷淡：重點是能否建立穩定互動

最容易讓人困惑的，往往是前一天還聊得熱絡，隔天卻突然冷淡的對象。

偶爾晚回可能有工作、生活或情緒上的原因，但如果長期出現忽冷忽熱、約定反覆改變，甚至在你表達不安時始終不願溝通，就值得重新思考這段關係是否符合自己的需求。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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親密關係心理學研究指出，伴侶能否理解、重視並支持彼此的需求，與關係品質密切相關。因此，真正需要留意的，是對方是否願意理解你的感受，以及能否建立讓雙方都舒服的相處方式。

已讀不回一定是不在乎？研究揭開訊息誤會

看到「已讀」兩個字，卻遲遲等不到回覆，難免讓人開始猜測：「他是不是故意不理我？」

2022年發表於國際人機互動學術會議CHI的研究，探討即時通訊軟體的已讀不回現象，發現收訊者沒有回覆的原因，可能涉及當下情境、雙方關係、對話內容及個人習慣。研究也指出，發訊者對未回覆原因的猜測，未必符合收訊者的實際想法。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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因此，已讀不回不能直接等同於拒絕或沒興趣。如果對方偶爾忘記回覆，不必急著替這段關係下結論；但如果長期缺乏回應，也可以坦率表達自己的期待。

不想再被訊息綁架？3個方法減少曖昧焦慮

如果發現自己經常盯著手機等待回覆，可以試著調整以下習慣：

1. 別反覆查看在線狀態：減少不必要的猜測，把注意力放回工作、朋友與自己的生活。

2. 說清楚彼此的聯絡習慣：例如詢問對方平常是否忙到無法即時回訊息，了解雙方期待。

3. 觀察長期相處而非單次回覆：留意對方是否主動關心、尊重約定，並願意在出現誤會時溝通。

圖片來源：女子漾編輯Ai協作圖
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喜歡一個人時，期待對方的訊息很正常，但感情不該只剩下等待與猜測。比起糾結他到底隔了幾分鐘才回覆，更重要的是，這段互動能不能讓你感受到尊重、理解與安心。

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